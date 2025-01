Investeringsforeningen Great Dane – A conto udbytter for 2024

Foreningen har vedtaget at foretage á conto-udbytter som fremgår af nedenstående:

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte (kr. pr. andel) Global Value DK0060579423 12,80 INDEX+ DK0061671872 4,00

Udbytter er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 4. februar 2025

Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 5. februar 2025

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 7. februar 2025

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlingen den 17. marts 2025.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Daniel Ligaard

Investeringschef