พลังสีเขียวที่สดชื่นมีชีวิตชีวาของกีวีจาก The European Art of Taste

ท่ามกลางใจกลางธรรมชาติมีผลงานชิ้นเอกเล็ก ๆ แสนยอดเยี่ยมออกผลอยู่ที่นั่น: กีวี กีวีไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลไม้ แต่เป็นเครื่องหมายสากลที่แท้จริงของการฟื้นฟูและความสดชื่นมีชีวิตชีวา อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ในหลากหลายวัฒนธรรมและประเพณีทั่วโลกที่นำความสดใหม่และความคิดสร้างสรรค์มาสู่ห้องครัว