CGTN: De voorbereiding voor het CMG Spring Festival Gala van 2025, waar traditie en technologie samenkomen, gaat de laatste fase in

CGTN schreef een artikel over de emotionele band die Chinezen wereldwijd onderling voelen en hoe ze dit vieren tijdens het Spring Festival Gala (Chunwan in het Chinees). Het artikel benadrukt ook hoe tijdens het gala van 2025 de traditionele Chinese cultuur en geavanceerde technologie naadloos met elkaar worden gecombineerd, waardoor het een unieke viering van de Chinese identiteit wordt.

BEIJING, Jan. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het 2025 China Media Group (CMG) Spring Festival Gala, een belangrijk onderdeel van de Chinese nieuwjaarsviering, is de laatste fase van de repetities ingegaan. Dit jaarlijkse evenement (Chunwan in het Chinees) staat bekend om zijn rijke culturele betekenis. Het combineert innovatie met traditie en weet publiek in zowel China als de rest van de wereld te betoveren.

Op 22 januari rondde het gala zijn vierde repetitie af, waarbij de laatste hand werd gelegd aan de line-up van optredens en technische elementen. Dankzij geavanceerde AR- en VR-technologie belooft de show een indrukwekkende ervaring te worden, waarbij klassieke acts zoals liedjes, dansjes, sketches en crosstalk worden gecombineerd met interactieve elementen om het publiek te betrekken en een bredere doelgroep (met name de jongere generaties) aan te spreken.

Om de sfeer nog feestelijker te maken, onthulde het gala zijn officiële mascotte 'Si Sheng Sheng', een levendige groene slang die symbool staat voor het Jaar van de Slang. Het ontwerp is geïnspireerd door de traditionele Chinese cultuur en bevat verfijnde details zoals de spiraalpatronen van een vergulde zilveren 'Ruyi'. Dit artefact werd ontdekt in de Famen-tempel in Shaanxi (het noordwesten van China) en staat symbool voor welvaart. Het lichaam van de mascotte heeft verweven wijnranken die vitaliteit symboliseren en is versierd met bloemen zoals begonia, magnolia en pioenroos, die zijn gemaakt met verfijnde filigraantechnieken. In het doordachte ontwerp komen erfgoed en kunstzinnigheid samen en wordt de feestelijke stemming van het Lentefeest weerspiegeld.

Een samensmelting van traditie en moderniteit

Sinds de start in 1983 is het Spring Festival Gala uitgegroeid tot een cultureel hoogtepunt van het Chinese Nieuwjaar, waarbij het erfgoed van het land wordt gevierd met voorstellingen als opera's, volksliederen, dansen, sketches en crosstalk. Dit jaar zal het gala, met behoud van deze tradities, ook moderne creatieve uitingen omarmen.

Het podiumontwerp van het gala in 2025 is geïnspireerd op de 'Ruyi'-scepter, een traditioneel Chinees artefact dat symbool staat voor vervulde wensen. Het sceptervormige podium brengt artiesten in contact met het publiek en creëert zo een harmonieuze omgeving. Elementen van de gebruiken van het Spring Festival, zoals papierknipkunst, schaduwpoppenspel en Chinese knopen, zullen worden verwerkt in de beelden, kostuums en teksten van de show, waardoor de culturele authenticiteit wordt benadrukt.

Een van de opvallende optredens is The Pillars, een zang- en dansact geïnspireerd op de Centrale As van Beijing, die onlangs werd erkend als UNESCO Werelderfgoed. De voorstelling viert het architectonische vernuft van het oude China en combineert historische thema's met verbluffende visuele effecten. Tijdens een ander hoogtepunt, Beauty by the Water, komen ballet en traditionele Chinese dans samen om de gratie en veranderlijkheid van water te belichamen, op de melodie van het lied At the Waterside.

In de afgelopen jaren omarmde het Spring Festival Gala technologische vooruitgang om traditionele kunstvormen nieuw leven in te blazen. Het gala van 2025 zal deze trend voortzetten: traditionele kunstvormen, zoals Peking Opera en Henan Opera, zullen worden aangevuld met moderne podiumeffecten en multimedia, en dankzij digitale interactiviteit en holografische projecties zullen volksdansen en liederen veranderen in een multidimensionale ervaring. Door de integratie van technologie en cultuur wordt niet alleen de traditionele kunst nieuw leven ingeblazen, maar wordt ook de band van het publiek met het culturele erfgoed van China versterkt.

Een emotionele band tussen Chinezen

Voor miljoenen Chinese families is het Spring Festival Gala meer dan een televisie-evenement; voor hen is het een gekoesterde nieuwjaarstraditie. Het samen kijken naar het gala symboliseert eenheid, warmte en de vreugde van het weerzien. De emotionele band overstijgt fysieke grenzen en verbindt families over de hele wereld.

Naast het vieren van familiebanden, weerspiegelt het gala maatschappelijke veranderingen en kwesties door middel van humoristische sketches en crosstalk, die zowel tot lachen als nadenken aanzetten. Het gala van 2025 zet deze traditie voort door inzicht te bieden in hedendaagse sociale thema's en tegelijkertijd de tijdgeest te belichamen.

Het gala laat ook de culturele diversiteit van China zien, met aandacht voor regionale tradities en kunstvormen die een gedeeld gevoel van trots en saamhorigheid bevorderen. Dankzij de mix van feestvreugde, culturele viering en innovatieve kunst blijft het Spring Festival Gala een symbool van Chinese eenheid en culturele identiteit.

Het evenement van dit jaar zal zowel een levendige viering van het verleden als een spannende blik op de toekomst bieden. Het gala speelt hierbij een sterke rol als brug tussen traditie en moderniteit en als hartverwarmende verbinding tussen Chinezen wereldwijd.

Klik voor meer informatie op:

https://news.cgtn.com/news/2025-01-25/2025-CMG-Spring-Festival-Gala-Blending-tradition-with-technology-1ArId23PnKE/p.html