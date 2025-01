Mehr Bio-Produkte in europäischen Haushalten

Laut einer Studie, die SEC Newgate Italia für CSO Italy in vier Ländern – Deutschland, Dänemark, Frankreich und Italien – durchgeführt hat, gaben 49 % der Deutschen an, dass ihr Konsum von Bio-Obst und -Gemüse in den letzten 3 Jahren gestiegen ist.

Das europäische Projekt „Made in Nature“ zur Förderung von Bio-Obst und -Gemüse, das 2022 ins Leben gerufen wurde, kommt zu einem erfolgreichen Abschluss, nachdem es in drei Jahren über 13 Millionen Menschen direkt erreicht hat.

MAILAND, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fast die Hälfte der deutschen Befragten gab an, in den letzten drei Jahren mehr Bio-Produkte konsumiert zu haben. Europaweit wächst das Interesse an Bio-Produkten weiter, wie die Studie von SEC Newgate Italia im Auftrag von CSO Italy, einer führenden Organisation im italienischen Obst- und Gemüsesektor, zeigt. Im Rahmen der Studie wurden Verbraucher in Italien, Dänemark, Frankreich und Deutschland befragt.

Die Studie wurde im Palazzo Pirelli in Mailand in Anwesenheit von Alessandro Beduschi, dem Regionalrat für Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und Forstwirtschaft der Lombardei, vorgestellt und zeigte einen deutlichen Schwerpunkt bei Obst- und Gemüsekäufen. Unter den deutschen Befragten gaben 100 % an, regelmäßig frische Produkte zu kaufen, und 96 % hatten mindestens einmal Bio-Produkte gekauft. Die Anteile waren in Frankreich mit 94 % und Italien mit 92 % etwas niedriger und in Dänemark mit 99 % etwas höher.

Die Studie zeigte zudem, dass Bio zunehmend als wichtiges Kriterium bei der Wahl der eigenen Essgewohnheiten angesehen wird. In den 4 untersuchten Ländern – Italien, Frankreich, Deutschland und Dänemark – gaben mehr als 60 % der Befragten an, dass der Kauf von Bio-Obst und -Gemüse ihre Zufriedenheit steigert. Eine Analyse der Gründe für diese Zufriedenheit zeigt, dass 80 % der Befragten (Deutschland allein: 83 %) Bio für gesünder und natürlicher halten und 50 % glauben, dass Bio die richtige Wahl ist, weil es auch gut für die Umwelt ist (Deutschland allein: 47 %).

Der regelmäßige Kauf („bei jedem Einkauf“) von Bio-Obst und -Gemüse trifft nur auf 23 % der Befragten in Deutschland zu, während die meisten – 57 % – sich nur dann dafür entscheiden, wenn ein konkreter Bedarf für den Verzehr oder das Produkt besteht. Diese Situation ist in allen 4 untersuchten Ländern ähnlich, wobei sich die am häufigsten gekauften Bio-Produkte unterscheiden: In Deutschland gewinnen Äpfel, ebenso wie in Frankreich und Dänemark, während in Italien Zitronen an erster Stelle stehen. Beim Kaufvolumen in Deutschland folgen auf den weiteren Rängen Tomaten, Zitronen, Beeren, Orangen, Kiwis und schließlich Tafeltrauben.

Die verbesserte Wahrnehmung der Qualität von Bio-Produkten schlägt sich nicht in einer entsprechenden Steigerung der Kaufbereitschaft nieder. Nur 45 % der deutschen Verbraucher würden für Bio-Produkte einen Aufpreis von 10 % zahlen, 25 % würden einen Aufpreis von 20 % akzeptieren und 28 % sind überhaupt nicht bereit, zusätzliche Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Produkten zu zahlen. Im europäischen Vergleich zeigt sich allerdings, dass der Anteil an Verbrauchern, die bereit sind, bis zu 20 Prozent mehr zu zahlen, in Deutschland am höchsten ist.

Trotz des gestiegenen Bewusstseins für Bio-Lebensmittel und deren positive Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt bestehen weiterhin erhebliche Herausforderungen hinsichtlich der Zahlungsbereitschaft der Verbraucher. Obwohl viele Verbraucher die Vorteile von Bio anerkennen, stellt der im Vergleich zu herkömmlichen Produkten höhere Preis immer noch ein Hindernis dar. Dies unterstreicht die Notwendigkeit gezielter Strategien zur Überbrückung der Kluft zwischen den Wahrnehmungen und Handlungen durch bessere Kommunikation der Vorteile von Bio-Lebensmitteln, wie es das Projekt „Made in Nature“ zum Ziel hat.

Forschung ist daher Teil der Aktivitäten von „Made in Nature“, einem dreijährigen Förder- und Informationsprojekt, das von CSO ITALY und der Europäischen Union finanziert wird und an dem führende Unternehmen aus dem Sektor Bio-Obst- und Gemüse teilnehmen, darunter Brio, Canova, Ceradini Group, Conserve Italia, Orogel und Verybio. Nach drei Jahren kontinuierlicher Aktivitäten endet die Kampagne „Made in Nature“ diesen Monat: Mehr als 13 Millionen Verbraucher wurden erreicht und direkt in die Kampagnenaktivitäten eingebunden, 152.000 Käufer und Gewerbetreibende hatten die Möglichkeit, mit der Kampagne und den beteiligten Unternehmen in Kontakt zu treten, und es wurden mehr als 264 Millionen Impressionen erzielt. Ein ausgesprochen positives Ergebnis, das sich im Anstieg des wahrgenommenen Werts von Bio-Obst und -Gemüse widerspiegelt.

Pressebüro:

SEC Newgate Italia

Renato.pagani@secnewgate.it 335 6839561

Giorgia.rizzi@secnewgate.it 340 0010762

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (European Research Executive Agency, REA) wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Verwaltung können dafür verantwortlich gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/776e3904-7c8b-486d-b172-5bf987ea9753