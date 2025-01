Le premier wagon de propane renouvelable destiné à être largement commercialisé au Canada arrive à Prescott, Ontario

ST-ISIDORE, Ontario, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Propane Levac Inc. est fier d’annoncer un moment historique dans le secteur de l’énergie au Canada : le premier wagon de propane renouvelable 100 % destiné à la commercialisation au Canada, arrivera à Prescott, en Ontario, le 27 janvier 2025. Cet événement historique aura lieu au terminal ferroviaire Énergie LGP/Propane Levac.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d’introduire le propane renouvelable auprès d’un large segment du marché canadien », a déclaré Christian Levac, président de Propane Levac. « Ce jalon représente bien plus que l’arrivée d’un produit, c’est un progrès dans notre engagement envers la durabilité et l’offre de solutions énergétiques propres qui peuvent alimenter les foyers, les entreprises, les fermes et les industries à travers l’Ontario et le Québec. »

Le propane renouvelable, un carburant durable dérivée des huiles végétales, des huiles de cuisson usagées et des déchets agricoles, est prêt à révolutionner le paysage énergétique en réduisant considérablement les émissions de carbone. Le propane renouvelable s’intègre parfaitement avec les systèmes et appareils au propane existants, offrant la même fiabilité et en s'appuyant sur les faibles émissions déjà observées avec le propane conventionnel.

L’introduction du propane renouvelable par Propane Levac marque la première livraison commerciale élargie de cette énergie plus propre au Canada.

« Nous croyons qu’il est de notre responsabilité de faire le premier pas et de commencer à réduire les émissions », a ajouté Levac. « En ouvrant la voie avec la première livraison de propane renouvelable dédiée à une variété de clients, nous faisons une différence et préparons le terrain pour de futures innovations en matière d’énergie propre. C’est un parcours, et nous sommes déterminés à chercher constamment de nouvelles façons d'innover et de réduire davantage les émissions. »

Cet effort démontre des progrès significatifs dans le paysage des énergies renouvelables. Propane Levac reste déterminé à accroître la disponibilité du propane renouvelable et espère en apporter davantage à mesure que l’offre se développe.

« L’accès à des sources d’énergie abordables est une priorité importante pour les agriculteurs de l’Est de l’Ontario et partout dans la province. De nombreuses entreprises agricoles de l’Ontario et les communautés rurales dépendent du propane comme élément clé de leur mix énergétique, et nous accueillons l’innovation qui favorisera l’évolution de l’infrastructure énergétique de notre province et soutiendra des sources d’énergie plus propres. Le secteur agroalimentaire est un pilier majeur de l’économie provinciale, et un mélange de sources d’énergie alternatives et conventionnelles est essentiel pour soutenir une croissance durable de l’agriculture, des communautés rurales de l’Ontario et de notre province. »

-Clint Cameron, Directeur, Fédération de l'agriculture de l'Ontario & Président, Comité de l'énergie de la FAO

« En tant que cofondateur de l’entreprise QueuesDeCastor au Canada et utilisateur de gallons et de gallons d’huile de canola dans nos près de 200 magasins à travers le pays, je suis très heureux de faire partie de cet événement innovant et écologiquement important ici à Prescott. Nous apprécions de faire affaire avec Propane Levac, et maintenant nous pouvons dire que nous faisons affaire avec une entreprise qui transforme ce qui était auparavant des produits rejetés et les réutilise de manière à contribuer à la préservation de notre planète. Nous félicitons l’équipe de Propane Levac pour sa créativité et son engagement envers des pratiques commerciales responsables. »

-Grant Hooker, cofondateur, QueuesDeCastor

« Nous sommes ravis de voir Propane Levac ouvrir la voie en introduisant le propane renouvelable au Canada. Chez Sunbelt Rentals, nous sommes fiers de notre approche "Passionnés par le client" pour garantir la réussite de nos clients dans la réalisation de leurs objectifs et il est évident que cela constitue également le principal objectif de l’équipe Levac. Félicitations à Propane Levac pour cette réalisation exceptionnelle et merci d’être un partenaire de confiance. »

