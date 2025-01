Nalmont Capital accueille Alexandre Hocquard en tant qu'associé directeur et gestionnaire de portefeuille principal

MONTREAL, 20 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nalmont Capital Inc. (« Nalmont »), un gestionnaire d'actifs basé à Montréal, a annoncé la nomination d'Alexandre Hocquard en tant qu'associé directeur et gestionnaire de portefeuille principal.

M. Hocquard jouera un rôle crucial dans la gestion des stratégies d'investissement existantes tout en positionnant Nalmont comme un acteur innovant dans l'industrie de la gestion d'actifs en Amérique du Nord. Avec vingt ans d'expérience dans la recherche, le développement et la mise en œuvre de stratégies d'investissement uniques et sophistiquées, M. Hocquard a occupé des postes de gestionnaire de portefeuilles senior dans plusieurs sociétés de gestion d’actifs de premier plan. Plus récemment, il a été chef des stratégies d’investissements systématiques chez l'un des plus grands gestionnaires d'actifs indépendants au Canada. M. Hocquard est titulaire d'un doctorat en finance quantitative et a été largement publié dans des revues académiques scientifiques et professionnelles.

"Je suis ravi qu'Alex ait accepté de rejoindre l'équipe de direction de Nalmont. Ayant travaillé à ses côtés pendant près de deux décennies, je suis convaincu de la valeur immense qu'il apportera à l'entreprise, à la fois en tant que gestionnaire de portefeuilles et en tant qu’associé. Il possède un ensemble de compétences unique qui stimulera la recherche et l'innovation au sein de l'entreprise, et il fera preuve d’un leadership fort dans la croissance de nos activités.", a déclaré Nicolas Papageorgiou, président et associé directeur chez Nalmont.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de rejoindre Nalmont et de faire partie d'une initiative aussi innovante dans le domaine de la gestion d'actifs. J'ai hâte de collaborer et d’apporter mon expérience à une équipe dévouée de professionnels de l'investissement pour déployer des solutions de premier ordre pour les clients de Nalmont. Je suis également impatient de travailler avec mon partenaire de longue date, Nicolas Papageorgiou, pour établir Nalmont comme un acteur unique et visionnaire dans l'industrie.", a déclaré Alexandre Hocquard.

A propos de Nalmont Capital Inc.

Nalmont Capital est une société de gestion d’investissement indépendante basée au Canada, qui se consacre à la mise en œuvre de stratégies d’investissement traditionnelles et alternatives, ainsi qu’à des solutions de portefeuille sur mesure. La société s’appuie sur une vaste expertise en matière de gestion quantitative de portefeuille, de stratégies alternatives liquides, de produits financiers dérivés et de produits structurés pour offrir des options d’investissement sophistiquées destinées à un large éventail d’investisseurs institutionnels et d’intermédiaires financiers.

Pour information:

Nicolas Papageorgiou

info@nalmontcapital.com