ITC London: Mesa Redonda da Duck Creek Technologies "O Futuro dos Seguros de Linhas Comerciais"

LONDON, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, fará parte juntamente com parceiros e líderes da indústria do ITC London a ser realizado nos dias 27e 28 de janeiro na The Brewery em Londres.

Além da exposição, o Diretor de Arquitetura de Soluções da Duck Creek, Matt Priestley, presidirá a mesa redonda “O Futuro dos Seguros de Linhas Comerciais”, que se concentrará na inovação e nas próximas grandes disrupções no horizonte das seguradoras. A mesa redonda será realizada no dia 27 de janeiro entre 15h e 16h no Lower Sugar Room.

No evento, a Duck Creek também compartilhará informações sobre como sua tecnologia está ajudando as operadoras a reimaginar o seguro na era digital. Com seus recursos multigeográficos em uma única instância, incluindo correspondência em várias moedas e vários idiomas, a Duck Creek Suite oferece valor às seguradoras que atendem clientes em todo o mundo. O conjunto abrangente de soluções baseadas na nuvem da empresa simplifica as operações, aprimoram a experiência do cliente e aceleram a transformação digital. Os participantes estão convidados a visitar a Duck Creek no estande número 2 para saber mais sobre as soluções da Duck Creek:

Duck Creek Suite, ferramentas de configuração low-code, APIs abertas e produtos complementares que podem ser implementados como partes ou uma unidade coesa e integrados ao ecossistema Insurtech, incluindo Duck Creek Policy, uma solução SaaS ágil, abrangente e escalável que fornece gerenciamento de políticas simplificado; Duck Creek Billing, uma solução abrangente de faturamento de seguros projetada para agilizar os processos de faturamento e melhorar a experiência dos clientes; e Duck Creek Claims, uma solução SaaS que automatiza fluxos de trabalho, simplifica a análise de dados com analítica e se integra perfeitamente aos sistemas existentes para agilizar o processo desde o relatório inicial até a resolução final.

Duck Creek Payments Facilitator, uma solução moderna e completa que simplifica os pagamentos das operadoras de seguro por meio de transações seguras como parte da comprovada Plataforma Duck Creek.

Duck Creek Reinsurance, uma solução abrangente de gestão de resseguros que permite que as seguradoras gerenciem programas complexos de resseguro para negócios cedidos, assumidos e retrocedidos, cálculos automatizados de resseguro de gestão de sinistros, aplicação de caixa e relatórios.

Duck Creek Loss Control, uma plataforma completa de controle de perdas que se integra à Política da Duck Creek para agilizar as atividades de controle de perdas, ao mesmo tempo em que permite a análise de riscos dos segurados para reduzir sinistros, otimizar preços e aumentar a retenção de clientes.

“A inovação tecnológica está mudando a forma como as seguradoras implementam a cobertura, e a Duck Creek está liderando essa transformação”, disse Elodie Hilderal, Diretora Administrativa da EMEA da Duck Creek Technologies. “A oportunidade de apresentar nossos produtos e nos envolver com líderes do setor na ITC London sobre avanços tecnológicos e tendências emergentes do setor nos permite ajudar nossos clientes a repensar o que é possível quando se trata de redefinir as operações de negócios na era moderna.”

Especialistas da Duck Creek estarão disponíveis para reuniões individuais durante todo o evento. Para agendar uma reunião com a Duck Creek na ITC London, visite: Booking Link.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nas nossas redes sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

Contato com a Mídia:

Tara Lefave Stred/Marianne Dempsey

duckcreek@threeringsinc.com