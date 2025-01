Viridien remporte un contrat de trois ans auprès de Petroleum Development Oman pour des services de traitement sismique dédiés

Paris, France – le 28 janvier 2025

Viridien a reçu l’attribution d’un contrat de trois ans auprès de Petroleum Development Oman (PDO) pour la fourniture de services d'imagerie sismique terrestre haut de gamme dans son centre de traitement dédié (DPC) de Muscat, en Oman. Ce nouveau contrat s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date entre Viridien et PDO.

Les experts en géophysique du centre Viridien de Muscat, son plus grand centre dédié au monde, utiliseront leurs derniers algorithmes propriétaires pour apporter des améliorations majeures dans l’imagerie de la bibliothèque de données sismiques, toujours croissante, de PDO. Les données terrestres d'Oman sont caractérisées par les conditions complexes de la proche surface et des réverbérations multiples importantes. La construction de modèles de vitesse à haute résolution notamment par l'inversion élastique du champ d’onde (full-waveform inversion) sera essentielle pour surmonter ces défis et améliorer la compréhension du sous-sol. Viridien fera face également à de nouveaux défis, tels que l'augmentation de la densité des données, le développement du monitoring terrestre en 4D et le renforcement des synergies entre l'imagerie sismique et la caractérisation des réservoirs. Pour répondre à ces besoins, les spécialistes HPC & Cloud Solutions de Viridien fourniront sur site la puissance de calcul haute performance (HPC) nécessaire pour mettre en œuvre les séquences d’algorithmes les plus avancées.

Viridien poursuivra en Oman ses différentes initiatives destinées à accompagner la promotion des talents, à poursuivre ses actions éducatives tout en maintenant sa relation étroite avec les universités locales.

Sophie Zurquiyah, PDG de Viridien, a déclaré : « Félicitations à notre équipe du centre dédié de Muscat dont l'excellence technique et la qualité de service exceptionnelle ont conduit à l'attribution de ce nouveau contrat. Nous nous appuierons sur ce succès en continuant à faire progresser nos technologies en géosciences et en HPC pour répondre aux défis uniques de PDO en exploration et production pour soutenir leurs objectifs commerciaux. »

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

