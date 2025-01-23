歐洲蔬果登陸中國社交網絡

北京, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 臨近歲晚，七位著名的中國網絡紅人將會在小紅書 (RED) 上進行一系列串流直播，帶您領略奇異果、蘋果、加工蕃茄及橙汁等歐洲蔬果產品的卓越品質。

這 12 場絕對不容錯過的約會，由中國數碼領域家傳戶曉的人物主持，當中包括：小小、168的秋秋、景如洋、李璐爾、我是喵喵呀、我家毛二 及 fayeer嘉琪等。 這些網絡紅人所涵蓋的領域，從傳統的食物與飲品，以至觸及生活模式和嬰兒護理範疇，為的是要證明這些產品多元化的用途，以及所帶來的無窮裨益。

每場直播將會展示 4 種產品，是探索其新鮮和真實程度的獨特機會；這些蔬果產品來自嚴選的生產鏈，符合最高品質標準，食品的安全及卓越程度得到保證。 由地中海烹飪傳統及其正宗風味為起點，專家意見將為您帶來啟發靈感，學習將新穎的美味食譜融入您日常飲食之中。 您將會發現這四種產品營養背後的秘密，並且專注於它們為健康帶來的眾多裨益：這些產品富含維他命、抗氧化劑和纖維，是每個人真正的靈丹妙藥。

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」是一個由歐盟和 CSO Italy 資助為期三年的計劃，其目的正是透過展示及提升歐洲蔬果產品的新鮮程度和品質，加強大眾對產品的認識、產品的競爭力和消費的水平。 藉著對食品的重視，歐亞之間可以建立起一道真正的文化橋樑：該活動旨在運用社交媒體的傳播力量，將其產品帶到中國各地的餐桌之上。

若您不想錯過探索歐洲品味藝術，以及這些大自然藝術品背後一切秘密的機會，請關注小紅書上的串流直播，您將被其多元化用途和品質所折服！

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有關 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新聞

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」項目由 CSO Italy 和歐盟資助，旨在推廣宣傳優質歐洲蔬果。 下列意大利公司亦有參與此項目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年，是獨特的意大利實體組織，聯合了意大利許多生產和推廣本土蔬果的頂尖公司， 其成員還包括專門從事蔬果供應鏈不同領域（包裝、物流、加工、機械和分銷）的重要公司。 CSO Italy 的使命是為成員提供有用的服務，以改善意大利蔬果產業，提升效率和競爭力。 他們服務於整個意大利蔬果供應鏈並提供技術支援，透過營運商之間的協同效應來提高其競爭力。 CSO ITALY 共有 73 個成員，分佈情況如下：生產者成員 51 個，供應鏈成員 14 個，補助領域的成員 3 個，支援機構 5 個。

由歐盟資助。 然而，本文所表達的內容純屬作者等人的觀點，未必代表歐盟或 European Research Executive Agency (歐洲研究執行機構，簡稱 REA) 的觀點。 歐盟及授獎機構均不會對此承擔責任。

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