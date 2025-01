Provence.ai s'installe dans un hôtel particulier à Marseille et recrute

Provence.ai, la startup qui révolutionne le traitement de documents grâce à l'intelligence artificielle, prend ses quartiers dans un hôtel particulier à Marseille. L'entreprise, en forte croissance, mise sur une approche durable et responsable pour attirer les meilleurs talents.

Provence.ai développe une plateforme d'IA unique qui automatise la reconnaissance, l'extraction et la vérification de documents. Sa technologie, basée sur des algorithmes d'OCR, de traitement du langage naturel et de vision, offre des performances exceptionnelles tout en assurant la sécurité des données. La solution fonctionne en local pour éviter la fuite d'informations sensibles, et accélère les processus métier, notamment les délais de traitement des dossiers.

« Notre ambition est d'utiliser notre expertise en IA pour répondre à des enjeux sociétaux majeurs », explique Nicolas Woirhaye, cofondateur de Provence.ai. L'entreprise se distingue par son engagement dans des projets à fort impact, notamment dans les secteurs du handicap, de l'enfance, des réfugiés et du médical. « Nous voulons que nos collaborateurs puissent mettre leurs talents au service d'une cause qui a du sens », poursuit-il.

Pour accompagner cette croissance et attirer les talents les plus pointus, Provence.ai a choisi d'installer ses bureaux dans un magnifique hôtel particulier avec piscine, situé à proximité du métro marseillais. « Nous sommes convaincus que l'environnement de travail joue un rôle crucial dans l'épanouissement de nos équipes », précise Nicolas Woirhaye. « Nous avons créé un espace à la fois stimulant, confortable et propice à la collaboration, au sein d'un lieu inspirant et chargé d'histoire ».

Autofinancée depuis sa création, Provence.ai privilégie une approche de développement durable et à long terme. L'entreprise est dirigée par une équipe de seniors de l'industrie, reconnus pour leur expertise et leur perfectionnisme. Rejoindre Provence.ai, c'est l'opportunité de travailler sur des technologies de pointe avec des experts, de contribuer à des projets qui font la différence et de bénéficier d'un cadre de vie exceptionnel.

Présentation des postes proposés :

Expert.e Back-end Senior : En charge de l'optimisation et de la performance du traitement des données.

Ingénieur.e Commercial.e Senior : Responsable de la relation avec les grands comptes publics, il participe activement au développement de Provence.ai en établissant des partenariats clés.

Ingénieur.e de la sécurité applicative : Responsable des processus de certification SOC2 et SecNumCloud, il assurere la protection et la conformité des solutions.

"Cette implantation à Marseille marque une nouvelle étape dans le développement de Provence.ai", souligne Haytame Fallah, cofondateur et directeur scientifique. "Nous voulons créer un environnement de travail où l'excellence technique rime avec engagement social et bien-être. Marseille est une ville dynamique et créative, le lieu idéal pour mener à bien un projet ambitieux. En rejoignant Provence.ai, nos futurs collaborateurs auront l'opportunité de travailler sur des technologies de rupture, aux côtés d'une équipe de passionnés, et d'avoir un impact réel sur la société."