Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.1.2025 klo 15.00

Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 8.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä jäsenestä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytkönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.

Mikäli kuka tahansa yllä esitetyistä ehdokkaista olisi estynyt valittavaksi hallitukseen yhtiökokouksessa, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan edellä esitetyn mukaisesti. Tällöin hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan käytettävissä olevien ehdokkaiden lukumäärää.

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Arja Talman hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdokkaat Samuli Seppälää ja Enel Sintosta lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Sintonen ei ole riippumaton yhtiöstä.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille nimitystoimikunta ehdottaa maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, ja

kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Ehdotetut vuosipalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetaan, että yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen, tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

Hallituksen valiokuntiin valittaville jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa,

tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa,

kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa,

palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa, ja

kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.





Ehdotetut valiokuntapalkkiot vastaavat nykyisiä valiokuntapalkkioita.

Valiokuntien palkkiot ehdotetaan maksettavan rahana. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolmen suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat 31.5.2024 omistusten perusteella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Seuraavat jäsenet nimitettiin Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan elokuussa 2024: Samuli Seppälä (Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään); Erkka Kohonen (Senior Portfolio Manager), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä ja Karoliina Lindroos (Head of Responsible Investment), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen CV:t ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla kohdassa Hallitus.

Lisätietoja:

Erkka Kohonen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

erkka.kohonen@varma.fi

Puh. +358 10 309 5555

Arja Talma

Hallituksen puheenjohtaja

arja.talma@boardman.fi

Puh. +358 10 309 5555

Tomi Lindell, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

tomi.lindell@verkkokauppa.com

Puh. +358 50 593 4119

