Bourse Direct enrichit son offre éducative pour 2025 : formations gratuites et coaching sur mesure

Bourse Direct, acteur clé de la bourse en ligne en France, poursuit son ambition de démocratiser l’investissement boursier en proposant un programme renforcé de formations gratuites et de séances de coaching personnalisé pour l’année 2025.

Des formations pour tous, accessibles et interactives

Chaque mois, Bourse Direct propose des webinaires gratuits animés par des professionnels de la finance. Ces sessions gratuites couvrent un éventail de thématiques, allant des bases de l’investissement aux stratégies avancées pour gérer efficacement ses placements financiers. Qu’ils soient novices ou investisseurs expérimentés, les participants bénéficient d’un accompagnement adapté à chaque étape de leur parcours financier.

Un calendrier riche en thématiques pour maîtriser les marchés financiers

Parmi les prochains rendez-vous à ne pas manquer en février :

Comment diversifier et dynamiser son portefeuille avec les actifs privés ?

Premiers pas en bourse – comprendre les bases de l’investissement

Initiation à l’analyse fondamentale

L’analyse graphique – un outil indispensable d’aide à la décision

L’analyse technique – comment utiliser les indicateurs mathématiques ?

Tout comprendre sur le SRD (Service à Règlement Différé)

Découverte des ETF et Certificats

Le future CAC40 pour investir à la hausse comme à la baisse

Investir différemment sur les produits de bourse





Ces formations en ligne sont accessibles à tous en direct et certaines disponibles en replay sur le site de Bourse Direct : https://www.boursedirect.fr/fr/formations .

Un coaching personnalisé pour progresser rapidement

Pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs, Bourse Direct propose également des séances de coaching en petits groupes ou en individuel. L’objectif est d’accompagner au plus près sa clientèle dans l’élaboration de leur stratégie sur mesure.

Conduites par Christian Sanson, expert reconnu des marchés financiers, ces sessions approfondies permettent d’acquérir des compétences pointues sur des sujets tels que le day trading, les options ou encore les warrants et turbos.

Les prochaines dates des coaching intensifs & en visio :

29 & 30 janvier : Coaching intensif à Toulouse

17 février : coaching day trading en visio

18 février : coaching warrants & turbos en visio

25 & 26 février : Coaching Options à Paris

18 & 19 mars : Séminaire « All Inclusive » à Villiers-le-Mahieu

21 & 22 mai : Coaching intensif à Montpellier

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://boursedirect.fr/fr/bourse/coaching

Accompagner les investisseurs vers des décisions éclairées

Bourse Direct réaffirme son engagement en faveur de l’éducation financière, convaincue que des outils pédagogiques de qualité sont essentiels pour naviguer sereinement dans des marchés en constante évolution. Avec des solutions adaptées et accessibles, les équipes de Bourse Direct continuent de mettre leur expertise et celle de ses partenaires au service des investisseurs.



BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 - Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48



A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.