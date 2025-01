Deriv reconnu comme « Most Innovative – MEA 2025 »

Deriv participe à l’iFX Expo à Dubaï et remporte le titre de « Most Innovative Broker – MEA 2025 »

Ce prix reflète l’objectif de Deriv pour 2025 : devenir une entreprise axée sur l’intelligence artificielle, redéfinir la fintech et façonner l’avenir du trading.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv est fier d’avoir été nommé « Most Innovative Broker – MEA 2025 » lors de l’iFXEXPO de Dubaï cette année. Cette prestigieuse distinction souligne l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation, du renforcement de la confiance et de la prestation de services exceptionnels rendus aux clients et partenaires. Fort de ses 25 ans à la tête du secteur , Deriv a rendu le trading plus accessible dans le monde en offrant une large palette de plateformes, de produits et de solutions avancées.





Deriv reçoit fièrement le prestigieux prix UF Award à Dubaï en signe de notre engagement indéfectible pour l’innovation

L’engagement de Deriv en matière d’innovation a favorisé l’intégration de l’IA dans l’ensemble de ses opérations, ce qui améliore l’efficacité et les expériences utilisateur. En outre, afin de simplifier les flux de travail et d’autonomiser ses équipes, Deriv a adopté les plateformes à faible codage. Ces outils ont réduit le temps de développement, ce qui rend les itérations plus rapides et améliore les projets tels que les mises à jour de site web et l’intégration utilisateur. En obviant aux défis des systèmes à codage lourd traditionnels, cette stratégie a permis de stimuler l’innovation dans l’ensemble de l’organisation.

Cette récompense survient au cours d’une phase transformative du parcours de Deriv qui évolue pour devenir une entreprise axée sur l’IA. « En 2025, notre objectif vise à intégrer l’IA à l’ADN de chaque service et d’autonomiser nos équipes pour renforcer leurs capacités », a déclaré Rakshit Choudhary, co-PDG de Deriv. « Nous envisageons d’automatiser les tâches, de tirer parti de l’analyse de données, de simplifier les processus et d’évoluer plus intelligemment grâce à l’IA. »

La vision de Deriv en matière d’intelligence artificielle couvre plusieurs aspects de ses opérations, notamment une assistance prédictive pour répondre aux requêtes des clients, des protocoles de conformité améliorés et des processus de recrutement optimisés. En dehors de ses progrès internes, Deriv envisage d’innover et de déployer de nouvelles offres de produits à l’aide de l’IA. Prakash Bhudia, Responsable Produit et Croissance à Deriv, a déclaré que : « Le prix “Most Innovative Broker – MEA 2025” est un témoignage de notre quête incessante d’excellence. Par ailleurs, ce prix met en avant notre mission visant à fournir aux traders des solutions intuitives et à la pointe de la technologie, tout en offrant une expérience de trading fluide et fiable. »

À propos de Deriv

Depuis 25 ans, Deriv s’attèle à rendre le trading en ligne accessible à tous, partout. Constituée aujourd’hui d’un réseau comptant plus de 2,5 millions de traders dans le monde, l’entreprise fournit une riche gamme de types de contrat. En outre, elle propose fièrement plus de 200 actifs sur des marchés populaires à partir de ses plateformes de trading primées et intuitives. Deriv a su développer une culture au sein de ses bureaux, comptant plus de 1 400 employés répartis dans le monde, qui célèbre les réalisations, encourage la croissance professionnelle et favorise le développement des talents, ce qui justifie son accréditation Platinum délivrée par Investors in People.

Contact presse

pr@deriv.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4b6f05a-96ca-44ee-a8ae-a13c95017d15/fr