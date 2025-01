Global Soy Isoflavones Market to Reach USD 34.45 Billion by 2035, Growing at a CAGR of 5.7% | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Jan. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global soy isoflavones market is projected to grow significantly, with an estimated market value of USD 20.75 billion in 2025, expanding at a CAGR of 5.7% during the assessment period. By 2035, the market is anticipated to reach USD 34.45 billion, driven by rising health awareness and increasing demand for natural ingredients in pharmaceutical and nutraceutical applications.

Soy isoflavones are extracted from various plant parts, including bark, leaves, and seeds. While soybeans are the primary source, other legumes such as peanuts, chickpeas, and red clover are also rich in these polyphenolic compounds. Soybeans contain glycosides like genistin, glycitin, and daidzein, which have demonstrated potential in preventing cardiovascular complications, osteoporosis, and hormone-dependent cancers. Clinical studies highlight that increased consumption of these phytoestrogens can help convert endogenous estrogen into protective 2-hydroxylated estrogens, thereby reducing breast proliferation stimulants and lowering the risk of breast cancer in women.

Discover Insights Before You Invest: Get Your Report Sample! https://www.futuremarketinsights.com/report-sample#5245502d47422d32373739

Key Takeaways:

The global soy isoflavones market is expected to grow from USD 20.75 billion in 2025 to USD 34.45 billion by 2035.

Rising awareness about health benefits and the incorporation of soy isoflavones in pharmaceuticals and dietary supplements are key growth drivers.

Increased demand for plant-based compounds is anticipated to fuel market growth, particularly in emerging markets.



“The growing emphasis on preventive healthcare, coupled with the rising prevalence of lifestyle diseases, is creating a robust demand for soy isoflavones across the globe. As consumers shift towards plant-based and natural solutions, the soy isoflavones market is poised to witness unprecedented growth in the coming years. Strategic collaborations and advancements in extraction technologies will play a critical role in shaping the market dynamics,” says Nandini Roy Choudhury, Client Partner at Future Market Insights



Key Trends in the Soy Isoflavones Market

The Soy Isoflavones market has been gaining traction due to its applications in pharmaceuticals, nutraceuticals, food & beverages, and cosmetics. Below are the key trends driving this market:

1. Rising Demand for Plant-Based and Natural Products

Consumers are increasingly favoring plant-based, natural, and organic products for health and sustainability reasons. Soy isoflavones, derived from soybeans, are plant-based compounds that mimic estrogen in the body. Their natural origin aligns with the growing preference for clean-label products, which drives demand in both developed and emerging markets.

2. Growing Awareness of Health Benefits

Soy isoflavones are known for their health benefits, particularly for:

Menopause management : They alleviate symptoms like hot flashes and mood swings by mimicking estrogen.

: They alleviate symptoms like hot flashes and mood swings by mimicking estrogen. Bone health : Isoflavones help improve bone density, reducing the risk of osteoporosis.

: Isoflavones help improve bone density, reducing the risk of osteoporosis. Heart health: Studies suggest that soy isoflavones reduce LDL cholesterol and support cardiovascular health.

This rising awareness has spurred demand, especially among women aged 40 and above.



3. Expanding Use in Nutraceuticals and Functional Foods

The growing functional food and nutraceutical industry is incorporating soy isoflavones into products aimed at improving health and well-being. Examples include dietary supplements, protein bars, and fortified beverages, catering to health-conscious consumers.

4. Increased Demand in Anti-Aging and Skincare Products

Soy isoflavones have antioxidative properties that make them valuable in skincare products. They are increasingly being used in anti-aging formulations to reduce wrinkles, improve skin elasticity, and protect against UV damage, contributing to their adoption in the cosmetics industry.

5. Shift Toward Non-GMO and Organic Variants

As concerns about genetically modified organisms (GMOs) grow, the demand for non-GMO soy isoflavones has risen significantly. Additionally, organic variants are gaining popularity as consumers associate them with higher quality and safety.

Get the full report for in-depth insights. https://www.futuremarketinsights.com/reports/soy-isoflavones-market

Market Dynamics

The market for soy isoflavones is shaped by several key drivers, restraints, and opportunities that influence its growth trajectory.

Drivers: One of the primary drivers of this market is the rising prevalence of cancer, particularly hormone-dependent cancers like breast cancer. The increasing focus on cancer prevention has led to greater adoption of soy isoflavones, owing to their scientifically proven benefits in reducing cancer risks. Additionally, growing health awareness among consumers and advancements in pharmaceutical manufacturing technologies are accelerating the use of soy isoflavones in various health supplements and drugs. These trends reflect a shift toward natural and health-enhancing products, further boosting market demand.

