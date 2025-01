CGTN : Xi Jinping rend visite aux habitants touchés par des inondations à l’approche de la fête du printemps

CGTN a publié un article sur la récente visite du président chinois Xi Jinping dans un village de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, qui a été fortement touché par des inondations en août dernier. L’article évoque la coutume du président de rendre visite aux citoyens ordinaires à l’approche de la fête du printemps, retrace les moments touchants de ses visites et explique comment le geste de M. Xi renforce son engagement à offrir une vie épanouissante à son peuple.

BEIJING, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À un peu plus d’une semaine de la fête du printemps, la fête la plus importante du calendrier chinois, les familles touchées par les inondations dans le village de Zhujiagou, dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, se préparent à célébrer le Nouvel An chinois dans leurs nouvelles habitations.

En août dernier, des pluies torrentielles se sont abattues sur le comté de Suizhong, dans le Liaoning, entraînant de graves inondations et nuisant considérablement à la vie de 185 000 habitants de 110 villages répartis sur 10 cantons. Le village de Zhujiagou, situé à basse altitude, a été l’une des zones les plus fortement touchées : des routes ont été détruites, plus de 70 hectares de terres agricoles ont été inondés et plus de 50 maisons ont été endommagées, dont 41 ont été déclarées irréparables.

Les 186 habitants des 41 foyers touchés ont été relogés collectivement sur un nouveau site situé sur des terres plus élevées. Un projet de construction a ensuite commencé début septembre pour faire en sorte que les habitants aient un logement avant l’arrivée de l’hiver, rigoureux dans le nord-est de la Chine. Le 24 octobre 2024, tous ces habitants avaient emménagé dans des maisons nouvellement construites.

Bravant des températures glaciales, le président Xi Jinping a pris le temps de rendre visite aux habitants de Zhujiagou mercredi.

M. Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a examiné les progrès des efforts de restauration et de reconstruction après la catastrophe, et a interrogé les habitants sur la qualité des maisons reconstruites et sur leurs conditions de vie quotidienne.

« Huludao a été touché par de graves inondations l’année dernière. Je m’inquiétais de votre situation et j’ai voulu venir vous rendre visite avant la fête du printemps », a déclaré M. Xi aux habitants.

« Ce que j’ai vu aujourd’hui me rassure », a-t-il ajouté.

« La population peut toujours compter sur le parti et le gouvernement »

Après avoir évoqué un certain nombre de catastrophes naturelles survenues dans le pays l’année dernière, M. Xi a déclaré mercredi qu’il était convaincu que les travaux de restauration et de reconstruction dans les zones touchées seraient un succès.

« Nous avons toujours fait passer les personnes en premier », a déclaré M. Xi. « La population peut toujours compter sur le Parti et le gouvernement dans les moments les plus durs, et nous les aiderons à surmonter ces difficultés et à reconstruire leurs maisons. »

Si l’on considère les visites effectuées par le président à l’approche de la fête du printemps, la « reconstruction après la catastrophe » apparaît comme l’une des principales préoccupations abordées.

Outre sa récente visite à Zhujiagou, Xi a rendu visite en février dernier aux personnes touchées par des inondations dans le village de Diliubu, dans la municipalité de Tianjin. Comme il l’a dit aux habitants, « ce n’est que lorsque la sécurité du peuple est assurée que le pays peut prospérer », ajoutant que la direction centrale du Parti a « pris la résolution d’améliorer le niveau de vie de la population en renforçant le développement des projets de conservation de l’eau et de prévention des inondations ».

En janvier 2022, il a bravé la neige pour rendre visite aux habitants d’un petit village appelé Fengnanyuan, dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, qui avait été durement touché par des inondations à l’automne. « La détermination du PCC à garantir à toutes les Chinoises et Chinois une vie heureuse est restée inchangée depuis plus d’un siècle, et elle ne faiblira pas », a déclaré M. Xi.

En février 2018, il s’est également rendu à Yingxiu, un canton du comté de Wenchuan, dans la province du Sichuan, qui a été l’épicentre d’un important tremblement de terre qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes en 2008. « Mon devoir est de servir le peuple », a déclaré M. Xi au cours de sa visite.

Il passe du temps avec la population

Cette visite dans le Liaoning s’inscrit dans une tradition que Xi perpétue depuis 13 années consécutives : aller au plus près des populations locales avant la fête du printemps, ce qui donne généralement lieu à de nombreux moments émouvants.

Lors d’une visite d’inspection avant la fête à Zhangjiakou, dans la province du Hebei, en janvier 2017, M. Xi s’est rendu dans le village de Desheng, où il a aidé un villageois à calculer méticuleusement les revenus et les dépenses de son ménage.

En février 2016, M. Xi a visité le village de Shenshan, dans la province de Jiangxi, et s’est joint aux villageois pour préparer le dessert de fête ciba, un gâteau de riz gluant traditionnel. Il a fait un trait d’esprit en indiquant que frapper le gâteau de riz au maillet était un bon exercice physique.

En janvier 2014, lors d’une visite dans le nord de la région autonome de Mongolie intérieure, M. Xi s’est rendu dans un foyer pour enfants, où il a utilisé le langage des signes pour échanger avec des enfants malentendants. Dans son récent message de Nouvel An, Xi Jinping a une fois de plus insisté sur le fait que « de toutes les tâches qui nous incombent, la plus importante est de garantir une vie heureuse à notre peuple ». L’emploi du temps chargé du président illustre de manière éloquente sa capacité à allier les actes à la parole.

