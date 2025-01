ITC London : Duck Creek Technologies organise une table ronde intitulée « Prévoir les perspectives d’avenir en matière d’assurance des entreprises »

LONDRES, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), se joindra à ses partenaires et aux dirigeants du secteur à l’occasion du congrès ITC London, qui se tiendra les 27 et 28 janvier à The Brewery, à Londres.

Outre cette représentation, Matt Priestley, directeur Architecture de solution chez Duck Creek, présidera une table ronde intitulée « Prévoir les perspectives d’avenir en matière d’assurance des entreprises », portant sur l’innovation et les prochains grands bouleversements qui se profilent à l’horizon pour les assureurs. La table ronde se tiendra le lundi 27 janvier de 15 h 00 à 16 h 00 dans la salle Lower Sugar.

Lors de cet événement, Duck Creek partagera également des informations sur la manière dont sa technologie permet aux assureurs de réinventer l’assurance à l’ère du numérique. Grâce à ses capacités multigéographiques au sein d’une seule entité, y compris la correspondance multidevise et multilingue, la suite Duck Creek apporte une valeur ajoutée aux assureurs dont la clientèle est répartie dans le monde entier. La suite complète de solutions basées sur le cloud de l’entreprise simplifie les opérations afin d’améliorer l’expérience client et d’accélérer la transformation numérique. Les participants sont invités à se rendre sur le stand de Duck Creek, n° 2, pour en savoir plus sur leurs solutions :

Duck Creek Suite (en français, « Suite Duck Creek »), des outils de configuration à code bas, des API ouvertes et des produits complémentaires pouvant être mis en œuvre sous forme de composants ou d’une unité cohésive et intégrés dans l’écosystème Insurtech, y compris Duck Creek Policy (en français, « Police Duck Creek »), une solution SaaS agile, complète et évolutive qui permet une gestion simplifiée des polices d’assurance ; Duck Creek Billing (en français, « Facturation Duck Creek »), une solution complète de facturation d’assurance conçue pour rationaliser les processus de facturation et améliorer l’expérience client ; et Duck Creek Claims (en français, « Gestion des sinistres Duck Creek »), une solution SaaS qui automatise les flux de travail, facilite l’analyse des données grâce à l’analytique et s’intègre de manière transparente dans les systèmes existants afin de rationaliser le processus, depuis le rapport initial jusqu’à la transaction finale.

Duck Creek Payments Facilitator (en français, « Facilitateur de paiements Duck Creek »), une solution de paiement moderne et de bout en bout qui simplifie les paiements des compagnies d’assurance en proposant des capacités de transactions sécurisées dans le cadre de la plateforme Duck Creek qui a déjà fait ses preuves.

Duck Creek Reinsurance (en français, « Solution de réassurance Duck Creek »), une solution complète de gestion de la réassurance permettant aux compagnies d’assurance de gérer des programmes complexes de réassurance pour les affaires cédées, assumées et rétrocédées, des calculs automatisés de réassurance pour la gestion des sinistres, l’application des liquidités et l’élaboration de rapports.

Duck Creek Loss Control (en français, « Contrôle des pertes Duck Creek »), une plateforme intégrale de contrôle des pertes qui s’intègre à Duck Creek Policy pour simplifier les activités de contrôle des pertes tout en permettant l’analyse des risques pour tous les assurés afin de réduire les sinistres, d’optimiser la tarification et de stimuler la fidélisation des clients.

« L’innovation technologique modifie la manière dont les compagnies d’assurance appliquent leur couverture, et Duck Creek est à la pointe de cette transformation », a déclaré Elodie Hilderal, Directrice générale de Duck Creek Technologies pour la région EMEA. « L’opportunité de présenter nos produits et d’échanger avec les dirigeants du secteur lors du congrès ITC London portant sur les avancées technologiques et les tendances émergentes du secteur, nous permet d’aider nos clients à repenser les possibilités en matière de redéfinition des opérations commerciales à l’ère de la modernité. »

Les experts du groupe Duck Creek seront à votre disposition pour des entretiens individuels pendant toute la durée du congrès. Pour prendre rendez-vous avec Duck Creek lors du congrès ITC London, veuillez consulter le lien suivant : Lien de réservation.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui trace les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Consultez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir nos actualités : LinkedIn et X.

