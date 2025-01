Performance solide de LVMH malgré un contexte économique mondial défavorable

. Ventes 84,7 milliards d’euros

. Résultat opérationnel courant 19,6 milliards d’euros

. Cash flow disponible 10,5 milliards d’euros

. Accélération au quatrième trimestre, portée par l’Asie, les Etats-Unis et l’Europe

. Une empreinte économique et sociale forte en France et dans le monde

Paris, le 28 janvier 2024

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader mondial des produits de luxe, réalise en 2024 des ventes de 84,7 milliards d’euros. La croissance se poursuit (+1 % en organique) malgré un environnement économique et géopolitique difficile, et une base de comparaison élevée après les années de croissance exceptionnelle post-Covid. L’Europe et les Etats-Unis sont en croissance à devises et périmètre comparables ; le Japon connaît une progression à deux chiffres de ses ventes ; le reste de l’Asie reflète la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon.

Au quatrième trimestre, la croissance organique des ventes est de 1 %, marquant une accélération par rapport au troisième trimestre.

Le résultat opérationnel courant 2024 s’établit à 19,6 milliards d’euros et fait ressortir une marge opérationnelle de 23,1 %, excédant largement les niveaux pré-Covid. L’impact négatif de change est élevé sur l’année, concentré principalement sur la Mode et Maroquinerie et sur les Vins et Spiritueux. Le résultat net part du Groupe s’élève pour sa part à 12,6 milliards d’euros. Le cash flow disponible s’élève à 10,5 milliards d’euros, en hausse de 29%.

M. Bernard Arnault, Président-Directeur Général de LVMH, a déclaré : « Dans le contexte incertain de l’année 2024, LVMH a fait preuve d’une bonne résistance. Cette capacité à affronter les périodes de fortes turbulences, déjà illustrée à maintes reprises au cours de la vie du Groupe, permet de mesurer une fois de plus la solidité et la pertinence de notre stratégie. La créativité et la très haute qualité de nos produits, la recherche permanente d’excellence, la réactivité de nos équipes et le bon équilibre géographique de nos implantations font la force de LVMH et de ses Maisons, portée par l’engagement de tous. Un engagement qui est aussi à l’origine de l’une des grandes réussites collectives du Groupe en 2024 : le partenariat de LVMH et ses Maisons avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a contribué à sublimer la plus belle fête mondiale du sport et a fait rayonner le savoir-faire français dans le monde entier. Constamment engagés pour la création, la culture et le patrimoine, nous sommes heureux aussi de la réouverture en fin d’année de Notre-Dame de Paris, encore plus belle après sa restauration, dont LVMH a été l’un des mécènes. Nous venons par ailleurs de fêter les 10 ans de succès de la Fondation Louis Vuitton qui a atteint les 11 millions de visiteurs depuis sa création et a poursuivi son objectif de rendre accessible ses événements culturels au plus grand nombre. Avec toujours la plus grande vigilance de gestion et notre obsession pour la désirabilité de nos créations, nous abordons l’année 2025 avec confiance. Guidé par sa vocation, la passion créative, et par les valeurs qui l’animent, notre Groupe compte sur l’agilité et le talent de ses équipes pour assurer ses succès futurs et renforcer encore son avance sur le marché du luxe. »



L’année 2024 a été marquée par :

Une bonne résistance dans un contexte mondial perturbé

La poursuite de la croissance organique des ventes,

Une progression de l'activité en Europe et aux Etats-Unis, une croissance exceptionnelle au Japon liée néanmoins à la faiblesse de la monnaie,

Un impact de change négatif élevé sur le résultat, notamment sur la Mode et Maroquinerie et sur les Vins et Spiritueux,

Une hausse de 29 % du cash flow disponible d'exploitation, qui excède les 10 milliards d'euros,

Une performance des Vins et Spiritueux reflétant la poursuite de la normalisation de la demande amorcée en 2023,

Une grande solidité, due à l’attractivité de ses produits, de l'activité Mode et Maroquinerie, qui maintient un niveau exceptionnel de marge opérationnelle,

Une dynamique forte du parfum et, en particulier, le succès de Sauvage de Dior, qui continue d’être le premier parfum vendu au monde,

De nombreuses innovations pour toutes les Maisons de Montres et Joaillerie et des investissements soutenus en communication et dans l’évolution des boutiques,

Une performance remarquable de Sephora, qui accroît son leadership mondial dans la distribution des produits de beauté.

De nouvelles avancées dans notre programme environnemental LIFE 360

Accélération de la politique de circularité du Groupe : 31 % des matières à l’origine des produits des Maisons et de leurs emballages désormais issues de procédés de recyclage.