Restraints: Despite these positive trends, the market faces significant challenges. Regulatory restrictions and concerns over potential side effects from excessive consumption of soy isoflavones may limit their adoption. Furthermore, limited awareness about the benefits of soy isoflavones in underdeveloped regions poses a barrier to widespread market penetration. Addressing these issues is crucial for sustained growth.

Opportunities: On the other hand, emerging markets in Asia-Pacific and Latin America offer considerable untapped potential. Increasing health consciousness and a growing preference for natural ingredients in these regions create fertile ground for market expansion. Moreover, advancements in extraction techniques and innovative product formulations are broadening the application scope of soy isoflavones, paving the way for their inclusion in diverse industries ranging from pharmaceuticals to functional foods.

These factors collectively define the evolving landscape of the soy isoflavones market, highlighting areas of both promise and challenge.

Competitive Analysis:

The soy isoflavones market is highly competitive, with several prominent players focusing on product innovation and strategic partnerships. Key market players include Frutarom Health (SoyLife), Archer Daniels Midland Company (ADM), Koninklijke DSM N.V. (DSM), SunOpta Inc., BASF SE, Cargill Inc.Novogen Limited, E. I. du Pont de Nemours and Company. These companies are investing heavily in R&D to expand their product portfolios and gain a competitive edge. For instance, recent developments in microencapsulation technology have enabled the creation of more stable and bioavailable soy isoflavone formulations.

Asia Pacific

The Asia Pacific region is expected to dominate the soy isoflavones market during the forecast period, driven by robust growth in India, which is anticipated to achieve a CAGR of 8.6%. This growth can be attributed to increasing consumer awareness of health and wellness, rising disposable incomes, and the growing adoption of plant-based dietary supplements. Additionally, the expanding pharmaceutical and nutraceutical industries in the region further enhance the demand for soy isoflavones. Factors such as government initiatives supporting plant-based nutrition and the rising prevalence of lifestyle-related health conditions are also contributing to the market's growth trajectory in India.

North America

In North America, the soy isoflavones market is projected to witness steady growth, with the USA expected to achieve a CAGR of 5.8% during the forecast period. The rising demand for natural and plant-based health supplements among health-conscious consumers is a significant driver for this growth. Moreover, the increasing prevalence of chronic diseases such as osteoporosis and cardiovascular issues has fueled the adoption of soy isoflavones in dietary supplements and functional foods. The market is also supported by ongoing research and development efforts to explore the health benefits of soy isoflavones, as well as a strong presence of established nutraceutical brands.

Europe

The soy isoflavones market in Europe is set to grow steadily, with the UK projected to register a CAGR of 5.8% during the forecast period. Growing consumer interest in plant-based nutrition and the rising focus on preventive healthcare are key factors driving this growth. The increasing awareness of soy isoflavones’ role in supporting women’s health, particularly during menopause, has also contributed to their popularity. Additionally, the region's stringent regulatory standards and emphasis on sustainability have encouraged manufacturers to develop high-quality, eco-friendly soy isoflavone products. The UK's robust retail infrastructure further supports market expansion, making soy isoflavones increasingly accessible to consumers.

Explore Functional Food Ingredients Industry Analysis: https://www.futuremarketinsights.com/industry-analysis/functional-food-ingredients

Recent Developments in the Market:

Product Launches: Several companies have introduced innovative soy isoflavone-based dietary supplements targeting specific health concerns such as menopause, bone health, and cardiovascular diseases. Strategic Collaborations: Industry leaders are engaging in mergers and partnerships to enhance their global presence and technological capabilities. Regulatory Approvals: Approvals for soy isoflavone formulations in nutraceuticals and functional foods have expanded their application areas.



Segmentation

By Product Type:

By Product Type, the market is sub-segmented into glycitein, genistein, daidzein, and glutenin

By Application:

By Application, the market is sub-segmented into functional foods, soy beverages, healthcare products, menopausal products, and others

By Region:

By Region, the market is sub-segmented into North America, Latin America, Western Europe, South Asia and Pacific, East Asia, and Middle East and Africa.

Spanish Translation

Se proyecta que el mercado mundial de isoflavonas de soja crezca significativamente, con un valor de mercado estimado de USD 20.75 mil millones en 2025, expandiéndose a una CAGR del 5.7% durante el período de evaluación. Para 2035, se prevé que el mercado alcance los USD 34.45 mil millones, impulsado por la creciente conciencia sobre la salud y la creciente demanda de ingredientes naturales en aplicaciones farmacéuticas y nutracéuticas.

