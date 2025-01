Vect-Horus renforce son leadership avec la nomination de Jérôme Berger, responsable stratégie et finance, au sein de son conseil d’administration

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une expertise approfondie en matière de finance et de capital-risque acquise au sein du groupe de télécommunications Orange.

Une expérience dans les sciences de la vie et plusieurs mandats d’administrateur de sociétés technologiques.

Marseille, France, le 28 janvier 2025 – Vect-Horus, une société de biotechnologie qui conçoit et développe des vecteurs permettant l’adressage ciblé de molécules thérapeutiques et d’agents d’imagerie, a annoncé aujourd’hui la nomination de Jérôme Berger, en qualité de nouveau membre de son conseil d’administration. La solide expertise de Jérôme Berger en matière de stratégie, finance et de capital-risque, acquise dans les secteurs des technologies et des sciences de la vie, constituera un atout majeur pour Vect-Horus qui entame une accélération de sa croissance et de son développement.

Jérôme Berger, qui cumule plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de la finance et affaires stratégiques, a exercé des fonctions clés au sein du groupe Orange, l’un des plus grands fournisseurs de télécommunications au monde, où il est actuellement à la tête de la stratégie et du capital-risque au niveau mondial. Précédemment, il a occupé le poste de président et managing partner d’Orange Ventures, où il supervisait les opérations d’investissements dans des start-ups technologiques de pointe. Il a par ailleurs été responsable de la direction mondiale du financement et de la trésorerie, chargé des opérations de financement sur les marchés actions et dette ainsi que des initiatives de financement d’infrastructures. À ce titre, il a notamment mené à bien la structuration et l’exécution de nombreuses fusions-acquisitions internationales représentant plusieurs milliards de dollars.

Grâce à ses mandats d'administrateur au sein de sociétés technologiques telles que Future4Care, accélérateur de start-up e-santé de premier plan, qu’il a cofondé pour le compte d’Orange, en partenariat avec Sanofi, Capgemini et Generali, Jérôme Berger possède une connaissance approfondie des secteurs des sciences de la vie et de la e-santé.

« Nous accueillons Jérôme Berger avec beaucoup d’enthousiasme au sein de notre conseil d’administration, à un moment où Vect-Horus entame une nouvelle phase de croissance. Par son expérience unique en matière de stratégie, de capital-risque et de financement au niveau international, ainsi que sa solide expérience dans les sciences de la vie et en e-santé, Jérôme Berger jouera un rôle essentiel dans l’accompagnement du développement de Vect-Horus, dont l’objectif est de révolutionner l’administration ciblée de médicaments. » a déclaré Alexandre Tokay, co-fondateur et président de Vect-Horus.

« Je suis honoré de rejoindre le conseil d’administration de l’une des sociétés de biotechnologie les plus avancées de son secteur, capable de développer des partenariats majeurs avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan et des acteurs des sciences de la vie à travers le monde, avec la promesse aujourd’hui et demain d’améliorer la vie et le bien-être de très nombreux patients, souffrant de maladies du système nerveux central ou de certains cancers pour lesquels il n’existe actuellement que peu, ou pas, de solutions thérapeutiques efficaces. » rajoute Jérôme Berger.

A propos de Vect-Horus

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l’adressage de molécules thérapeutiques ou d’agents d’imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l’Institut de Neurophysiopathologie (INP, UMR7051, CNRS and Aix Marseille Université) anciennement dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur de Vect-Horus. La société a 42 employés (essentiellement en R&D).

Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

