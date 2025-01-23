来自 The European Art of Taste 的猕猴桃，蕴含绿色活力

北京, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全新“欧洲明信片 (Postcards from Europe)”视频现已上线，该短片专门介绍猕猴桃，通过在地中海实地拍摄的片段来展示这种非凡水果的价值。 由此，The European Art of Taste 欧洲项目组希望重点介绍这种水果的独特之处：不仅是欧洲卓越食材的佼佼者，而且还有丰富内涵！

其果肉呈鲜绿色，让人联想到叶绿素的优点与大自然的能量，传达重生与和谐的信息。 猕猴桃源自中国文化，在中国文化中，这种颜色象征春天的觉醒，以及遍布地球和宇宙的生命力。 对新西兰毛利人来说，猕猴桃的绿色代表他们与大地和灵性的深刻联系，颂扬万物更新。 在基督教传统和瑜伽实践中，绿色寓意希望、爱和再生，因此猕猴桃成为厨房内外平衡和幸福的象征。

此视频展现了猕猴桃的全部精髓，介绍了猕猴桃作为活力大使和主要食材的作用。 每个场景都充分体现其亮丽色彩、新鲜口味以及为美食增添丰富元素的潜力。 在厨房里，猕猴桃充满能量，令菜品得以升华，缔造风味和创意十足的盛宴。 它味道甜美，略带酸味，用途广泛，可用于创新食谱，适合制作能量冰沙、美味沙律和精致甜品。 但其功能不只如此：猕猴桃还是一种保健食品，富含维他命 C、抗氧化剂和纤维，是滋养身心的水果。

从猕猴桃中获得灵感：这种水果不仅仅是食物，更能让我们重新发现活力、创意以及自己与周围环境的联系。 欢迎观看视频，踏上这段彰显猕猴桃作为生命和再生象征的短途旅程：这种奇妙佳果是大自然的杰作，很适合每天摆上餐桌。

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有关 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新闻

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助，旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年，是一家独特的意大利组织，联合了许多意大利顶尖公司，生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域（包装、物流、加工、机械和分销）的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务，以改善意大利果蔬产业，提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持，通过营运商之间的协同效应，提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员，分布情况如下：生产机构成员 51 个，供应链成员 14 个，补助领域的成员 3 个，支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而，本文所表达的内容仅反映作者的观点，不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency (REA) 的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

视频链接：https://www.youtube.com/watch?v=f0l5qGgdyvA

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