Las isoflavonas de soja se extraen de varias partes de la planta, como la corteza, las hojas y las semillas. Si bien la soja es la fuente principal, otras legumbres como los cacahuetes, los garbanzos y el trébol rojo también son ricas en estos compuestos polifenólicos. La soja contiene glucósidos como la genistina, la glicitina y la daidzeína, que han demostrado su potencial para prevenir las complicaciones cardiovasculares, la osteoporosis y los cánceres hormonodependientes. Los estudios clínicos destacan que un mayor consumo de estos fitoestrógenos puede ayudar a convertir el estrógeno endógeno en estrógenos 2-hidroxilados protectores, reduciendo así los estimulantes de la proliferación mamaria y disminuyendo el riesgo de cáncer de mama en las mujeres.

Puntos clave:

Se espera que el mercado mundial de isoflavonas de soja crezca de USD 20,75 mil millones en 2025 a USD 34,45 mil millones para 2035.

La creciente conciencia sobre los beneficios para la salud y la incorporación de isoflavonas de soja en productos farmacéuticos y suplementos dietéticos son impulsores clave del crecimiento.

Se prevé que el aumento de la demanda de compuestos de origen vegetal impulse el crecimiento del mercado, especialmente en los mercados emergentes.



"El creciente énfasis en la atención médica preventiva, junto con la creciente prevalencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, está creando una fuerte demanda de isoflavonas de soja en todo el mundo. A medida que los consumidores se decantan por soluciones naturales y de origen vegetal, el mercado de las isoflavonas de soja está preparado para experimentar un crecimiento sin precedentes en los próximos años. Las colaboraciones estratégicas y los avances en las tecnologías de extracción desempeñarán un papel fundamental en la configuración de la dinámica del mercado", dice Nandini Roy Choudhury, socio de clientes de Future Market Insights

Tendencias clave en el mercado de isoflavonas de soja

El mercado de las isoflavonas de soja ha ido ganando terreno debido a sus aplicaciones en productos farmacéuticos, nutracéuticos, alimentos y bebidas y cosméticos. A continuación se muestran las tendencias clave que impulsan este mercado:

1. Aumento de la demanda de productos naturales y de origen vegetal

Los consumidores prefieren cada vez más los productos de origen vegetal, naturales y orgánicos por razones de salud y sostenibilidad. Las isoflavonas de soja, derivadas de la soja, son compuestos de origen vegetal que imitan al estrógeno en el cuerpo. Su origen natural se alinea con la creciente preferencia por los productos de etiqueta limpia, lo que impulsa la demanda tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

2. Aumento de la conciencia sobre los beneficios para la salud

Las isoflavonas de soja son conocidas por sus beneficios para la salud, particularmente por:

Manejo de la menopausia : Alivian síntomas como los sofocos y los cambios de humor al imitar el estrógeno.

: Alivian síntomas como los sofocos y los cambios de humor al imitar el estrógeno. Salud ósea : Las isoflavonas ayudan a mejorar la densidad ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis.

: Las isoflavonas ayudan a mejorar la densidad ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis. Salud del corazón: Los estudios sugieren que las isoflavonas de soja reducen el colesterol LDL y apoyan la salud cardiovascular.

Esta creciente concienciación ha estimulado la demanda, especialmente entre las mujeres de 40 años o más.



3. Expansión del uso en nutracéuticos y alimentos funcionales

La creciente industria de alimentos funcionales y nutracéuticos está incorporando isoflavonas de soja en productos destinados a mejorar la salud y el bienestar. Algunos ejemplos son los suplementos dietéticos, las barritas de proteínas y las bebidas fortificadas, que atienden a los consumidores preocupados por la salud.

4. Aumento de la demanda de productos antienvejecimiento y para el cuidado de la piel

Las isoflavonas de soja tienen propiedades antioxidantes que las hacen valiosas en productos para el cuidado de la piel. Se utilizan cada vez más en formulaciones antienvejecimiento para reducir las arrugas, mejorar la elasticidad de la piel y proteger contra el daño de los rayos UV, lo que contribuye a su adopción en la industria cosmética.

5. Cambio hacia variantes orgánicas y no transgénicas

A medida que crece la preocupación por los organismos genéticamente modificados (OGM), la demanda de isoflavonas de soja no transgénicas ha aumentado significativamente. Además, las variantes orgánicas están ganando popularidad a medida que los consumidores las asocian con una mayor calidad y seguridad.