Avec deux ans d’avance, objectif atteint de réduction en absolu des émissions de GES liées à sa consommation énergétique (scopes 1 et 2) : -55 % en 2024 par rapport à 2019 (Objectif 2026 : -50 %).

Prélèvements en eau pour la production des sites et des ateliers : -10 % par rapport à 2023 (Objectif 2030 : -30 %).

Dans le cadre de son plan de préservation de la biodiversité, augmentation des habitats en faune et flore réhabilités ou régénérés à 3,8 millions d’hectares fin 2024 (Objectif 2030 : 5 millions).

Une empreinte économique et sociale forte en France et dans le monde

Plus de 215 000 collaborateurs à fin 2024 dans le monde (dont près de 40 000 en France).

Le 1 er recruteur privé en France.

recruteur privé en France. La préservation et la transmission des savoir-faire dans plus de 280 métiers dans la Création, l’Artisanat et l’Expérience client avec plus de 3 300 apprentis formés par l’Institut des Métiers d’Excellence LVMH depuis sa création en 2014.

Plus de 910 associations et fondations agissant pour l'intérêt général soutenues en 2024 et près de 65 000 collaborateurs du Groupe engagés dans un partenariat au bénéfice de plus de 1 900 000 personnes aidées.

Des investissements d'exploitation de 5,5 milliards d'euros en 2024, dédiés principalement à l'expansion du réseau de boutiques et au développement des outils de production, dont 1,7 milliard d’euros en France.

119 ateliers de production et d’artisanat en France.

Des impôts sur les sociétés de 6 milliards d’euros payés en 2024 dans le monde, dont près de la moitié en France.

Chiffres clés

En millions d'euros 2023 2024 Variation

2024/2023 Ventes 86 153 84 683 -2 %



Publiée +1 %



Organique Résultat opérationnel courant 22 802 19 571 -14 % Résultat net (part du Groupe) 15 174 12 550 -17 % Cash flow disponible d’exploitation 8 104 10 478 +29 % Dette financière nette 10 746 9 228 -14 % Capitaux propres 62 701 69 287 +11 %

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 2023 2024 Variation

2024/2023



Publiée Organique* Vins & Spiritueux 6 602 5 862 -11 % -8 % Mode & Maroquinerie 42 169 41 060 -3 % -1 % Parfums & Cosmétiques 8 271 8 418 +2 % +4 % Montres & Joaillerie 10 902 10 577 -3 % -2 % Distribution sélective 17 885 18 262 +2 % +6 % Autres activités & éliminations 324 504 - - Total LVMH 86 153 84 683 -2 % +1 %

* à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre par rapport à 2023 est de

-1 % et l’effet de change est de -2 %.

Par groupe d’activités, le résultat opérationnel courant a évolué comme suit :

En millions d'euros 2023 2024 Variation 2024/2023 Vins & Spiritueux 2 109 1 356 -36 % Mode & Maroquinerie 16 836 15 230 -10 % Parfums & Cosmétiques 713 671 -6 % Montres & Joaillerie 2 162 1 546 -28 % Distribution sélective 1 391 1 385 0 % Autres activités & éliminations (409) (617) - Total LVMH 22 802 19 571 -14 %

Vins et Spiritueux : poursuite de la normalisation de la demande amorcée en 2023

Les ventes des Vins et Spiritueux baissent de 8 % (organique). Le résultat opérationnel courant diminue de 36 % en raison notamment des variations de change. Après trois années exceptionnelles, la normalisation de la demande post-Covid pour le champagne et pour le cognac, amorcée en 2023, s’est poursuivie dans un environnement marqué par un certain ralentissement de la consommation et un contexte plus difficile sur le marché chinois. Les Maisons de Champagne de LVMH maintiennent leur part de marché au-dessus de 22 % des expéditions de l’appellation. Les ventes du cognac Hennessy sont pénalisées par une demande locale plus faible. Au sein des rosés de Provence, Château d’Esclans accentue son expansion internationale. La joint-venture avec Beyoncé Knowles-Carter donne naissance à un nouveau whisky américain, SirDavis. Un partenariat avec French Bloom, leader des effervescents de prestige sans alcool, a été également annoncé.





