Nexans annonce une nouvelle organisation pour accompagner son prochain cycle de développement

_COMMUNIQUE DE PRESSE_

Paris, 20 Janvier, 2025 – Nexans annonce une nouvelle organisation, effective à compter du 17 janvier 2025, sous la direction de Christopher Guérin, Directeur Général. Ce changement vise à accélérer la croissance profitable du Groupe et s’inscrit pleinement dans les ambitions présentées lors du récent Capital Markets Day.

La nouvelle organisation est structurée de manière à préparer le Groupe à son nouveau cycle stratégique et stimuler l’innovation dans les marchés PWR-Grid et PWR-Connect. A cet effet des régions sont créées pour favoriser la proximité clients et répondre à leurs attentes en constante évolution.

Le nouveau Comité Exécutif comprend 15 membres. Cette équipe dirigeante a pour objectif de mieux prendre en compte et refléter les priorités commerciales et industrielles de Nexans.

Le Comité Exécutif s’articule comme suit :

Cabinet de la Direction Générale :

Christopher Guérin, Directeur Général;

Jean-Christophe Juillard, Directeur Général Adjoint;

Vincent Dessale, Vice-Président Exécutif Senior, Projets stratégiques et Comptes clés.

Segment d’activité :

PWR-Transmission, dirigé par Pascal Radue, Vice-Président Exécutif Senior PWR-Transmission

Division de marché PWR-Grid and PWR-Connect (nouveau) :

PWR-Grid, dirigé par Elyette Roux, Vice-Présidente Exécutive PWR-Grid & Accessoires;

PWR-Connect, dirigé par Christopher Guérin (intérim).

Régions PWR-Grid & Connect (nouveau) :

Europe, dirigée par Julien Hueber, Directeur Général Exécutif PWR-Grid & Connect Europe;

Amérique du Sud, dirigée par Luis Ernesto Silva, Directeur Général PWR-Grid & Connect Amérique du Sud; (nouvelle nomination)

Moyen Orient et Afrique, dirigée par Atilla Kurtis, Directeur Général PWR-Grid & Connect Moyen Orient, Afrique; (nouvelle nomination)

Amérique du Nord, dirigée par Tim King, Directeur Général PWR-Grid & Connect Amérique du Nord; (nouvelle nomination)

Asie-Pacifique, dirigée par Donny Yu, Directeur Général PWR-Grid & Connect Asie Pacifique. (nouvelle nomination)

Fonctions du Groupe :

Directeur Administratif et Financier, Jean-Christophe Juillard;

Directeur Juridique et Secrétaire Général, Nino Cusimano;

Directrice des Ressources Humaines et de l’ESG, Séverine Grosjean;

Directeur des Opérations, Vijay Mahadevan (nouvelle nomination);

Directeur de la Stratégie, de l’Innovation et du Digital, Guillaume Eymery (nouvelle nomination).

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré: “Cette nouvelle organisation, en tant que Pure player de l’électrification, vise à se concentrer sur nos clients stratégiques et à renforcer notre capacité à innover. En alignant nos équipes, nos marchés et nos zones géographiques sur ces priorités, nous sommes mieux placés pour répondre aux besoins de nos clients et saisir de nouvelles opportunités de croissance, qu’elles soient organiques ou inorganiques."

Pièce jointe