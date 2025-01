Rackspace Technology und Dubai Health gehen Partnerschaft zur Einrichtung eines digitalen Hubs für das Gesundheitswesen ein

Atif Al-Braiki: Der digitale Hub wird mit Hilfe von KI- und Cloud-Technologien maßgeschneiderte Lösungen für Dubai Health bereitstellen, mit denen wir in der Lage sein werden, unsere Abläufe weiter zu optimieren und die Patientenergebnisse zu verbessern