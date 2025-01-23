快手可靈AI推出「多圖參考」功能 進一步攻克AI視頻一致性難題

香港, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024）近日宣佈，快手可靈AI正式面向全球推出「多圖參考」模式，該功能能夠理解和整合多個圖片中的不同主體，根據用戶的文字描述，創造性地生成融合視頻，進一步攻克了AI視頻生成中的一致性難題。

目前，全球用戶均可在可靈1.6模型下，使用「多圖參考」功能。用戶只需選擇圖生視頻，並上傳一張或多張同一主體（人物、動物、影視角色或物品等）的圖片，模型會以這些圖片為參考，生成統一風格的視頻，幫助用戶在製作AI視頻時保證多鏡頭中的主體一致。例如，用戶上傳貓、夾克、太陽鏡三張圖片，並輸入提示詞「一隻身穿夾克、戴著太陽鏡的擬人化貓在舞台上轉身並對著鏡頭擺姿勢」，隨後進行生成，就可以得到符合指令的視頻。





此外，用戶還可以通過參考圖來指定場景、服裝和動作等，讓人物在特定環境中完成特定「演出」，大幅提升創作的可控性。例如，我們分別上傳一個老爺爺、一杯咖啡、咖啡館場景三張參考圖片，並輸入相應提示詞「一個卡通風格的老爺爺在咖啡館裡，端起咖啡杯」來進行生成，便可得到老爺爺坐在咖啡館裡喝咖啡的視頻。





同時，「多圖參考」還可以支持不同角色之間的互動。用戶可以上傳多個人物、動物或者影視角色等圖片，並用文字描述他們之間的互動。例如，我們分別上傳小男孩、柯基犬兩張參考圖，並輸入提示詞「一個可愛的小男孩在撫摸一隻柯基犬」，即可生成下圖所示的視頻。





自2024年6月6日推出以來，快手可靈AI已進行了數十次大規模迭代和升級。2024年12月，可靈AI宣布基座模型再升級，視頻生成推出可靈1.6模型，效果大幅提升。可靈1.6模型在文本響應度上提升明顯，對運動、時序類動作、運鏡等文字描述響應更好。動態質量進一步增強，運動更加合理，人物表情更自然；同時，可靈1.6模型畫面質量也再次進化，色彩、光影、細節表現均明顯提升。用戶可通過登錄網頁端（中文版：https://klingai.kuaishou.com；英文版：https://klingai.com）或在應用商店搜索可靈AI/KLINGAI並下載APP體驗可靈AI最新的功能。

隨著「多圖參考」功能的推出，可靈AI進一步解決了視頻生成中的一致性難題，幫助用戶充分發揮創造力，自由組合各種圖片元素，打造獨特的創意場景，探索更多可能。

數據顯示，可靈AI目前已擁有超過600萬用戶，累計生成超6,500萬個視頻和超1.75億張圖片。此外，可靈AI在貨幣化變現方面也在加速，除了針對C端用戶推出差異化的會員服務外，還向企業用戶提供了API接口，目前已經累計合作上千家企業用戶。

關於快手

快手作為中國乃至全球領先的內容社區及社交平台，致力於成為全球最癡迷于為客戶創造價值的公司。作為一家以人工智能為核心驅動和技術依託的科技公司，快手專注於通過持續的技術創新和產品升級，不斷豐富服務和應用場景，為客戶創造價值。在快手，用戶通過短視頻和直播來記錄和分享他們的生活，發現所需，發揮所長。通過與內容創作者和企業緊密合作，快手提供的技術、產品和服務可滿足用戶的多元化的需求，包括娛樂、線上營銷服務、電商、本地生活、遊戲等。

前瞻性聲明

除過往事實的陳述外，本新聞稿載有若干前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」。該等前瞻性陳述受風險、不確定因素及假設的影響，可能包括業務展望、財務表現預測、業務計劃預測、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提作出，當中許多涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及大量風險及不明朗因素。鑒於上述風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於依賴該等陳述。除法律要求的情形外，我們並無責任公開發佈可能反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或可能反映意料之外事件的該等前瞻性陳述的任何修訂。

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