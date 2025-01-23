來自 The European Art of Taste 的奇異果，蘊含綠色活力

北京, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全新「Postcards from Europe」影片現已上線，該短片專門介紹奇異果，透過在地中海實地拍攝的片段來展示這種非凡水果的價值。 由此，The European Art of Taste 歐洲項目組希望重點介紹這種水果的獨特之處：不僅是歐洲卓越食材的佼佼者，而且還有豐富內涵！

奇異果肉呈鮮綠色，讓人聯想到葉綠素的強大功效與大自然的能量，傳達重生與和諧的訊息。 奇異果源自中國文化，在中國文化中，這種顏色象徵春回大地，以及遍佈地球和宇宙的生命力。 對紐西蘭毛利人來說，奇異果的綠色代表他們與大地和靈性的深刻聯繫，頌揚萬物更新。 在基督教傳統和瑜伽實踐中，綠色寓意希望、愛和再生，因此奇異果成為廚房內外平衡和幸福的象徵。

此影片展現了奇異果的全部精髓，介紹了奇異果作為活力大使和主要食材的作用。 每個場景都充分體現其亮麗色彩、新鮮口味以及為美食增添豐富元素的能力。 在廚房裡，奇異果充滿能量，令食物得以昇華，締造風味和創意十足的盛宴。 這種水果味道甜美，略帶酸味，用途廣泛，可用於創新食譜，適合製作能量沙冰、美味沙律和精緻甜品。 但奇異果的功能不只如此，它更是一種保健食品，富含維他命 C、抗氧化劑和纖維，是滋養身心的水果。

奇異果可以帶來靈感，因為這種水果不僅僅是食物，更能讓我們重新發現活力、創意以及自己與周圍環境的聯繫。 歡迎觀看影片，踏上這段彰顯奇異果作為生命和再生象徵的短途旅程：這種奇妙佳果是大自然的傑作，適合每天擺上餐桌。

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「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」項目由 CSO Italy 和歐盟資助，旨在推廣宣傳優質歐洲蔬果。 下列意大利公司亦參與此項目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年，是獨特的意大利實體組織，聯合了意大利許多生產和推廣本土蔬果的頂尖公司， 其成員還包括專門從事蔬果供應鏈不同領域 (包裝、物流、加工、機械和分銷) 的重要公司。 CSO Italy 的使命是為成員提供有用的服務，以改善意大利蔬果產業，提升效率和競爭力。 他們服務於整個意大利蔬果供應鏈並提供技術支援，透過營運商之間的協同效應來提高其競爭力。 CSO ITALY 共有 73 個成員，分佈情況如下：生產者成員 51 個，供應鏈成員 14 個，補助領域的成員 3 個，支援機構 5 個。

由歐盟資助。 然而，本文所表達的內容純屬作者等人的觀點，未必代表歐盟或 European Research Executive Agency (歐洲研究執行機構，簡稱 REA) 的觀點。 歐盟及授獎機構均不會對此承擔責任。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=aS03ANv7eHY

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