Kitron sikrer kontrakt på EUR 30 millioner for avansert optikkproduksjon til UAV- og dronemarkedet

(2025-01-20) Kitron har inngått en betydelig langsiktig kontrakt for produksjon og tjenester av avanserte optiske enheter skreddersydd for markedet for ubemannede luftfartøyer (UAV) og droner.

Kontrakten forventes å generere inntekter på over 30 millioner euro i 2025.

Produksjonen vil bli utført ved Kitrons anlegg i Tsjekkia, og utnytter selskapets omfattende erfaring med å bygge komplekse sammenstillinger.

– Vi er stolte over sette i gang dette langsiktige samarbeidet, som styrker vår posisjon når det gjelder å støtte teknologiske fremskritt innen ubemannede systemer, sier konsernsjef Peter Nilsson i Kitron.

Den nye kontrakten befester Kitrons rolle som en nøkkelleverandør av avansert elektronikksammenstilling av komplette systemer som oppfyller strenge krav til størrelse, vekt og energibruk uten at det går på bekostning av ytelsen. Disse enhetene er essensielle for applikasjoner som sikkerhet, overvåking og inspeksjon, der bildebehandling av høy kvalitet er avgjørende.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf: +47 948 40 850

E-post: investorrelations@kitron.com

