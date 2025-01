Nüline Distribution devient le distributeur officiel de Newgarden au Canada

MONTRÉAL, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nüline Distribution est ravie d’annoncer son partenariat en tant que distributeur officiel au Canada pour Newgarden, la marque espagnole réputée pour ses solutions innovantes en matière d’éclairage et de mobilier extérieurs. Cette collaboration marque une étape importante pour introduire les produits de Newgarden sur le marché canadien, répondant à une demande croissante pour des produits de vie extérieure élégants, durables et fonctionnels.

L’arrivée de Newgarden au Canada

Newgarden s’est imposée comme un leader en Europe dans le domaine du design extérieur, offrant une vaste gamme de produits alliant esthétique, durabilité et technologie écoresponsable. Des luminaires solaires aux jardinières uniques en passant par le mobilier extérieur polyvalent, les collections de Newgarden sont célébrées pour leur design moderne et leur engagement en faveur de la durabilité.

Grâce à ce partenariat, Nüline Distribution s’assurera que les détaillants et les consommateurs canadiens aient accès aux produits de Newgarden, transformant ainsi les espaces extérieurs partout au pays.

Une vision commune pour la qualité et la durabilité

« Nous sommes fiers de nous associer à Newgarden pour apporter leurs produits au Canada », a déclaré Ricardo Turner, Responsable du développement des affaires chez Nüline Distribution. « Leur engagement envers la durabilité et le design s’aligne parfaitement avec notre mission de fournir des solutions de qualité et élégantes au marché canadien. Ce partenariat représente un nouveau chapitre passionnant pour la vie extérieure au Canada. »

Ce que les clients canadiens peuvent attendre

Avec la vaste gamme de luminaires solaires, de mobilier et d’objets décoratifs de Newgarden, les clients canadiens peuvent s’attendre à :

Des options écoresponsables : Des solutions d’éclairage solaire pour une utilisation énergétique durable.

Des solutions d’éclairage solaire pour une utilisation énergétique durable. Des designs durables : Des produits résistants aux intempéries, conçus pour s’adapter au climat du Canada.

Des produits résistants aux intempéries, conçus pour s’adapter au climat du Canada. Une esthétique élégante : Des designs contemporains qui subliment tous les environnements extérieurs.



Nüline Distribution s’engage à soutenir les détaillants canadiens avec les outils et les ressources nécessaires pour mettre en valeur la gamme de produits Newgarden, des supports marketing à des solutions logistiques efficaces.

À propos de Nüline Distribution

Nüline Distribution est un distributeur canadien de premier plan spécialisé dans les marques de mobilier design, dévoué à offrir des produits innovants et de qualité aux détaillants et aux consommateurs. Avec une réputation d’excellence, Nüline Distribution collabore avec des marques internationales pour apporter des solutions uniques et élégantes au marché canadien.

À propos de Newgarden

Newgarden est une marque espagnole reconnue pour son approche durable et innovante de la vie extérieure. Avec un accent sur les luminaires solaires, le mobilier polyvalent et les solutions décoratives, les produits Newgarden sont conçus pour enrichir les espaces extérieurs tout en favorisant la durabilité et une esthétique moderne.

Pour plus d'informations, des entrevues ou des images en haute résolution, veuillez contacter :

Nüline Distribution

Contact : Ricardo Turner

Courriel : info@nulinedistribution.com

Site Internet : nulinedistribution.com

Tous les produits Newgarden au Canada.

Nüline Distribution sera présent au Toronto Market Week du 25 au 28 janvier 2025 pour présenter Newgarden, stand 1060.