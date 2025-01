Flere økologiske varer i de europæiske husholdninger

54 % af danskerne har i løbet af de seneste tre år oplevet en stigning i deres forbrug af økologisk frugt og grønt i følge undersøgelser foretaget af SEC Newgate Italia for CSO Italy i fire lande: Tyskland, Danmark, Frankrig og Italien.

Det europæiske projekt, Made in Nature, som blev lanceret i 2022 og som fremmer økologisk frugt og grønt, afsluttes med succes efter på blot tre år at have nået mere end 13 millioner mennesker direkte.

MILANO, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mere end halvdelen af danskerne siger, at de har øget deres forbrug af økologiske varer de seneste tre år. Over hele Europa er interessen for økologiske varer fortsat voksende, som undersøgelsen foretaget af SEC Newgate Italia på vegne af CSO Italy, en førende organisation i den italienske frugt- og grøntindustri, viser. Undersøgelsen var målrettet forbrugere i Italien, Danmark, Frankrig og Tyskland.

Undersøgelsen blev præsenteret i Palazzo Pirelli i Milano under overværelse af den regionale byrådsmedlem for langbrug, fødevareret og skovbrug i Lombardiet, Alessandro Beduschi, og afslørende et markant fokus på køb af frugt og grønt.100 % af de danske respondenter køber frugt og grønt, og af dem har 99 % købt økologisk mindst én gang. Tallet falder en smule i andre lande med 96 % i Tyskland, 94 % i Frankrig og 92 % i Italien.

Undersøgelsen viste også en stigning i opfattelsen af økologisk som et vigtigt element, når det gælder vores spisevaner. I de fire lande i undersøgelsen (Danmark, Italien, Frankrig og Tyskland), svarede mere end 60 % af respondenterne, at de får mere tilfredsstillelse ud af at købe økologisk frugt og grønt. Analysen af årsagerne til denne tilfredsstillelse viser, at økologiske madvarer anses som sundere og mere naturlige af 80 % af respondenterne (83 % i Danmark alene), mens 50 % mener, at det er rigtigt at tilvælge det, fordi det også er godt for miljøet.

Regelmæssige køb af økologisk frugt og grønt (“hver gang jeg handler ind”) er kun en vane for 23 % af respondenterne i Danmark, mens de fleste (63 %) kun vælger det til, når de skal bruge en bestemt vare, eller det skal være økologisk til et bestemt formål. Det samme billede tegner sig i alle fire lande, hvor den mest hyppigt indkøbte vare ændrer sig – citroner ligger højst i både Danmark og Italien, mens æbler topper listen i Frankrig og Tyskland. Næst efter citroner følger rækkefølgen i Danmark størrelsen: æbler, tomater, appelsiner, bær, vindruer og kiwifrugt.

Forbedringen i opfattelsen af kvaliteten af økologisk varer kan ikke overføres til en tilsvarende stigning i villigheden til at betale for det. Kun 46 % af de danske forbrugere ville betale 10 % mere for økologiske varer, mens kun 19 % ville acceptere et tillæg på 20 %. Og 32 % er ikke villig til at betale mere sammenlignet med almindelige varer.

På trods af den øgede opmærksomhed på økologiske varer og deres positive indvirkning på vores sundhed og miljø er der stadig store udfordringer med forbrugernes villighed til at betale for det. Selvom mange forbrugere anerkender fordelene ved økologiske produkter, er en opfattet højere pris end på almindelige varer stadig en forhindring. Det understreger behovet for målrettede strategier til at mindske afstanden mellem opfattelse og handling ved tydeligt at kommunikere fordelene ved økologi i overensstemmelse med målene i Made in Nature-projektet.

Undersøgelsen er en del af aktiviteterne i Made in Nature, en treårig informationskampagne finansieret af CSO ITALY og Den Europæiske Union med deltagelse af førende virksomheder i den økologiske frugt- og grøntindustri, herunder Brio, Canova, Ceradini Group, Conserve Italia, Orogel og Verybio. Efter tre år med forskellige aktiviteter slutter Made In Nature-kampagne denne måned. Og mere end 13 millioner forbrugere er blevet spurgt og har været direkte involveret i kampagneaktiviteterne. 152.000 indkøbere og handelspartnere har haft mulighed for at deltage i kampagnen og møde de deltagende virksomheder, og man har fået mere end 264 millioner visninger. Det ovenud positive resultat ses netop i stigningen af den opfattede værdi, hvad angår økologisk frugt og grønt.

