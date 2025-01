Aduro Clean Technologies franchit une étape clé dans la conception de l’usine pilote

LONDON, Ontario, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ci-après « Aduro » ou la « société », (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, est heureuse d’annoncer l’achèvement de la phase d’ingénierie de base (BED, Basic Engineering Design) pour son usine pilote exploitant la technologie Hydrochemolytic™ Technology (HCT) Next Generation Process (NGP), marquant ainsi une étape importante dans la commercialisation de sa technologie de plateforme.

Cette étape marque un tournant dans le parcours d’Aduro vers la commercialisation de sa plateforme technologique HCT. L’usine pilote NGP devant être finalisée au troisième trimestre de cette année, l’achèvement de l’ingénierie de base (BED, Basic Engineering Design) représente l’aboutissement de nombreuses années de recherche et de développement poussés. Aduro s’est associée à Zeton, un leader mondial dans la conception d’usines pilotes modulaires et d’usines de démonstration. Ensemble, les deux sociétés travaillent sans relâche pour que le projet progresse vers l’installation et la mise en service.

Le projet est à présent en phase d’ingénierie de détail, où Aduro tire parti de l’expertise éprouvée de Zeton en matière d’ingénierie d’usine pilote, en mettant l’accent sur la modularité et l’évolutivité. L’usine pilote NGP est destinée à jouer un rôle central dans la réalisation du programme d’engagement des clients (CEP) d’Aduro à travers la mise en évidence de l’application de la technologie Hydrochemolytic™ Technology sur des matériaux plus simples qui offrent une viabilité commerciale à court terme. Parallèlement, l’usine fonctionnera comme une plateforme d’essai et de développement permettant d’acquérir l’expertise nécessaire pour traiter des matières premières plus complexes, plus difficiles à recycler et de moindre valeur. Cette approche progressive s’aligne parfaitement sur la stratégie de commercialisation d’Aduro, garantissant ainsi une évolution de la technologie vers une solution hautement adaptable, capable de traiter efficacement une large gamme de matières premières.

La société a déjà commencé à acquérir des équipements critiques à long délai de livraison et à préparer le site pour l’installation de l’usine pilote NGP, notamment en améliorant l’infrastructure nécessaire à son fonctionnement.

Aduro a entrepris l’agrandissement de ses laboratoires et de ses bureaux à London, en Ontario, afin de répondre aux besoins opérationnels de l’usine pilote NGP et de s’adapter à la croissance de la société. Ces améliorations sont conçues pour s’assurer que les installations peuvent répondre aux exigences de l’usine pilote tout en favorisant la croissance continue et l’innovation.

« Cette étape marque un tournant dans le parcours d’Aduro visant à commercialiser la plateforme Hydrochemolytic™ Technology », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Elle représente la concrétisation d’une solution unique à l’un des défis les plus pressants de la société : le recyclage chimique des déchets plastiques difficiles à recycler. »

« L’usine pilote NGP, intégralement conçue avec des composants industriels, servira de terrain d’essai pour le traitement d’une variété de flux de déchets, générant des données opérationnelles précieuses et des informations essentielles pour affiner notre technologie et la mettre à l’échelle en vue d’une commercialisation complète ».

« Pour l’équipe Aduro, il s’agit d’un moment charnière qui a commencé par une idée et qui aboutira par la mise en service de notre tout nouveau procédé NGP. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos employés qui ont travaillé sans relâche pour rendre cette étape possible. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières de moindre valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, le plan d’achèvement réussi de la phase d’ingénierie de base pour l’usine pilote Hydrochemolytic™ Technology (HCT) Next Generation Process (NGP) ; la confirmation que l’usine pilote NGP est en bonne voie pour être achevée au troisième trimestre 2025 ; la confirmation de l'entrée du projet dans la phase d’ingénierie de détail ; que la Société tirera parti de l’expertise éprouvée de Zeton dans l’ingénierie des usines pilotes pour l’achèvement de l’usine ; que l’usine pilote NGP jouera un rôle central dans la réalisation du programme d’engagement des clients d’Aduro ; que l’usine servira de plateforme d’essai et de développement pour le traitement de matières premières plus complexes, plus difficiles à recycler et de moindre valeur, et fera en sorte que la technologie évolue vers une solution hautement adaptable capable de traiter efficacement une vaste gamme de matières premières ; que l’usine servira de terrain d’essai pour le traitement d’une variété de flux de déchets, générant des données opérationnelles précieuses et des connaissances essentielles pour perfectionner la technologie de la société et la mettre à l’échelle en vue d’une commercialisation complète ; le plan d’approvisionnement en équipement critique à long délai de livraison ; l’expansion prévue des installations de laboratoire et des bureaux de la société à London, Ontario. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, et du fait de leur nature incertaine, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes de la société comprennent, sans s’y limiter, des conditions de marché défavorables, des retards dans l’achèvement de la phase d’ingénierie de base pour l’usine pilote exploitant la technologie Hydrochemolytic™ Technology (HCT) Next Generation Process (NGP), et des défis potentiels dans la phase d’ingénierie de détail ; les risques liés à la dépendance à l’expertise de Zeton dans l’ingénierie des usines pilotes, la capacité de l’usine pilote NGP à contribuer à la réalisation du programme d’engagement des clients d’Aduro, et l’efficacité de l’usine en tant que plateforme d’essai et de développement pour le traitement de matières premières plus difficiles à traiter ; les risques liés aux retards dans l’approvisionnement d’équipements critiques à long délai de livraison, et les risques liés à l’expansion réussie des installations de laboratoire et des bureaux de la société à London, en Ontario ; les risques que l’usine ne soit pas développée comme prévu ou qu’elle ne soit pas développée du tout, qu’elle ne fournisse pas les avantages escomptés en validant la commercialisation de la technologie, ou qu’il y ait des retards ou d’autres problèmes imprévus qui pourraient avoir une incidence sur le calendrier et le succès du projet, y compris des conditions de marché potentiellement défavorables et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