Dinámica del mercado

El mercado de las isoflavonas de soja está determinado por varios impulsores, restricciones y oportunidades clave que influyen en su trayectoria de crecimiento.

Impulsores: Uno de los principales impulsores de este mercado es la creciente prevalencia del cáncer, en particular los cánceres dependientes de hormonas como el cáncer de mama. El creciente enfoque en la prevención del cáncer ha llevado a una mayor adopción de las isoflavonas de soja, debido a sus beneficios científicamente probados en la reducción de los riesgos de cáncer. Además, la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores y los avances en las tecnologías de fabricación farmacéutica están acelerando el uso de isoflavonas de soja en varios suplementos y medicamentos para la salud. Estas tendencias reflejan un cambio hacia productos naturales y que mejoran la salud, lo que impulsa aún más la demanda del mercado.

Restricciones: A pesar de estas tendencias positivas, el mercado se enfrenta a importantes desafíos. Las restricciones regulatorias y las preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios del consumo excesivo de isoflavonas de soja pueden limitar su adopción. Además, el escaso conocimiento de los beneficios de las isoflavonas de soja en las regiones subdesarrolladas supone un obstáculo para la penetración generalizada en el mercado. Abordar estos problemas es crucial para un crecimiento sostenido.

Oportunidades: Por otro lado, los mercados emergentes de Asia-Pacífico y América Latina ofrecen un considerable potencial sin explotar. La creciente conciencia sobre la salud y una creciente preferencia por los ingredientes naturales en estas regiones crean un terreno fértil para la expansión del mercado. Además, los avances en las técnicas de extracción y las formulaciones innovadoras de productos están ampliando el ámbito de aplicación de las isoflavonas de soja, allanando el camino para su inclusión en diversas industrias que van desde la farmacéutica hasta la de alimentos funcionales.

Estos factores definen colectivamente el panorama en evolución del mercado de isoflavonas de soja, destacando áreas prometedoras y desafiantes.

Análisis Competitivo:

El mercado de isoflavonas de soja es altamente competitivo, con varios actores destacados que se centran en la innovación de productos y asociaciones estratégicas. Entre los principales actores del mercado se encuentran Frutarom Health (SoyLife), Archer Daniels Midland Company (ADM), Koninklijke DSM N.V. (DSM), SunOpta Inc., BASF SE, Cargill Inc.Novogen Limited, E. I. du Pont de Nemours and Company. Estas empresas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para expandir sus carteras de productos y obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, los desarrollos recientes en la tecnología de microencapsulación han permitido la creación de formulaciones de isoflavonas de soja más estables y biodisponibles.

Asia Pacífico

Se espera que la región de Asia Pacífico domine el mercado de isoflavonas de soja durante el período de pronóstico, impulsado por un sólido crecimiento en India, que se prevé que alcance una CAGR del 8,6%. Este crecimiento puede atribuirse a la mayor concienciación de los consumidores sobre la salud y el bienestar, al aumento de los ingresos disponibles y a la creciente adopción de suplementos dietéticos de origen vegetal. Además, la expansión de las industrias farmacéutica y nutracéutica en la región aumenta aún más la demanda de isoflavonas de soja. Factores como las iniciativas gubernamentales que apoyan la nutrición basada en plantas y la creciente prevalencia de condiciones de salud relacionadas con el estilo de vida también están contribuyendo a la trayectoria de crecimiento del mercado en la India.

América del Norte

En América del Norte, se proyecta que el mercado de isoflavonas de soja experimente un crecimiento constante, y se espera que EE. UU. alcance una CAGR del 5,8 % durante el período de pronóstico. La creciente demanda de suplementos saludables naturales y de origen vegetal entre los consumidores preocupados por la salud es un impulsor importante de este crecimiento. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la osteoporosis y los problemas cardiovasculares ha impulsado la adopción de isoflavonas de soja en suplementos dietéticos y alimentos funcionales. El mercado también está respaldado por los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo para explorar los beneficios para la salud de las isoflavonas de soja, así como por una fuerte presencia de marcas nutracéuticas establecidas.

Europa

El mercado de isoflavonas de soja en Europa crecerá de manera constante, y se proyecta que el Reino Unido registre una CAGR del 5,8% durante el período de pronóstico. El creciente interés de los consumidores en la nutrición basada en plantas y el creciente enfoque en la atención médica preventiva son factores clave que impulsan este crecimiento. La creciente conciencia sobre el papel de las isoflavonas de soja en el apoyo a la salud de las mujeres, particularmente durante la menopausia, también ha contribuido a su popularidad. Además, los estrictos estándares regulatorios de la región y el énfasis en la sostenibilidad han alentado a los fabricantes a desarrollar productos de isoflavonas de soja ecológicos y de alta calidad. La sólida infraestructura minorista del Reino Unido respalda aún más la expansión del mercado, lo que hace que las isoflavonas de soja sean cada vez más accesibles para los consumidores.

