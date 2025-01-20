Bitget LaunchX 支持 Jambo 為衛星發射計劃籌集 500 萬美元資金

維多利亞，塞舌爾, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣佈即將為全球最具規模的鏈上流動網絡 Jambo 舉辦 LaunchX 活動。 Jambo 有意透過在 Bitget LaunchX 平台上銷售代幣籌措 500 萬美元資金，以資助其目標遠大的衛星發射計劃。這是一項專為聯繫 JamboPhones 全球網絡及擴展去中心化服務覆蓋範圍而設的倡議計劃。

憑藉其價值 99 美元的加密原生智能手機 JamboPhone，Jambo 是區塊鏈生態系統的全球領導者。 隨著該智能手機單單在 2024 年就已售出逾 700,000 部，Jambo 站在將 Web3 技術引入新興市場的最前線。 衛星計劃的下一階段，是要將無界限的數據資料存取，與全球 JamboPhone 的用戶作出垂直式的整合。

JamboPhone 是一款實惠相宜，已預載 Web3 應用程式的高規格設備，讓用戶可參與去中心化金融、遊戲和獲利的機遇。 藉著該衛星計劃，Jambo 可透過確保即使在偏遠地區，網絡連接能力有限的情況下，用戶仍可以不間斷的方式存取資料數據，將其生態系統提升到更高層次。

LaunchX 為 Bitget 首屈一指的代幣發行平台，讓用戶得以接觸具有強大基本因素及創新目標的初期加密貨幣項目。 透過參與 LaunchX，用戶不僅可以獲得接觸具有潛力代幣的機會，還可為推進革新科技作出貢獻。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 評論說：「Jambo 通過區塊鏈和流動創新來聯繫世界的願景，與我們支持變革項目的計劃完全一致。 透過 LaunchX 平台來推動 Jambo 的衛星計劃，我們致力提升他們為修補數碼鴻溝而作出的努力，並且釋放出 Web3 在新興巿場的潛力。 這是 Bitget 承諾為全球加密生態系統推動足以帶來長遠價值的項目之又一證明。」

Jambo 的衛星發射計劃展示出其垂直整合連接力基礎設施的無畏精神。 該計劃尋求為 30 億目前缺乏連接能力的人口提供可靠的網絡使用權利，通過穩定的數據連網來促進加密技術的普及，並且確保其網絡滿足去中心化世界日益增長的需求。

Jambo 行政總裁 James Zhang 透露：「我們擁有自家的連接基礎設施，確保用戶可時刻與去中心化經濟保持聯線。 衛星計劃不但鞏固了 JamboPhone 的競爭優勢，並且為區塊鏈流動應用程式創造了全新的可能性，涵蓋從去中心化的驗證器以至點對點的網絡等。」

Jambo ($J) 是繼 Fuel Network ($FUEL) 成功啟動後，第二個在 Bitget LaunchX 上推出的項目。Fuel Network ($FUEL) 以雷霆萬鈞之勢籌集到其目標預定的 550 萬美元資金，共獲得來自 141,430 位參與者逾 4 億 USDT 的承諾投資。

Jambo ($J) 代幣是 Jambo 生態系統的核心，提供獎勵、折扣和款項發放，以推動該公司預想中的去中心化經濟。 用戶可透過 Bitget LaunchX 參與這項具開創性的計劃，成為區塊鏈、硬件和連接融為一體的過程之一分子。

欲了解更多關於如何在 LaunchX 上參與 Jambo 活動的詳情，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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