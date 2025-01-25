CT Semiconductor 完成組裝、測試和封裝 (ATP) 半導體晶片的首期「種子培訓」課程

河內，越南, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Group 旗下的 CT Semiconductor 正式結束了組裝、測試和封裝 (ATP) 半導體晶片的首期「種子培訓 - 培訓導師」課程。 該課程於 2025 年 1 月 13 日至 19 日在河內國家創新中心 (NIC) 舉行。

主辦方開設該課程的宗旨是與政府合作，培養半導體產業的優秀人才。 這個項目遵循總理第 1018/QD-TTg 號決定。該決定概述了越南半導體產業從現在到 2030 年期間的發展策略，以及展望至 2050 年的願景。

CT Semiconductor 的「種子培訓 - 培訓導師」課程

該課程由擁有 20 多年行業經驗的外國專家設計並提供直接指導。 課程的亮點之一，是所有參與者都獲得了 CT Semiconductor 的全力支持，包括學費、生活費和交通費。 這顯示該公司堅定致力為越南半導體產業的可持續發展作出貢獻，同時緊貼政府的產業發展策略。

Le Xuan Luc 博士 (越南河內國立大學 - 工程技術大學，奈米資訊科技融合工程博士) 表示：「我參加了『種子培訓 - 培訓導師』首期課程，覺得這門課程非常有意義。 CT Semiconductor 具有無畏的開創性視野，為培養測試、組裝和封裝 IC 晶片的高水平實踐型學生而提供支援，這是一項長期策略，在全國範圍內推動越南半導體生態系統蓬勃發展。 自越南確立科技是國家發展核心以來，這是為業界帶來重大效益的實際舉措。」

國家創新中心 (NIC) 的代表分享說：「像『種子培訓 - 培訓導師』這樣的課程，是培養技術熟練的人才隊伍的第一步，以滿足國內外半導體產業的龐大需求。 CT Semiconductor 在人力資源培訓計劃方面發揮領導作用，有助實現國家設立的目標：到 2030 年，將有 50,000 名工程師和本科生為半導體行業服務。」

CT Semiconductor 的代表補充說：「我們明白，人力資源是關鍵，以實現『越南成為地區性領先的半導體技術中心』的願景。 透過這項課程，CT Semiconductor 不僅滿足了我們廠房的人力需求，更可為外國半導體公司在越南投資和擴展業務而提供支援。 這是長期策略的一部分，旨在確保越南不僅是投資項目的理想地點，而且還能提供符合國際標準的優秀人才。」

CT Semiconductor 開設課程是為越南半導體產業培養優秀人才邁出了策略性的一步。 CT Semiconductor 大力投資於教育和技術開發，致力為半導體產業打好可持續發展的基礎，與各界人士攜手合作，逐步將越南打造為地區性及全球的重要半導體技術中心。

電郵：info@ctsemiconductor.com

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