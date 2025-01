LUMIBIRD : CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Lannion, le 24/01/2025

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIÈRE

LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD), leader européen des technologies laser, présente son calendrier de communication financière pour l’année 2025.

Date de publication* Période de fenêtre négative Chiffre d’affaires 2024 lundi 27/01/2025 Résultats annuels 2024 mardi 11/03/2025 du 11/02/2025 au 11/03/2025 inclus Chiffre d’affaires T1 2025 lundi 28/04/2025 Assemblée Générale Annuelle mardi 29/04/2025 Chiffre d’affaires S1 2025 lundi 28/07/2025 Résultats S1 2025 mardi 23/09/2025 du 23/08/2025 au 23/09/2025 inclus Chiffre d’affaires T3 2025 lundi 27/10/2025

*Les communiqués seront publiés après Bourse

Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modifications.

Les périodes de fenêtre négative, préalables à la publication des résultats, pendant lesquelles aucune intervention sur les actions de la Société n’est autorisée, s’appliquent aux dirigeants, aux personnes assimilées aux dirigeants ainsi qu’à toute personne qui a accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées de la Société.

Prochaines informations : publication du CA annuel 2024 le 27/01/2025, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Groupe LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net