-Ryan Cruickshank, Directeur régional, Sunbelt Rentals Climate Control Services

« La relation existante de CREWS avec nos partenaires chez Propane Levac permettra d'accéder à de nouveaux marchés et volumes supplémentaires pour alimenter l’avenir d’une manière durable. »

-Clayton Jones, Président-directeur général, CREWS Canadian Rail Equipment Works & Services

« L’accès à une énergie fiable est essentiel pour les communautés rurales comme Stormont-Dundas-South Glengarry. Propane Levac dessert nos communautés depuis des décennies et je les félicite pour cette initiative innovante qui garantit l’approvisionnement de nos foyers, entreprises et infrastructures critiques, maintenant et pour les générations à venir. »

-Nolan Quinn, Ministre des Collèges et Universités, Député pour Stormont-Dundas-South Glengarry

« Merci à Propane Levac de travailler à offrir l’option de propane renouvelable à ses clients. De nombreuses personnes et entreprises souhaitent savoir qu’elles utilisent de l’énergie qui ne contribue pas à la perturbation causée par le changement climatique. Quelqu’un doit mener cette initiative et il est bon de voir une entreprise locale entreprendre cette démarche.»

-Ted Hsu, Député, Kingston et les Îles

« Le CN est fier de participer à cette collaboration avec Propane Levac, rendant le propane renouvelable accessible aux clients au Canada. En travaillant ensemble et en offrant des options de transport écoénergétiques, nous faisons progresser l’énergie durable et les solutions de chaîne d'approvisionnement, renforçant ainsi notre engagement à soutenir un avenir plus propre et plus résilient. »

-Helen Quirke, Vice-présidente, Chaîne d'approvisionnement et Développement commercial, CN

« Introduire le propane renouvelable au Canada est une grande victoire pour l’industrie énergétique mondiale. C’est un excellent exemple de la manière dont l’industrie du GPL continue de répondre aux demandes du marché avec des solutions énergétiques propres qui bénéficient à nos clients, à la planète et à l’économie. »

-Cinch Munson, Directeur du développement commercial, World Liquid Gas Association

« Cela marque un chapitre passionnant pour l’industrie du propane au Canada. Les membres sont fiers des foyers, des entreprises et des communautés qu’ils servent, des gens qu’ils emploient et des avantages économiques qu’ils créent pour le pays. Ils créent des emplois locaux qui soutiennent les communautés locales et reflètent notre engagement continu à fournir de l’énergie plus propre, tout en assurant des solutions énergétiques abordables, fiables et accessibles. »

-Shannon Watt, Présidente-directrice générale, Association canadienne du propane

La célébration comprendra des discours, des rafraîchissements et des opportunités pour des photos et des rencontres avec les principaux leaders de l'industrie.

Pour plus d’informations sur le propane renouvelable, veuillez consulter : Fiche d'information sur le propane renouvelable.

À propos de Propane Levac :

Fondée en 1993 par Jean-Marc Levac, Propane Levac Inc. est une entreprise familiale basée à St-Isidore, en Ontario. Au cours des trois dernières décennies, l’entreprise a élargi ses activités pour maintenant desservir plus de 40 000 clients en Ontario et au Québec, avec plus de 200 employés et six centres de distribution. Propane Levac s'engage à fournir des solutions énergétiques et de confort à ses clients, garantissant un avenir plus propre pour les communautés du Canada.

À propos de Christian Levac :

Christian Levac, Président de Propane Levac depuis 2022, a joué un rôle clé dans l’engagement de l’entreprise en faveur de la durabilité et de l’innovation dans le secteur de l’énergie. Christian est également partenaire directeur de Énergie LGP Energy Inc., la division de grossiste de Propane Levac, et a contribué à façonner la chaîne d'approvisionnement en propane. Il est passionné par l’exploration de nouvelles technologies, y compris le propane renouvelable, pour garantir que Propane Levac reste à la pointe de l’innovation en matière d’énergie propre.

Pour plus d’informations, contactez :

Marie-Claude Titley

Gestionnaire de projet

Propane Levac Inc.

Email : marie-claude@propanelevac.com

Site web : propanelevac.com