Mode et Maroquinerie : bonne résistance

L’activité Mode et Maroquinerie, quasi stable en croissance organique en 2024, fait preuve d’une bonne solidité. Le résultat opérationnel courant est en recul de 10 %, essentiellement pénalisé par les changes. Les Maisons Louis Vuitton et Christian Dior ont bénéficié toutes deux d’une belle visibilité durant l’été à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Louis Vuitton est toujours porté par sa faculté remarquable de renouvellement autour du voyage ; de nouvelles malles sur-mesure, fabriquées dans les ateliers historiques d’Asnières, ont accueilli les trophées sportifs les plus prestigieux du monde comme ceux de la 37e édition de l’America’s Cup Louis Vuitton à Barcelone, ou encore les torches et médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La nouvelle boutique phare Louis Vuitton à New York connaît un très grand succès, offrant une expérience immersive dans l’univers de Louis Vuitton. Christian Dior poursuit sa dynamique créative, conjuguant héritage et modernité. Une exposition L’Or de Dior au Guardian Art Center à Pékin a mis à l’honneur, par le prisme de l’art, les liens forts de la Maison avec la Chine. Les nouvelles créations My Dior issues de l’iconique Cannage Dior célèbrent et réinventent les savoir-faire joailliers traditionnels. A l’occasion des fêtes de fin d’année, Dior rayonne par son univers féérique dans le monde entier avec des façades et des vitrines spectaculaires, en particulier à Paris au 30 Montaigne et à Bangkok dans la nouvelle Dior Gold House. Loro Piana, qui célèbre en 2024 cent ans d’histoire et de savoir-faire d’exception, réalise une performance remarquable et habille en fin d’année toutes les vitrines de Harrods. Loewe est porté par sa notoriété grandissante et la créativité audacieuse de ses collections. Rimowa confirme une excellente dynamique. Deux nouveaux directeurs artistiques rejoignent le Groupe, Michael Rider chez Celine et Sarah Burton chez Givenchy.

Parfums et Cosmétiques : dynamique solide du parfum ; poursuite d’une distribution sélective

L’activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance organique de 4 % de ses ventes en 2024 grâce au succès continu des lignes phares, une forte dynamique d’innovation et une politique de distribution sélective. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 6 %. Christian Dior réalise une performance très solide. Sauvage poursuit sa forte croissance, renforçant sa position de premier parfum au monde, tandis que Rihanna devient la nouvelle égérie de la fragrance féminine iconique J’adore. La nouvelle édition Miss Dior Parfum connaît un grand succès. Le maquillage, notamment la ligne de teint Forever, contribue également aux bons résultats de la Maison. Guerlain fait preuve d’une bonne dynamique en parfums grâce notamment à sa collection de haute parfumerie L’Art & La Matière et à sa nouvelle création olfactive Florabloom qui vient enrichir la ligne Aqua Allegoria. Parfums Givenchy poursuit sa progression, portée par ses fragrances et par la poudre Prisme Libre. Maison Francis Kurkdjian inaugure un nouvel écrin parisien rue François 1er tandis que Fenty Beauty entame son développement en Chine et lance une nouvelle gamme de produits capillaires.

Montres et Joaillerie : innovation continue en joaillerie et en horlogerie



Les ventes de l'activité Montres et Joaillerie sont en baisse organique de 2 % en 2024. Le résultat opérationnel courant est en recul de 28 % lié pour une part au maintien des investissements dans la rénovation des boutiques, de la communication, et aussi aux variations de change. Tiffany & Co. met à l’honneur ses lignes iconiques à travers sa campagne mondiale de communication « With Love, Since 1837 ». La nouvelle collection Tiffany Titan by Pharrell Williams reçoit un excellent accueil tandis qu’est dévoilée pour les 50 ans de créations d’Elsa Peretti, une déclinaison en bague de la manchette Bone. Le nouveau concept de boutiques poursuit son déploiement avec un grand succès ; le Landmark de New York 5th Avenue, le premier flagship rénové de la Maison, enregistre en 2024 son record historique de ventes et devient la première boutique de luxe au monde. Les ventes de haute joaillerie de Tiffany sont multipliées par 4 depuis l’acquisition de la maison, et le résultat opérationnel a doublé. Bulgari célèbre son 140ème anniversaire avec sa nouvelle campagne « Eternally reborn » et le lancement de la collection de haute joaillerie Aeterna dont les ventes atteignent un niveau record. Une nouvelle ligne de joaillerie Tubogas est dévoilée, une reprise contemporaine de son icône des années 1950. Chaumet bénéficie d’une forte visibilité à travers la création des médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un partenariat mondial de 10 ans de LVMH avec la Formule 1 a été annoncé, et TAG Heuer redevient en 2025 le Chronométreur Officiel de la Formule 1 sur tous les circuits du monde.

