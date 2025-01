CGTN: En fejring af tradition og teknologi: CMG's forårsfestivalgalla 2025 går ind i den sidste fase

CGTN har udgivet en artikel om, hvorfor forårsfestivalgallaen, eller Chunwan, er en meningsfuld begivenhed, der samler og forener kinesere over hele verden. Artiklen fremhæver også, hvordan gallaen i 2025 bygger bro mellem traditionel, kinesisk kultur og banebrydende teknologi, hvilket gør det til en helt unik fejring af den kinesiske kultur.

BEIJING, Jan. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Media Groups (CMG) forårsfestivalgalla 2025, som er en grundpille i det kinesiske nytår, er gået ind i den sidste fase. Chunwan, som det hedder på kinesisk, er en årlig begivenhed, der er kendt for sin kulturelle betydning og som kombinerer innovation og tradition, hvilket fascinerer mange mennesker både i Kina og verden over.

D. 22. januar havde man den fjerde og sidste prøve på gallaen, hvor man lagde sidste hånd på en række optrædener og tekniske indslag. Med banebrydende AR- og VR-teknologi er der lagt op til en omsluttende oplevelse, der blander klassiske indslag såsom sang, dans, humor og drama med interaktive elementer, der skal inddrage og tiltrække et bredere publikum, særligt fra de yngre generationer.

Udover festlighederne har gallaen afsløret den officielle maskot, "Si Sheng Sheng," en farverig, grøn slange, der skal symbolisere slangens år. Designet henter inspireret fra den traditionelle, kinesiske kultur med fine detaljer som spiralmønstre fra en forgyldt "Ruyi", der blev fundet i Shaanxis Famen-templet i det nordvestlige Kina og som symboliserer velstand. På kroppen har maskotten sammenflettede vinranker, der symboliserer livskraft, og blomster som begonia, magnolia og pæoner, der er lavet med de fineste filigranteknikker. Det gennemarbejdede design blander arv og håndværk og indfanger på den måde ånden i forårsfestivallen.

En sammensmeltning af det traditionelle og moderne

Siden begyndelsen i 1983 er forårsfestivalgallaen blevet et kulturelt højdepunkt i det kinesiske nytår, hvor man fejrer nationens kulturarv med både opera, folkemusik, dans og komedie og drama. Udover at bevare traditionerne inddrager gallaen i år også de mere moderne udtryksformer.

Scenedesignet for 2025 er inspireret af "Ruyi"-scepteret, et traditionelt, kinesisk kunststykke, der symboliserer ønsker, der går i opfyldelse. Den scepterformede scene forbinder artisterne med publikum og skaber på den måde harmoni i rummet. Man har også inkluderet traditionelle elementer, blandt andet papirklip, skyggeteater og kinesisk knudekunst for at fremhæve den autentiske kulturarv.

Et af højdepunkterne er Søjlerne, en forestilling med sang og dans inspireret af Beijings midterakse, som for nylig blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Forestillingen fejrer den arkitektoniske opfindsomhed i det antikke Kina og kombinerer historiske temaer med enestående, visuelle effekter. Skønhed ved vandet, er et andet højdepunkt, som blander ballet og traditionel, kinesisk dansk for at illudere den yndefulde egenskab ved vand til tonerne af sangen At the Waterside.

I de senere år har forårsfestivalsgallaen taget den teknologiske udvikling til sig på en måde, der giver nyt liv til de traditionelle kunstformer. Dette års galla fortsætter denne tradition: Traditionelle kunstformer, såsom Peking Opera og Henan Opera, fremføres med moderne effekter og multimedier; digital interaktivitet og hologrammer, som omdanner folkedans og -musik til flerdimensionelle oplevelser. Integrationen af både teknologi og kultur puster ikke kun nyt liv i den traditionelle kunst, det giver også publikum en dybere forståelse af den kinesiske kulturarv.

En følelsesmæssig forbindelse til det kinesiske

For millioner af kinesiske familier er forårsfestivalgallaen mere end en tv-begivenhed – der er en populær nytårstradition. At se gallaen sammen symboliserer harmoni, varme og genforeningsglæde. Den følelsesmæssige forbindelse går på tværs af fysiske grænser og forener familier over hele verden.

Udover at fejre de familiære bånd repræsenterer gallaen også de samfundsmæssige forandringer og problemstillinger med sine humoristiske og dramatiske indslag, der giver anledning til både grin og refleksion. Dette års galla forsætter denne tradition ved at give indsigt i samtidens samfundstemaer på et bagtæppe af historiens ånd.

Gallaen præsenterer også Kinas kulturelle diversitet med fokus på regionale traditioner og kunstformer, som fremkalder en stolthed og følelsen af at høre til. Med sin blanding af festligheder, den kulturelle fejring og innovative kunstformer er forårsfestivallen et symbol på kinesisk sammenhold og kulturel identitet.

Dette års begivenhed lægger op til en farverig fejring af fortiden med et spændende smugkig på fremtiden, hvilket forstærker gallaens rolle som brobygger mellem tradition og modernitet, som giver en dybfølt sammenholdsfølelse blandt kinesere verden over.

