Syage améliore son statut chez EcoVadis en obtenant la certification Gold

Syage, entreprise de services informatiques experte en infrastructures, confirme la pertinence de son approche RSE en accédant à la certification EcoVadis Gold. Déjà certifiée Silver en 2023, Syage voit ses investissements salués en améliorant son statut chez EcoVadis.

Depuis de nombreuses années, Syage investit des ressources importantes pour positionner la RSE au centre de sa stratégie de développement. C’est dans ce contexte que le groupe a initié une démarche de fond pour structurer son approche et se conformer au plus haut standard qualité. L’évaluation par EcoVadis s’inscrit dans cette mouvance et vise à évaluer les actions déployées par l’ESN.

Jérôme GARZULINO, Président de Syage « Intégrer les 5 % des entreprises les plus vertueuses en matière de RSE est une fierté pour notre équipe et illustre notre aptitude collective à avoir un impact positif dans notre fonctionnement. Le statut Gold est un formidable encouragement pour poursuivre nos efforts et continuer à faire évoluer notre gouvernance. Conjuguer croissance soutenue et actions à impact est un axe prioritaire pour notre entreprise en 2025. »