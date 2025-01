CCC et Reivax remportent un contrat avec l’armée américaine pour des excitateurs d’électricité

OTTAWA, Ontario, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat de 14 millions de dollars américains du département de la Défense des États-Unis pour le remplacement des systèmes d’excitations par Reivax North America. Dans le cadre du contrat de la CCC, Reivax enlèvera et remplacera 16 unités d'excitation utilisées par l’U.S. Corps of Engineers pour la production d'électricité, assurera la formation pour le fonctionnement et l'entretien des nouveaux composants de l'excitateur.

Située à Montréal, au Québec, Reivax North America se spécialise dans les systèmes d'excitation de haute qualité conçus pour optimiser les performances et la fiabilité des générateurs dans les centrales électriques. Ses systèmes assurent un contrôle précis de la tension et de la puissance réactive des générateurs, améliorant ainsi la stabilité et l'efficacité dans une large gamme de conditions d'exploitation.

L'U.S. Army Corps of Engineers utilise des systèmes d'excitation dans ses centrales hydroélectriques pour maintenir la stabilité et l'efficacité de la production d'électricité. Ces systèmes sont essentiels pour réguler la tension et la puissance réactive des générateurs, garantissant ainsi une production d'électricité fiable sur le réseau. En contrôlant le champ électromagnétique du générateur, les systèmes d'excitation aident à répondre aux demandes d'énergie tout en protégeant l'équipement contre un fonctionnement en dehors des paramètres de sécurité. Ensemble, la CCC et Reivax aideront l’U.S. Army Corps of Engineers à fournir des solutions énergétiques durables et efficaces.

La CCC est l'autorité contractante désignée du DoD américain pour les achats au Canada supérieurs à 250 000 USD. Grâce au service gratuit de Maître d'œuvre du DoD des É.-U., la CCC permet à des entreprises canadiennes comme Reivax North America de fournir au DoD des É.-U. des solutions fabriquées au Canada.

À propos du Corps des ingénieurs de l'armée américaine

L'U.S. Army Corps of Engineers, dont le siège se trouve à Washington, D.C., dispose d'un budget annuel d'environ 9 milliards de dollars américains. Il est chargé de construire et d'entretenir les infrastructures américaines et de fournir des installations à l'armée américaine. Il soutient également la recherche et le développement de technologies liées à la défense. Si vous souhaitez faire des affaires avec le Corps ou d'autres commandements du ministère américain de la défense, nous pouvons vous aider.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.