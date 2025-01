La part des produits bio progresse au sein des foyers européens

Trente-huit pour cent des Français ont signalé une augmentation de leur consommation de fruits et légumes bio au cours des 3 dernières années, selon une étude menée par SEC Newgate Italia pour CSO Italy dans quatre pays : l’Allemagne, le Danemark, la France et l’Italie.

Lancé en 2022, le projet européen Made in Nature visant à promouvoir les fruits et légumes bio se conclut avec succès après avoir touché directement plus de 13 millions de personnes en trois ans.

MILAN, 23 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Près de 40 % des Français interrogés ont déclaré avoir augmenté leur consommation de produits bio au cours des trois dernières années. Les produits bio continuent de susciter un intérêt croissant dans l’ensemble de l’Europe, comme le souligne l’étude menée par SEC Newgate Italia pour le compte de CSO Italy, une organisation leader dans le secteur italien des fruits et légumes. L’étude a interrogé des consommateurs en Italie, au Danemark, en France et en Allemagne.

Présentée au Palazzo Pirelli de Milan, en présence d’Alessandro Beduschi, conseiller régional pour l’agriculture, la souveraineté alimentaire et la sylviculture de Lombardie, l’étude a révélé que les achats de fruits et légumes bénéficient d’une attention particulière. Parmi les Français interrogés, 100 % ont déclaré acheter régulièrement des produits frais. Sur cet échantillon, 94 % des personnes interrogées ont déclaré avoir acheté des produits bio au moins une fois. En Italie, ce chiffre recule légèrement à 92 %, alors qu’il augmente dans d’autres pays pour atteindre 99 % au Danemark et 96 % en Allemagne.

L’étude a également fait apparaître que le bio était davantage perçu comme un élément important à prendre en compte lors du choix des habitudes alimentaires des consommateurs. Dans les 4 pays analysés, la France, l’Italie, l’Allemagne et le Danemark, plus de 60 % des personnes interrogées déclarent tirer davantage de satisfaction de l’achat de fruits et légumes bio. L’analyse des raisons de cette plus grande satisfaction indique que le bio est considéré comme plus sain et plus naturel par 80 % des personnes interrogées (83 % rien qu’en France), tandis que 50 % estiment qu’il constitue un choix positif parce que le bio est également bon pour l’environnement (39 % rien qu’en France).

L’achat régulier (« à chaque fois que je fais mes courses ») de fruits et légumes bio n’est habituel que pour 21 % des personnes interrogées en France, alors que la plupart d’entre elles (46 %) les choisissent uniquement lorsqu’il existe un besoin spécifique en matière de consommation ou de produit. La situation à cet égard est similaire dans les 4 pays analysés. En revanche, les produits bio les plus achetés dans ces pays ne sont pas identiques : les pommes l’emportent en France, comme en Allemagne et au Danemark, tandis qu’en Italie, les citrons occupent la première place. Pour les achats français, viennent ensuite, par ordre de taille, les tomates, les citrons, les oranges, les kiwis, les raisins de table et enfin les fruits rouges.

L’amélioration de la perception de la qualité des produits bio ne se traduit pas par une augmentation correspondante de la propension à dépenser. Seuls 45 % des consommateurs français seraient prêts à payer 10 % de plus, tandis que 13 % seulement accepteraient une augmentation allant jusqu’à 20 %. En revanche, 40 % d’entre eux n’ont pas l’intention de payer un quelconque surcoût par rapport aux produits conventionnels. Il est toutefois intéressant de noter qu’au niveau européen, les consommateurs français représentent la part la plus importante des consommateurs interrogés qui ne sont pas disposés à payer un prix plus élevé pour le bio.

Malgré une sensibilisation accrue au bio et à son impact positif sur la santé et l’environnement, des défis importants subsistent en ce qui concerne la volonté de dépenser des consommateurs. Bien que de nombreux consommateurs reconnaissent les avantages du bio, un prix perçu comme plus élevé que celui des produits conventionnels continue de constituer un obstacle. Cela souligne la nécessité de mettre en place des stratégies ciblées afin de combler l’écart qui existe entre perception et action en communiquant plus fortement sur les avantages du bio conformément aux objectifs du projet Made in Nature.

En effet, la recherche fait partie intégrante des activités de Made in Nature, un projet de promotion et d’information sur trois ans financé par CSO ITALY et l’Union européenne avec la participation d’entreprises leaders dans le secteur des fruits et légumes bio, notamment Brio, Canova, Ceradini Group, Conserve Italia, Orogel et Verybio. Après trois années d’activités continues, la campagne Made In Nature s’achèvera ce mois-ci : plus de 13 millions de consommateurs ont été touchés et directement impliqués dans les activités de la campagne, 152 000 acheteurs et opérateurs commerciaux ont eu la possibilité d’interagir avec la campagne et les entreprises participantes, et les impressions recueillies ont été supérieures à 264 millions. Un résultat résolument positif, comme en témoigne précisément l’augmentation de la valeur perçue des fruits et légumes bio.

Financé par l’Union européenne. Toutefois, les opinions exprimées n’engagent que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne ou de l’European Research Executive Agency (REA). Ni l’Union européenne ni l’administration subventionnaire ne peuvent en être tenues pour responsables.

