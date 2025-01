Le CN conclut un nouvel accord de principe avec la FIOE

MONTRÉAL, 28 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’un nouvel accord de principe de quatre ans a été conclu avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE). Le syndicat représente environ 750 employés du service Signalisation et communications du CN au Canada.

Aucun détail de l’accord de principe ne sera rendu public avant la ratification de l’accord. La convention collective actuelle avec la FIOE a expiré le 31 décembre 2024.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.