Bitget LaunchX 将支持 Jambo 为卫星发射计划筹集 500 万美元





维多利亚，塞舌尔, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣布即将为全球最大的链上移动网络 Jambo 举办 LaunchX 活动。 Jambo 计划通过在 Bitget LaunchX 上销售代币筹集 500 万美元，为其雄心勃勃的卫星发射计划提供资金，该计划旨在连接全球 JamboPhones 网络并扩大去中心化服务的覆盖范围。

Jambo 凭借其售价 99 美元的加密原生智能手机 JamboPhone 成为区块链生态系统的全球领导者。 仅在 2024 年，该公司就售出了超过 70 万部 JamboPhone，在将 Web3 技术引入新兴市场方面走在了前列。 卫星计划是该公司下一阶段的举措，旨在通过垂直整合的方式，为全球 JamboPhone 用户提供无界数据访问。

JamboPhone 是一款价格实惠、高规格的设备，预装了 Web3 应用程序，使用户能够参与去中心化金融、游戏和赚取收益等活动。 通过卫星计划，Jambo 正在将其生态系统提升到新水平，确保即使在互联网连接有限的偏远地区，用户也能享受不中断的数据访问服务。

LaunchX 是 Bitget 的首要代币发行平台，使用户能够参与到拥有强大基础和创新目标的早期加密项目中。 通过参与 LaunchX，用户不仅可以获得有前景的代币，还可以为革命性技术的进步做出贡献。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“Jambo 希望通过区块链和移动创新连接世界的愿景与我们支持变革性项目的计划完美契合。 通过 LaunchX 推动 Jambo 的卫星计划，我们致力于帮助他们弥合数字鸿沟，并在新兴市场释放 Web3 的潜力。 这证明 Bitget 致力于支持能够为全球加密生态系统带来长期价值的项目。”

Jambo 的卫星发射计划是一项大胆的举措，旨在垂直整合其连接基础设施。 该计划旨在为目前缺乏连接的超过 30 亿人提供可靠的互联网接入，通过稳定的数据访问促进加密技术的采用，并打造面向未来的网络以满足去中心化世界日益增长的需求。

Jambo 首席执行官 James Zhang 表示：“通过拥有我们自己的连接基础设施，我们可以确保用户始终与去中心化经济保持联系。 卫星计划不仅增强了 JamboPhone 的竞争优势，还为基于区块链的移动应用创造了新的可能性，包括去中心化验证者和点对点网络等。”

继 Fuel Network ($FUEL) 大获成功之后，Jambo ($J) 是 Bitget LaunchX 上线的第二个项目。Fuel Network ($FUEL) 原计划筹集 550 万美元，但吸引了 141,430 名参与者，总承诺资金超过 4 亿 USDT。

Jambo ($J) 代币是 Jambo 生态系统的核心，提供奖励、折扣和支付，以推动该公司所设想的去中心化经济发展。 通过 Bitget LaunchX，用户可以参与这一开创性计划，加入融合区块链、硬件和连接性的旅程。

有关如何参与 Jambo LaunchX 活动的更多详细信息，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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