Distribution sélective : performance remarquable de Sephora ; DFS encore pénalisé par la conjoncture internationale

La croissance organique des ventes de l’activité Distribution sélective est de 6 % en 2024. Le résultat opérationnel courant est stable. Sephora connaît une progression remarquable, avec une croissance à deux chiffres de ses ventes et de ses résultats. Confirmant sa place de premier distributeur mondial de parfums et cosmétiques, la Maison continue de gagner des parts de marché. L’expansion de son réseau de distribution se poursuit, en particulier au Royaume-Uni et aux Etats-Unis à travers, notamment, une collaboration avec Kohl’s. DFS, qui reste en-dessous de son niveau d’activité pré-Covid de 2019, est fortement pénalisé en particulier par les parités monétaires. Le Bon Marché poursuit sa progression à un niveau jamais atteint grâce à la stratégie de différenciation du grand magasin avec une offre sans cesse renouvelée et un programme original d’animations.

Confiance pour 2025

Malgré un contexte géopolitique et macroéconomique encore incertain, le Groupe reste confiant et maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique continue d’innovation et d’investissement ainsi que par une exigence extrême de qualité de ses produits, de leur désirabilité et de la sélectivité de leur distribution.

Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial et de la bonne répartition entre les zones géographiques où se situent ses clients, LVMH se fixe l’objectif d’accentuer encore en 2025 son avance sur le marché mondial du luxe.

Dividende 2024

Lors de l'Assemblée Générale du 17 avril 2025, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action. Un acompte sur dividende de 5,50 euros par action a été distribué le 4 décembre 2024. Le solde de 7,50 euros sera mis en paiement le 28 avril 2025.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 28 janvier pour arrêter les comptes de l’exercice 2024. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.

ANNEXE

ANNEXE

Répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2024 (en millions d’euros)

Année 2024 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 417 10 490 2 182 2 466 4 175 (36) 20 694 Deuxième trimestre 1 391 10 281 1 953 2 685 4 457 216 20 983 Premier semestre 2 807 20 771 4 136 5 150 8 632 181 41 677 Troisième trimestre 1 386 9 151 2 012 2 386 3 927 214 19 076 Neuf premiers mois 4 193 29 922 6 148 7 536 12 559 395 60 753 Quatrième trimestre 1 669 11 139 2 270 3 041 5 703 108 23 930 Total 2024 5 862 41 060 8 418 10 577 18 262 504 84 683

Ventes 2024 (variation organique par rapport à la même période de 2023)

Année 2024 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre - 12 % + 2 % + 7 % - 2 % + 11 % - + 3 % Deuxième trimestre - 5% + 1 % + 4 % - 4 % + 5 % - + 1 % Premier semestre - 9 % + 1 % + 6 % - 3 % + 8 % - + 2 % Troisième trimestre - 7 % - 5 % + 3 % - 4 % + 2 % - - 3 % Neuf premiers mois - 8 % - 1 % + 5 % - 3 % + 6 % - + 0 % Quatrième trimestre - 8 % - 1 % + 2 % + 3 % + 7 % - + 1 % Total 2024 - 8 % - 1 % + 4 % - 2 % + 6 % - + 1 %

Ventes 2023 (en millions d’euros)

Année 2023 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 694 10 728 2 115 2 589 3 961 (52) 21 035 Deuxième trimestre 1 486 10 434 1 913 2 839 4 394 140 21 206 Premier semestre 3 181 21 162 4 028 5 427 8 355 87 42 240 Troisième trimestre 1 509 9 750 1 993 2 524 4 076 113 19 964 Neuf premiers mois 4 689 30 912 6 021 7 951 12 431 201 62 205 Quatrième trimestre 1 912 11 257 2 250 2 951 5 454 124 23 948 Total 2023 6 602 42 169 8 271 10 902 17 885 324 86 153

Indicateurs alternatifs de performance

Pour les besoins de sa communication financière, en complément des agrégats comptables définis par les normes IAS/IFRS, LVMH utilise des indicateurs alternatifs de performance établis conformément à la position de l’AMF DOC-2015-12.

Le tableau ci-dessous recense ces indicateurs et le renvoi à leur définition ainsi qu’à leur rapprochement avec les agrégats définis par les normes IAS/IFRS, dans les documents publiés.

Indicateurs Renvoi aux documents publiés Cash-flow disponible d’exploitation DF (comptes consolidés résumés, tableau de variation de la trésorerie consolidée) Dette financière nette DF (notes 1.22 et 19 de l’annexe aux comptes consolidés résumés) Gearing DF (partie 7, Commentaires sur le bilan consolidé) Croissance organique DF (partie 1, Commentaires sur le compte de résultat consolidé)

DF : Documents financiers au 31 décembre 2024

LVMH

