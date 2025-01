BlackRock® Canada annonce des modifications au iShares Convertible Bond Index ETF

Bourse : TSX (Bourse de Toronto)



TORONTO, 28 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), annonce que le iShares Convertible Bond Index ETF (le « FNB iShares ») devrait faire l’objet d’une rotation des titres en portefeuille supérieure à la normale en raison de modifications qui seront apportées à la composition de l’indice des obligations convertibles FTSE Canada (l’« Indice»). Le FNB iShares cherche à reproduire le rendement de l’Indice, déduction faite des frais. La composition de l’Indice sera modifiée dans le cadre de son rééquilibrage régulier, le 31 janvier 2025 (le « rééquilibrage »). Il est possible que le rééquilibrage expose le FNB iShares à des frais d’opérations supérieurs à la normale, mais ne devrait pas le contraindre à constater des gains en capital nets.

Le 7 novembre 2024, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE »), soit le fournisseur de l’Indice, a annoncé que 1) le schéma de classification sectorielle utilisé pour établir la pondération sectorielle maximale à chaque rééquilibrage de l’Indice sera conforme à la classification Refinitiv Business Classification, et 2) l’Indice suivra le calendrier des jours fériés publié par la Bourse de Toronto. FTSE a publié l’indice proforma officiel le 24 janvier 2025, qui confirme l’incidence des modifications apportées à l’indice.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate.

À propos d’iShares

iShares ouvre les portes de tous les marchés afin de répondre à la demande des investisseurs en constante évolution. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 1 500 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de 4,2 trillions de dollars américains au 31 décembre 2024, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iShares. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

Le London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le « Groupe LSE ») ne parrainent pas le FNB, ne se prononcent pas sur celui-ci, ne vendent pas ses parts et n'en font la promotion. Le Groupe LSE n'accepte aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, envers quiconque découlant de l'utilisation du FNB ou des données sous-jacentes.

« FTSEMD » et « FTSE RussellMD » sont des marques de commerce de la société membre du Groupe LSE pertinente qui sont utilisées sous licence par d’autres sociétés membres du Groupe LSE.

