La Fédération de la police nationale publie de nouvelles données montrant un fort soutien pour les membres de la GRC et l'investissement dans le maintien de l'ordre à travers le Canada

OTTAWA, Ontario, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération de la police nationale a publié aujourd'hui les résultats de sondage de son premier la nouvelle année, qui confirment le soutien et la crédibilité du public à l'égard des agents de la GRC, l'augmentation des budgets de la police et l'investissement dans les membres, l'équipement et la technologie.

Ce sondage pondéré auprès de plus de 2 000 Canadiens choisis au hasard a été réalisé pour la FPN par Pollara Strategic Insights du 27 novembre au 6 décembre, juste au moment où la sécurité à la frontière canadienne commençait à faire la une des journaux. Les résultats confirment que les Canadiens s'intéressent aux questions de sécurité publique dans leurs communautés et qu'ils ont à cœur d'investir et de soutenir les membres de la GRC qui assurent la sécurité de notre pays et de nos communautés:

76 % des résidents des communautés desservies par la GRC sont satisfaits des services de police de la GRC.

La majorité (68%) estime que les budgets de la police devraient être maintenus ou augmentés, plus du double des Canadiens étant en faveur d'une augmentation des budgets de la police (37%) par rapport à une diminution (15%).

Plus de la moitié des personnes interrogées (51 %) ont déclaré qu'elles se sentiraient moins en sécurité si le budget de la police diminuait.

La majorité des électeurs conservateurs (41 %) et libéraux (41 %) sont favorables à une augmentation du financement de la police, et 54 % des électeurs néo-démocrates sont favorables à une augmentation (29 %) ou au statu quo (25 %).

Parmi les treize groupes testés, les membres de la GRC sont cités comme la source d'information la plus crédible (69 %) sur les sujets et questions liés à la police.

Plus de la moitié d'entre eux (52 %) considèrent comme très important un financement adéquat des technologies modernes et des capacités de collecte de renseignements pour neutraliser et prévenir les actes de terrorisme et de violence.

« Depuis plus de cinq ans, nous menons ces sondages et l'appui à l'augmentation du financement de la police n'a jamais été aussi élevé, même au tout début de décembre, alors que les discussions sur le financement de la sécurité frontalière venaient tout juste de commencer », a déclaré Brian Sauvé, président et chef de la direction de la Fédération nationale des policiers. Dans nos conversations avec les élus, nous constatons également un fort soutien de la part de tous les partis, ce qui est un autre reflet positif de nos membres et du travail essentiel qu'ils accomplissent dans tout le Canada ».

« Comme le montrent nos résultats, les Canadiens font confiance aux membres de la GRC en tant qu'experts de la sécurité publique, et souhaitent un financement accru pour que nos membres aient accès aux outils et technologies modernes nécessaires pour protéger les Canadiens de manière proactive aux niveaux fédéral, provincial et municipal ».

« Les résultats envoient un message clair : Les Canadiens veulent des forces de l'ordre bien financées, bien formées et bien soutenues pour assurer la sécurité de nos communautés », a ajouté Brian Sauvé.

L'intégralité des résultats est disponible ici : NPF-National-Pollara-Findings-Final-Jan-20-2025.pdf (en anglais)

À propos de la Fédération de la police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de la GRC en poste au Canada et à l'étranger. Nous sommes le plus grand syndicat de police au Canada. La FPN se concentre sur l'amélioration de la sécurité publique pour tous les Canadiens, y compris nos membres, en préconisant des investissements indispensables dans le continuum de la sécurité publique. Cela comprend des investissements dans les ressources policières et l'équipement moderne, ainsi que dans les programmes sociaux, y compris la santé, la toxicomanie et l'aide au logement, afin d'améliorer la sécurité et l'habitabilité dans les nombreuses communautés que nous servons, grandes et petites, à travers le Canada.

