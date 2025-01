Technip Energies sélectionné par Uniper pour réaliser l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) de la nouvelle centrale électrique à gaz avec captage du carbone de Connah's Quay au Royaume-Uni

Technip Energies (PARIS : TE) a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour la construction d’une nouvelle centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du carbone (CCS), sur le site de Connah's Quay, dans le cadre du projet Connah's Quay Low Carbon Power.

L'installation serait reliée aux infrastructures voisines de transport et de stockage du CO 2 , dans le cadre du cluster Hynet situé dans le nord-ouest du Royaume-Uni, l'une des régions les plus industrialisées du pays avec d’importantes sources d'émissions de CO 2 . Ce projet soutiendra le secteur britannique du captage et stockage du carbone (CCS), contribuant ainsi à l'objectif gouvernemental d’atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Ce projet de centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du CO 2 porté par Uniper se concentre sur le développement de la première unité de la centrale électrique afin d’atteindre la phase d’exploitation commerciale avant fin 2030, conformément aux exigences des projets d'expansion Track 1 du gouvernement britannique. Si approuvée et développée, la nouvelle centrale devrait être construite en deux phases, fournissant au total environ 1,3 GW d'énergie bas-carbone, garantissant ainsi une contribution fiable et continue en matière de sécurité d’approvisionnement tout en soutenant les objectifs de décarbonation du Royaume-Uni.

Technip Energies, soutenu par Balfour Beatty et GE Vernova, fournira les services d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour l’intégration de la centrale électrique à gaz à cycle combiné (CCGT) avec captage et stockage du carbone. Dans cette première phase, Technip Energies utilisera sa solution de captage du carbone de pointe, Canopy by T.EN™, basée sur la technologie de captage du CO 2 CANSOLV* de Shell. L’ingénierie d’avant-projet détaillé bénéficiera de l’expérience reconnue de Technip Energies dans l'exécution de projets, confirmant son leadership dans l'intégration de centrales électriques à gaz à cycle combiné avec captage du carbone.

Christophe Malaurie, SVP Solutions de décarbonation de Technip Energies, a commenté : « Nous sommes fiers de contribuer à l'ambition d'Uniper de garantir un approvisionnement énergétique fiable tout en accélérant la transition énergétique. En nous appuyant sur notre solution unique de captage du carbone, Canopy by T.EN™, basée sur la technologie de captage du CO 2 CANSOLV de Shell, nous nous engageons à faire de ce projet un succès, et à jouer un rôle actif dans la production d'électricité bas-carbone à grande échelle tout en soutenant la transition énergétique au Royaume-Uni. Notre expérience reconnue dans la conception et l'exécution de projets offrira à Uniper l'expertise nécessaire pour atteindre ses objectifs. »

Helen Rogers, Project Manager de Connah's Quay Low Carbon Power pour Uniper a déclaré : « Le projet Connah's Quay Low Carbon Power nous permettra de continuer à produire de l'électricité de manière fiable et efficace en cas de besoin, contribuant ainsi à la sécurité de l'approvisionnement et à la croissance économique de la région. L'attribution de l'appel d'offres pour le contrat d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) représente une étape importante et aboutira à la sélection d'une entreprise pour la phase de construction de la centrale (EPC). »

*CANSOLV est une marque déposée de Shell.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2023 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos d'Uniper

Uniper, dont le siège est situé à Düsseldorf, est une entreprise européenne du secteur de l'énergie, d'envergure mondiale et présente dans plus de 40 pays. Avec environ 7 400 employés, l'entreprise apporte une contribution importante à la sécurité de l'approvisionnement en Europe, en particulier sur ses principaux marchés que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas.

Les activités d'Uniper englobent la production d'électricité en Europe, le commerce mondial de l'énergie et un vaste portefeuille de gaz. Uniper achète du gaz - y compris du gaz naturel liquéfié (GNL) - et d'autres sources d'énergie sur les marchés mondiaux. L'entreprise possède et exploite des installations de stockage de gaz d'une capacité totale de plus de 7 milliards de mètres cubes.

Uniper a l'intention d'être totalement neutre en carbone d'ici 2040. Uniper souhaite que sa capacité de production d'électricité installée soit à plus de 80 % sans émission de carbone d'ici début 2030. Pour y parvenir, l'entreprise transforme ses centrales et ses installations et investit dans des unités de production d'électricité flexibles et répartissables. Uniper est déjà l'un des plus grands exploitants de centrales hydroélectriques en Europe et contribue à l'expansion de l'énergie solaire et éolienne, qui sont essentielles pour un avenir plus durable et plus sûr. L'entreprise élargit progressivement son portefeuille de gaz pour y inclure des gaz verts tels que l'hydrogène et le biométhane, et vise à se convertir à ces gaz à long terme.

Uniper est un partenaire fiable pour les communautés, les services publics municipaux et les entreprises industrielles pour la planification et la mise en œuvre de solutions innovantes et à faible teneur en carbone dans leur parcours de décarbonisation. Uniper est un pionnier de l'hydrogène, est actif dans le monde entier tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène et mène des projets visant à faire de l'hydrogène un pilier de l'approvisionnement énergétique.

À propos d'Uniper au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, Uniper possède et exploite un portefeuille de production flexible, une installation de stockage de gaz à cycle rapide et deux gazoducs à haute pression, de Theddlethorpe à Killingholme et de Blyborough à Cottam. Nous disposons également d'une importante capacité de regazéification à long terme au terminal GNL de Grain, dans le Kent, pour reconvertir le GNL en gaz naturel.

