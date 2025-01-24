ITC London：Duck Creek Technologies 举办“商业险未来展望”圆桌会议

伦敦, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，一家重新定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商，将与合作伙伴及行业领袖共同出席 1 月 27 日至 28 日在伦敦 The Brewery 举办的 ITC London 大会。

除参展外，Duck Creek 解决方案架构总监 Matt Priestley 还将主持一场主题为“商业险未来展望” (Forecasting the Future of Commercial Lines Insurance) 的圆桌讨论会，重点关注创新以及保险公司即将面临的下一轮重大变革。 圆桌会议将于 1 月 27 日星期一 15:00 至 16:00 在 Lower Sugar Room 举行。

Duck Creek 还将在此次活动中分享其技术如何助力保险公司重塑数字时代下的保险业务。 Duck Creek Suite 在单个实例上具备多地域功能，支持多货币和多语言通信，能够为服务全球客户的保险公司创造价值。 该公司全面的云端解决方案套件能够简化运营流程，提升客户体验，并加速数字化转型。 欢迎与会者莅临 Duck Creek 2 号展位，深入了解 Duck Creek 解决方案：

“技术创新正在改变保险公司实施承保的方式，而 Duck Creek 正在引领这一变革，”Duck Creek Technologies 欧洲、中东和非洲地区董事总经理 Elodie Hilderal 表示。 “借助在 ITC London 上展示我们的产品并与行业领袖共同探讨技术进步和新兴行业趋势的这一契机，我们能够帮助客户重新思考现代业务运营变革的可能性。”

Duck Creek 专家将在展会期间提供一对一交流机会。 如需在 ITC London 与 Duck Creek 安排会晤，请访问：预订链接。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们的市场领先解决方案既可以独立部署，也可作为完整套件提供，所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获取。 如需了解更多信息，请访问 www.duckcreek.com。 可在以下社交媒体渠道关注 Duck Creek，获取最新信息 – LinkedIn 和 X。

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