Neoviva, a primeira clínica de tratamento de dependência química da Suíça a oferecer garantia

LUCERNA, Suíça, Jan. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neoviva, um centro de reabilitação líder de luxo, lança o primeiro e único programa da Suíça com garantia no tratamento de dependência química. Com uma abordagem estruturada e personalizada, o programa da Neoviva responde às necessidades exclusivas de cada cliente, combinando métodos terapêuticos de ponta com cuidados pós-tratamento integrais. A Garantia Neoviva é uma prova da eficácia do seu programa personalizado, Programa Signature, e reflete a confiança na capacidade do programa de ajudar os clientes a alcançar uma recuperação sustentável.

"Nosso histórico fala por si, com inúmeras histórias de sucesso de recuperação duradoura. A Garantia Neoviva é a nossa forma de transformar palavras em ações. Estamos tão convencidos da eficácia do nosso programa que estamos dispostos a apoiar nossos clientes mesmo depois de eles deixarem nossas instalações. Não se trata apenas de um tratamento, mas de uma parceria vitalícia na recuperação", afirma Fenina Erpf, CEO e Cofundadora da NEOVIVA, ao lado de Oliver Neubert, Fundador da NEOVIVA.

Os clientes que completarem no mínimo seis semanas do programa Signature da Neoviva e aderirem ao plano de cuidados contínuos de 30 semanas são elegíveis para a Garantia. Caso o cliente tenha uma recaída em até um ano após concluir o programa, ele pode retornar por até quatro semanas de tratamento intensivo adicional, sem custo adicional.*

Localizada nas tranquilas margens do Lago de Lucerna, a unidade de reabilitação de luxo da NEOVIVA combina cuidados de alto nível com um ambiente único e sereno. Situada em um ambiente real de hotel, nossa clínica oferece o equilíbrio perfeito entre conforto, privacidade e discrição, garantindo um espaço de apoio para a recuperação. Este ambiente exclusivo oferece aos clientes as ferramentas e estratégias essenciais para superar os desafios da vida pós-tratamento, enquanto desfrutam da deslumbrante beleza dos Alpes suíços.

Sobre a Neoviva:

A Neoviva é um centro de reabilitação de luxo na Suíça que oferece planos de tratamento personalizados para saúde mental e tratamento de dependência química. Com metodologias pioneiras, uma alta proporção de funcionários por cliente e um compromisso com a profunda transformação pessoal, a Neoviva é mais do que um centro de reabilitação: é uma experiência transformadora para quem busca uma recuperação duradoura.

*Aplicam-se termos e condições.