Desarrollos recientes en el mercado:

1. Lanzamiento de productos: Varias empresas han introducido suplementos dietéticos innovadores a base de isoflavonas de soja dirigidos a problemas de salud específicos como la menopausia, la salud ósea y las enfermedades cardiovasculares.

2. Colaboraciones estratégicas: Los líderes de la industria están participando en fusiones y asociaciones para mejorar su presencia global y sus capacidades tecnológicas.

3. Aprobaciones regulatorias: Las aprobaciones para formulaciones de isoflavonas de soja en nutracéuticos y alimentos funcionales han ampliado sus áreas de aplicación.

Segmentación

Por tipo de producto:

Por tipo de producto, el mercado se subdivide en gliciteína, genisteína, daidzeína y glutenina

Por aplicación:

Por aplicación, el mercado se subdivide en alimentos funcionales, bebidas de soja, productos para el cuidado de la salud, productos para la menopausia y otros

Por región:

Por región, el mercado se subsegmenta en América del Norte, América Latina, Europa Occidental, Asia Meridional y el Pacífico, Asia Oriental y Oriente Medio y África.

Authored by:

Nandini Roy Choudhury (Client Partner for Food & Beverages at Future Market Insights, Inc.) has 7+ years of management consulting experience. She advises industry leaders and explores off-the-eye opportunities and challenges. She puts processes and operating models in place to support their business objectives.

She has exceptional analytical skills and often brings thought leadership to the table.

Nandini has vast functional expertise in key niches, including but not limited to food ingredients, nutrition & health solutions, animal nutrition, and marine nutrients. She is also well-versed in the pharmaceuticals, biotechnology, retail, and chemical sectors, where she advises market participants to develop methodologies and strategies that deliver results.

Her core expertise lies in corporate growth strategy, sales and marketing effectiveness, acquisitions and post-merger integration and cost reduction. Nandini has an MBA in Finance from MIT School of Business. She also holds a Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from Nagpur University, India.

Nandini has authored several publications, and quoted in journals including Beverage Industry, Bloomberg, and Wine Industry Advisor.

Explore FMI’s related ongoing Coverage in the Food and Beverage Domain:

The global Soy-based Food is estimated to be worth USD 17,773.0 million by 2025 and is projected to reach USD 32,117.7 million by 2035, reflecting a CAGR of 6.1% over the assessment period 2025 to 2035.

The global soy food products market is estimated to account for USD 54.3 billion in 2024. It is anticipated to grow at a CAGR of 3.5% during the assessment period and reach a value of USD 76.5 billion by 2034.

The global soy protein concentrate industry is estimated to be worth USD 1,300 million by 2024. It is projected to reach USD 4,900 million by 2034, reflecting a CAGR of 9.8% over the assessment period 2024 to 2034.

The global soy beverage market size is projected to reach USD 24,412 million in 2024. The industry is anticipated to generate a revenue of USD 42,167 million by 2034.

Soy milk, over the years, has come a long way to become one of the prominent non-dairy alternatives. Busting myths and negative perceptions, soy milk’s acceptance in the general population has taken the market to a staggering USD 6,877.4 million in 2024.

Global soy protein isolate sales are estimated to be worth USD 3,675.1 million in 2024. The soy protein isolate market is expected to reach USD 8,573.2 million by 2034.

The global Soybean Meal Market is expected to rise at a CAGR of 4.8% over the forecast period. The market is projected to reach a valuation of USD 98.6 billion in 2024 and USD 157.8 billion by 2034.

According to a study by Future Market Insights, the market for Soy Nuts is estimated to grow at a CAGR of 4.2% during the forecasted period. The value of the industry is expected to rise from USD 1,500.4 million in 2023 to USD 2,264.0 million in 2033.

Modified Soya Flour Market size is projected to reach USD 85,859 million by 2032, growing at a CAGR of 3.2% over 2022-2032.

About Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.

Join us as we commemorate 10 years of delivering trusted market insights. Reflecting on a decade of achievements, we continue to lead with integrity, innovation, and expertise.

Contact Us:

Future Market Insights Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware – 19713, USA

T: +1-347-918-3531

For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.com

Website: https://www.futuremarketinsights.com

LinkedIn| Twitter| Blogs | YouTube