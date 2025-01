최초의 AI 도시 모델 추진하는 호치민시: 다보스 2025의 CMC 이니셔티브

스위스 다보스, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025년 1월 21일, 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼 (WEF) 연차총회에서 CMC Corporation과 호치민시 (Ho Chi Minh City)가 세계 최초의 AI 도시 모델 구현을 위한 획기적인 비전을 공개했다. '지능형 시대를 위한 협력' (Collaboration for the Intelligent Age)을 주제로 열린 이 행사에는 1,000명이 넘는 글로벌 리더들이 모여 글로벌 사회와 거버넌스의 미래를 만들어가는 혁신적 힘으로서의 인공지능(AI) 기술에 대해 논의의 시간을 가졌다.

CMC는 이 권위 있는 행사의 일환으로 베트남 4차산업혁명센터 (Vietnam Center for the Fourth Industrial Revolution: C4IR)와 공동으로 “지능형 시대를 위한 AI.X - 호치민시: 새로운 C4IR & 새로운 AI 도시” (AI.X for the Intelligent Age – HO CHI MINH CITY: A NEW C4IR & A NEW AI CITY)라는 제목의 사이드 포럼을 주최했다. 이 이니셔티브는 디지털 혁신에 대한 베트남의 리더십을 강조하고 호치민시를 글로벌 AI 허브로 만들겠다는 구상을 담고 있다.

2025 다보스 포럼의 “지능형 시대를 위한 AI.X - 호치민시: 새로운 C4IR & 새로운 AI 도시” 포럼 개요.

AI 기반 도시 개발에 대한 전향적 접근 방식

CMC Corporation의 Nguyen Trung Chinh 회장은 포럼 연설에서 AI-X 전략의 혁신적 잠재력을 다음과 같이 강조했다:

“CMC의 AI-X 전략은 도시 관리, 공공 서비스, 생산, 비즈니스 운영 및 일상 생활 애플리케이션 전반에 걸쳐 AI를 통합하는 데 중점을 두고 있다. 이 이니셔티브는 세계 최초의 AI 기반 도시 모델을 구현하려는 호치민시의 담대한 구상 지원을 목표로 한다.”

호찌민시 인민위원회 부위원장인 Vo Van Hoan은 혁신 허브로서의 호찌민시가 지닌 역할을 강조했다:

“호치민시는 베트남 최대의 경제 중심지일 뿐만 아니라 혁신적인 솔루션의 요람이기도 하다. 10년이 넘는 AI 연구와 CMC의 C.OpenAI 에코시스템이 제공하는 강력한 기술 기반을 통해 우리는 글로벌 AI 도시라는 비전 실현이 가능하다고 확신한다."라고 밝혔다.

전략적 기반: Enable your AI-X 전략과 C.OpenAI 에코시스템

Enable your AI-X 전략은 두 가지 핵심 요소를 통합하는 CMC의 독점적인 C.OpenAI 에코시스템에 기반을 두고 있다:

AI 인프라: 고성능 CMC 클라우드 서비스 및 고급 데이터 센터는 강력한 보안과 함께 가동 시간 티어 III-IV 표준을 충족한다. AI 애플리케이션: 25개의 '메이드 인 베트남' 기술을 기반으로 하는 솔루션에는 AI 카메라, 가상 법률 비서, 고급 챗봇이 포함된다.

2030년까지 2억 달러 이상의 투자를 계획 중인 CMC는 이 때까지 베트남의 클라우드 및 AI 혁신을 주도하고 글로벌 입지 확보를 주요 목표로 삼고 있다.

글로벌 영향력을 위한 국제 협력

베트남 C4IR의 명예 디렉터인 Philipp Rösler 박사는 베트남과 글로벌 커뮤니티를 잇는 가교 역할을 하겠다고 약속하며 다음과 같이 말했다:

“호치민시의 리더십과 CMC의 기술력으로 우리는 스마트하고 지속 가능한 도시 개발을 위한 글로벌 모델을 만들 수 있는 특별한 기회를 갖게 되었다.”

CMC의 다보스 2025 참가는 포괄적인 AI 생태계 개발을 위한 노력을 강조하고 있다. CMC는 AI.X 전략, C.OpenAI 에코시스템, 호치민시와의 파트너십을 통해 베트남을 글로벌 기술 리더로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다.

언론 연락처:

Mr. Thanh Luu Nguyen

Communications Director, CMC Corporation

Email: ntluu@cmc.com.vn

