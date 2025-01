CGTN：伝統と技術をつなぐ―2025年CMG春節ガラが最終段階に突入

CGTNは記事を掲載し、春節ガラ (春晚) が全ての中国人にとって意義深い行事であり、世界中の中国人コミュニティの共有する感情を結びつける絆であることを論じている。 また、同記事では2025年のガラが中国の伝統文化と最先端技術を融合させることで、中国文化を祝う独自の催事となる点を強調している。

北京発, Jan. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国の春節祝いの中心的存在である2025年中国メディアグループ (China Media Group)(CMG) 春節ガラは、最終リハーサル段階に入った。 文化的な意義の豊かさで知られるこの年次行事、すなわち中国では春晚として知られるこのイベントは、革新と伝統を融合させ、中国国内外の観客を魅了している。

1月22日には4回目のリハーサルを終え、演目や技術的要素の最終調整が完了した。 最先端のARやVR技術を活用したこのショーは、歌、踊り、小品、相声といった伝統的な演目をインタラクティブな要素と融合させ、没入型の体験を提供するとともに、特に若い世代を含む幅広い観客を引きつけることを目指している。

祝祭ムードを一層盛り上げるべく、春節ガラは公式マスコット「巳昇昇 (スー・シェン・シェン)(Si Sheng Sheng)」を公開した。この鮮やかな緑の蛇は、蛇年を象徴している。 伝統的な中国文化に着想を得たデザインには、繁栄を象徴する螺旋模様が取り入れられており、これは中国西北部・陝西省の法門寺で発見された鍍金した銀製の「如意」に由来している。 マスコットの胴体には生命力を象徴する絡み合った蔓が描かれ、木瓜、木蓮、牡丹といった花々が精巧なフィリグリー技術で装飾されている。 この配慮の行き届いたデザインは、伝統と芸術性を融合させ、春節の祝祭精神を見事に体現している。

伝統と現代性の融合

1983年の開始以来、春節ガラは中国の新年を象徴する文化的な象徴となり、オペラ、民謡、舞踊、小品、相声などの演目を通じて国の伝統を祝ってきた。 今年のガラはこれらの伝統を維持しつつ、現代的な創造表現を取り入れる予定である。

2025年のガラの舞台デザインは、願いの成就を象徴する伝統的な中国の工芸品「如意」に着想を得ている。 如意の形をした舞台は、出演者と観客をつなぎ、調和の取れた空間を作り出している。 春節の風習である切り紙、影絵、中国結びといった要素が、番組のビジュアル、衣装、歌詞に取り入れられ、文化的な本物らしさを強調している。

注目すべき演目の一つが、「柱 (The Pillars) 」である。この歌と舞踊の演目は、最近ユネスコ世界遺産に登録された北京の中軸線から着想を得ている。 同演目は、古代中国の建築的創意工夫を称賛し、歴史的テーマと圧巻の視覚効果を融合させたものである。 もう一つの注目すべき演目である「水辺の美 (Beauty by the Water)」は、バレエと中国伝統舞踊を融合させ、水の優雅さと流れるような動きを体現している。この演目は、楽曲「水辺にて (At the Waterside)」の旋律に乗せて展開される。

近年、春節ガラは伝統芸術形式を刷新するため、技術革新を積極的に取り入れてきた。 2025年のガラではこの傾向がさらに進み、京劇や河南オペラといった伝統芸術が、現代の舞台効果やマルチメディアによって強化され、また、デジタルインタラクティビティやホログラフィック投影技術が、民俗舞踊や歌を多次元の体験へと変貌させる。 技術と文化の融合は、伝統芸術に新たな命を吹き込むだけでなく、中国の文化遺産に対する観客のつながりをさらに深めている。

中国人としての感情的なつながり

数百万の中国の家庭にとって、春節ガラは単なるテレビ番組ではなく、大切な新年の伝統である。 家族そろってガラを観ることは、団結、温かさ、再会の喜びを象徴している。 この感情的なつながりは物理的な境界を超え、世界中の家族を結びつけている。

家族の絆を祝うだけでなく、春節ガラはユーモアあふれる寸劇 (小品) や掛け合い漫才 (相声) を通じて、社会の変化や課題を描き出し、観客に笑いとともに考えるきっかけを提供している。 2025年の春節ガラは、この伝統を引き継ぎ、現代の社会的テーマに光を当てつつ、時代の精神を体現する内容を提供する。

また、ガラは中国の文化的多様性を示し、地域ごとの伝統や芸術形式を取り上げることで、共有の誇りと一体感を育んでいる。 祝祭の喜び、文化の祝典、そして革新的な芸術性を融合させた春節ガラは、中国の団結と文化的アイデンティティの象徴として不動の地位を保ち続けている。

今年のガラは、過去を鮮やかに祝うと同時に、未来への希望を垣間見せる内容となることを約束しており、伝統と現代性の架け橋として、そして世界中の中国人をつなぐ心温まる絆としての役割をさらに強化するだろう。

