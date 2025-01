Bitget Partners fördert in Zusammenarbeit mit der Kaia Foundation das Mini-Dapp-Ökosystem auf dem LINE Messenger

VICTORIA, Seychellen, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, gibt eine strategische Partnerschaft mit der Kaia DLT Foundation zur Beschleunigung des Wachstums des auf der Kaia-Blockchain basierenden Mini-Dapp-Ökosystems bekannt, das heute auf dem LINE Messenger gestartet wurde. Der Fokus dieser Zusammenarbeit wird die Identifizierung von Mini-Dapps mit hohem Potenzial sowie eine umfassende Unterstützung bei Inkubation, Beratung, Listung und Markteinführungsstrategien zur Förderung ihres Erfolgs sein.

Die für ihre innovative Architektur und betonte Einfachheit bekannte Kaia-Blockchain hat sich als Pionier im Web3-Bereich Asiens positioniert. Ihre einzigartige Fähigkeit zur nahtlosen Integration in Web2-Plattformen wie dem LINE Messenger hat große Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 2024 erreichte Kaia einen Meilenstein von über 2 Millionen aktiven Wallets und 13 Millionen Transaktionen insgesamt, wobei bereits mehr als 9.000 aktive Contracts in der Blockchain verfügbar sind. Dieses beeindruckende Wachstum ist das Ergebnis der starken technischen Basis von Kaia und der Skalierbarkeit, die für ein florierendes dezentrales Ökosystems erforderlich ist.

Gracy Chen, CEO von Bitget, betonte ihre Begeisterung für diese Partnerschaft: „Im Jahr 2024 generierte unsere umfassende Zusammenarbeit mit dem TON-Ökosystem beispiellose neue Benutzerströme in den Web3-Sektor, wodurch sich das immense Potenzial einer Brücke zwischen Web2 und Web3 zeigte. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Stärkung der Akzeptanz bei Benutzern aus dem Web2 auch im Jahr 2025 ein Schwerpunkt bleiben wird. Durch die Partnerschaft mit der Kaia Foundation wollen wir herausragende Mini-Dapps auf dem LINE Messenger sichtbar machen und fördern, um die Innovationen und die Akzeptanz in diesem dynamischen Bereich voranzutreiben.“

Dr. Sam Seo, Chairman der Kaia DLT Foundation, erklärte: „Bitget hat sich dank seiner beispiellosen Expertise in Fragen der Reichweite auf dem globalen Markt immer wieder als führender Partner bei Web3-Projekten erwiesen. Diese Zusammenarbeit mit Bitget markiert ein spannendes Kapitel für das Kaia-Ökosystem, da wir gemeinsam daran arbeiten, die nächste Generation von Mini-Dapps zu identifizieren und zu potenzieren. Wir sind zuversichtlich, dass die Kaia-Blockchain mit der Unterstützung von Bitget zu einem Eckpfeiler der Web3-Innovation wird.“

Am selben Tag stellte die Kaia Foundation offiziell das Dapp-Portal mit einer Auswahl von zunächst 30 Mini-Dapps vor. Alle Dapps basieren auf der Kaia-Blockchain und sind direkt zugänglich über den LINE Messenger, eine trendige Chat-App mit monatlich über 200 Millionen aktiven Benutzern weltweit. Diese Initiative wird es Kaia ermöglichen, dezentrale Dienste für ein breites Publikum bereitzustellen.

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zum Bitcoin-Kurs, Ethereum-Kurs und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen.

Kaia ist eine leistungsstarke öffentliche Blockchain, die Hunderten Millionen Menschen in ganz Asien Web3 verfügbar macht. Kaia entstand durch die Fusion der Blockchains Klaytn und Finschia, die ursprünglich von Kakao bzw. LINE entwickelt wurden, und ist Asiens größtes Web3-Ökosystem, das in die Messenger Kakaotalk und LINE integriert ist. Zusammen haben sie über 250 Millionen Benutzer, die alle Web3 mit der Leichtigkeit und Geschwindigkeit von Web2 innerhalb ihrer bevorzugten Messenger-Superapp erleben können, um sich zu vernetzen, kreativ zu sein, zusammenzuarbeiten und zum Ökosystem beizutragen. Erfahren Sie mehr unter www.kaia.io.

Die Kaia DLT Foundation mit Sitz in Abu Dhabi wurde 2024 gegründet, um das Ökosystem von Kaia, einer globalen Layer-1-Blockchain-Plattform, zu erweitern. Wir fördern die Akzeptanz und Entwicklung neuer Technologien, um sicherzustellen, dass Kaia seine Rolle als zugängliche, transparente und nachhaltige Blockchain-Plattform für Entwickler und Benutzer gleichermaßen erfüllt, und erleichtern die Entscheidungsfindung, um sicherzustellen, dass das Ökosystem in der dynamischen Blockchain-Landschaft weiterhin optimal expandiert.

