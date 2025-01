Ontex Academy reikt 2.000 certificaten uit en versterkt zorgprofessionals in continentiezorg

Ontex Academy heeft sinds de lancering in 2024 meer dan 2.000 certificaten uitgereikt aan zorgprofessionals en biedt zo hoogwaardige, interactieve educatie voor professionals in continentiezorg.

Ontex onderscheidt zich door deze service aan te bieden als aanvulling op de ondersteuning van productspecialisten en verpleegkundig adviseurs, en benadrukt zo zijn toewijding om zorgverleners te versterken.

Aalst, Belgium, January 23, 2025 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], kondigt met trots aan dat Ontex Academy sinds de lancering in 2024 al meer dan 2.000 certificaten heeft uitgereikt aan professionals in de gezondheidszorg. Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Educatie (24 januari) toont dit het engagement van Ontex om verpleegkundigen en zorgverleners de kans te geven zich te ontwikkelen via kwaliteitsvolle opleidingen in continentiezorg, als aanvulling op de praktische training en ondersteuning van de teams op het terrein.



De behoefte aan kwalitatief onderricht in continentiezorg is groter dan ooit, nu naar schatting wereldwijd 423 miljoen mensen van 20 jaar of ouder te maken hebben met incontinentie1. De vergrijzing van de bevolking, de toegenomen levensverwachting en de veranderende uitdagingen voor zorgverleners benadrukken de groeiende vraag naar effectieve training.



Door zorgverleners op te leiden in de juiste technieken voor continentiezorg zijn ze in staat om mensen met respect en gemoedsrust te ondersteunen en tegelijkertijd de risico's op huidirritatie en infecties te verminderen. Door de bestaande kennis van zorgverleners verder aan te vullen, helpt Ontex Academy hen incontinentie efficiënter te beheren, wat het dagelijkse leven voor zowel zorgverleners als hun naasten eenvoudiger maakt.



Ontex Academy bouwt voort op de 40 jaar ervaring van Ontex in incontinentiezorg en biedt geaccrediteerde en door deskundigen ontwikkelde cursussen om de professionele ontwikkeling van zorgverleners te verbeteren.



Groter bereik en grotere impact

Sinds de eerste lancering in het Verenigd Koninkrijk, waar een team van Ontex-experts een sleutelrol speelde in de ontwikkeling van content voor het platform, breidde Ontex Academy uit naar België, Frankrijk, Duitsland en Italië. Momenteel wordt het platform ook in Australië geïntroduceerd, waardoor het toegankelijk wordt voor een groeiend aantal professionals in de gezondheidszorg wereldwijd. Het platform wordt gratis aangeboden, wat het engagement van Ontex versterkt om waardevolle opleidingen toegankelijk te maken voor alle zorgverleners.



“We zien een groeiende behoefte aan oplossingen die zorginstellingen helpen om zorgpersoneel te kunnen behouden en motiveren”, zegt Laurent Nielly, Ontex Europe President. “Ontex Academy biedt de tools om ervoor te zorgen dat zorgverleners over de juiste kennis en training beschikken, waardoor Ontex zich onderscheidt als leider op het gebied van educatie voor continentiezorg. Ons unieke vermogen om deze service aan onze klanten aan te bieden, onderstreept onze toewijding om producten te leveren die zowel zorgverleners als de mensen voor wie ze zorgen waardigheid en comfort bieden.”



Vooruitblik

Met al meer dan 2.000 uitgereikte certificaten is Ontex van plan om de Ontex Academy verder uit te breiden met nieuwe cursussen, afgestemd op product- en sectorinnovaties, om zorgprofessionals te blijven ondersteunen op het vlak van continentiezorg.

