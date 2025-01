Bitwise renomme sa gamme d’ETP européens et vise à renforcer son leadership sur le marché

Rebranding de la gamme de produits européens après une année 2024 solide : Bitwise a dépassé les 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a lancé de nouveaux produits, comme les ETP de staking de Solana et Aptos.

: Bitwise a dépassé les 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a lancé de nouveaux produits, comme les ETP de staking de Solana et Aptos. Réduction du TER pour BTC1 : Le TER du Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1) réduit à 0,20 % par an.

Le TER du Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1) réduit à 0,20 % par an. 2025 : une année prometteuse pour les cryptos : Selon les recherches de Bitwise, grâce à une réduction des risques réglementaires, nous nous attendons à un record historique en matière d’évaluations et de flux de capitaux.

Selon les recherches de Bitwise, grâce à une réduction des risques réglementaires, nous nous attendons à un record historique en matière d’évaluations et de flux de capitaux. Innovation continue : Bitwise ambitionne de consolider sa position de leader avec des produits à la pointe et un accès élargi pour les investisseurs.

Le 29 janvier 2025, suite à l’acquisition d’ETC Group en août dernier, Bitwise annonce l’achèvement du rebranding de tous les ETP cryptos de sa gamme de produits européens. Cette initiative vise à accroitre la position de leader de Bitwise sur le marché des cryptos en 2025, une année qui s’annonce marquée par des tendances structurelles haussières significatives pour le secteur.

Parmi les produits renommés figurent le Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1), le Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32), le Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20), et le produit phare : le Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE). Lancé en 2020, ce dernier est l’ETP Bitcoin le plus liquide en Europe.

Dans une année cruciale pour l’industrie, Bitwise continuera de faciliter l’accès aux cryptos pour les investisseurs en proposant des produits innovants de haute qualité, en fournissant des analyses de marché opportunes et en promouvant la transparence et la responsabilité.

Hunter Horsley, CEO et cofondateur de Bitwise, a déclaré : « Nous nous attendons à ce que 2025 soit une année charnière pour les cryptos. Bitcoin, Ethereum et Solana atteindront des sommets historiques dans un environnement réglementaire plus favorable à Washington. Bitwise est prêt à tirer parti de ce contexte pour renforcer son leadership sur les marchés américain et européen. »

En 2024, où bitcoin a atteint de nouveaux records notamment grâce au lancement historique des ETF Bitcoin spot aux États-Unis, Bitwise a connu une croissance significative en dépassant les 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La société a exploité cet élan pour lancer de nouveaux ETP de staking crypto visant les investisseurs institutionnels.

En 2025, l’adoption du bitcoin et d’autres actifs cryptos par les trésoreries d’entreprises sera un moteur supplémentaire de croissance pour cette classe d’actifs, selon Andre Dragosch, responsable de la recherche européenne chez Bitwise. Actuellement, les entreprises détiennent seulement 4% de l’offre totale de Bitcoin disponible, une allocation qui a déjà doublé l’année dernière. Avec un montant total disponible dans les trésoreries d’entreprises du S&P 500 atteignant 1,5 trillion de dollars – soit plus du double du capital jamais investi dans bitcoin – cela représente une opportunité de croissance sans précédent.

Bitwise continuera de se positionner comme un leader avec des études comme celle-ci et bien d’autres, offrant aux investisseurs une riche palette de recherches et d’analyses de marché. Ces recherches sont disponibles sur le blog de Bitwise, accessible via ce lien.

La liste complète des produits Bitwise, y compris toutes les cotations boursières et les informations de trading, est disponible sur www.bitwiseinvestments.com/eu



À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux leaders spécialisés dans les crypto-monnaies. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels du monde entier se sont associés à nous pour comprendre et accéder aux opportunités offertes par les cryptomonnaies. Depuis 2017, Bitwise a établi un record d'excellence dans la gestion d'une large gamme de solutions indicielles et actives à travers des ETP, des comptes gérés séparés, des fonds privés et des stratégies de fonds alternatifs, couvrant à la fois les États-Unis et l'Europe.

En Europe, au cours des quatre dernières années, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé une gamme étendue et innovante d'ETP crypto, y compris l'ETP Bitcoin le plus important et le plus liquide d'Europe, ou le premier ETP diversifié Crypto Basket reproduisant un indice d'actifs numériques MSCI.

Cette famille d'ETP crypto est domiciliée en Allemagne et approuvée par la BaFin. Nous nous associons exclusivement à des entités réputées dans le secteur financier traditionnel, en veillant à ce que 100% des actifs soient déposés en toute sécurité hors ligne (cold storage) par le biais de dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une collection d'instruments financiers soigneusement conçus qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel, offrant une exposition complète aux cryptomonnaies en tant que classe d'actifs. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec des cotations primaires sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le trading d'ETF en Europe. Les investisseurs particuliers bénéficient d'un accès facile grâce à de nombreux courtiers en ligne, couplé à notre structure ETP physique robuste et sécurisée, qui comprend une fonction de rachat physique. Pour plus d'informations, visitez www.bitwiseinvestments.com/eu



Contact média :

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 29290

schwarz@schwarzfinancial.com



Informations importantes

Cet article ne constitue pas un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'achat de produits financiers. Cet article est publié par Bitwise Europe GmbH (« BEU »), une société anonyme domiciliée en Allemagne, à titre d'information uniquement et conformément à toutes les lois et réglementations applicables. BEU ne donne aucune assurance ou garantie explicite ou implicite concernant l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Il est conseillé de ne pas se fier à l'équité, à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'exactitude de cet article ou des opinions qu'il contient. Veuillez noter que cet article ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre ou une sollicitation d'acquisition de produits financiers ou de cryptomonnaies.

Avant d'investir dans des Exchange Traded Products (« ETP ») cryptographiques, les investisseurs potentiels doivent tenir compte des éléments suivants :