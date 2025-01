EBC Financial Group se asocia con Shakti Regeneration Institute para empoderar a las comunidades marginadas y promover los esfuerzos de preservación indígena

RANAGHAT, India, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), una firma de corretaje financiero líder mundial, anuncia con orgullo su más reciente iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a través de una asociación estratégica con la Shakti Empowerment Education Foundation, parte del Shakti Regeneration Institute (SRI). Esta colaboración apoyará a la escuela Ramakrishna Vedanta Vidyapith en Bengala Occidental, India, proporcionando a 50 estudiantes de bajos ingresos acceso a materiales educativos esenciales, uniformes, clases de costura vocacional y actividades extracurriculares.



Derechos de autor de la imagen: Shakti Regeneration Institute

Esta asociación forma parte de la estrategia más amplia de RSC de EBC, que complementa su rol como firma de corretaje financiero global, permitiendo acceso a los mercados globales mientras promueve educación equitativa y desarrollo sostenible en comunidades donde las oportunidades económicas son limitadas.

EBC Financial Group apoya la serie de educación pública What Economists Really Do (WERD - Lo que los economistas realmente hacen) de la Universidad de Oxford a través del patrocinio de dos episodios: La economía de la evasión fiscal en 2023 y la macroeconomía y el clima en noviembre de 2024. Estos episodios exploran cómo la economía puede abordar problemas sociales importantes y reflejan la misión más amplia de EBC de empoderar la toma de decisiones informada, un principio que también impulsa sus servicios de corretaje global, permitiendo a las personas e instituciones navegar con confianza por los mercados financieros. La serie WERD es producida de forma independiente por el Departamento de Economía, mostrando su dedicación a unir la investigación académica con los desafíos del mundo real.

Juntas, estas iniciativas demuestran la dedicación de EBC para promover el acceso a la educación, promover el discurso crítico y abordar los desafíos interconectados del desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad. Cambiando el enfoque a la India, la asociación de EBC con SRI refuerza su misión de impulsar el cambio social a largo plazo a nivel local, equipando a las personas con las herramientas para prosperar y contribuir al desarrollo de sus comunidades, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible a nivel de base.

Además de este patrocinio crítico, el liderazgo de EBC en la promoción global se refleja en sus contribuciones al próximo documental #TheRegenerationGeneration, una iniciativa de SRI dirigida por su fundador, Indrani Pal-Chaudhuri. La película, que aborda la necesidad urgente de finanzas y educación regenerativas, destaca los esfuerzos de los ganadores del Premio Nobel, innovadores, líderes empresariales, educadores y líderes indígenas que trabajan juntos para proteger los ecosistemas y comunidades vulnerables de las crecientes amenazas del cambio climático. También presenta entrevistas con David Barrett, director ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd., y el profesor Teytelboym del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford. La participación de EBC en ambos proyectos sociales subraya su compromiso no solo de apoyar a las comunidades locales, sino también de impulsar la conciencia y la acción globales hacia futuros sostenibles y equitativos.





Barrett expresó la importancia estratégica de esta asociación: "En EBC, reconocemos que el verdadero poder de la educación crea las bases para transformar las sociedades y crear caminos hacia un cambio duradero. Nuestra asociación con el Instituto de Regeneración Shakti es más que un patrocinio: refleja nuestra dedicación a elevar a la próxima generación, ya que apoyamos a la escuela Ramakrishna Vedanta Vidyapith para equipar a los niños marginados con las herramientas que necesitan para prosperar. A través de nuestra participación en el documental # TheRegenerationGeneration 2025, amplificamos las voces de las comunidades indígenas y apoyamos la preservación de su patrimonio cultural y ambiental. Del mismo modo, nuestra colaboración con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford en su programa WERD subraya nuestra dedicación a mejorar la comprensión global de los problemas económicos y sociales críticos. Al invertir en educación en todos los niveles, nuestro objetivo es crear oportunidades, promover la equidad y abordar los desafíos de nuestro tiempo. Estos esfuerzos se alinean perfectamente con nuestros valores fundamentales de integridad, responsabilidad y sostenibilidad ".

Ajay Pal-Chaudhuri, presidente y fundador de Shakti Regeneration Institute, comentó: “Estamos encantados de anunciar nuestra asociación con EBC Financial Group, una colaboración que encarna la convergencia de la responsabilidad corporativa y el impacto global. Juntos, emprendemos un viaje transformador, combinando nuestras fortalezas en educación y defensa ecológica para empoderar a las comunidades de todo el mundo. Con el apoyo de EBC, no solo estamos empoderando a los niños marginados a través de la educación, sino también creando conciencia mundial sobre los desafíos críticos que enfrentan las comunidades indígenas y la difícil situación de los ecosistemas vulnerables ".

Los valores fundamentales en el corazón de la misión de EBC

El compromiso de EBC de marcar una diferencia significativa se alinea con sus valores fundamentales de dedicación, responsabilidad e integridad. Al garantizar que los recursos financieros se destinen a proyectos impactantes, EBC ejemplifica cómo la responsabilidad corporativa puede fomentar el cambio en el mundo real, contribuyendo al bienestar de las comunidades y la preservación de los ecosistemas que sostienen a las poblaciones vulnerables. Operando bajo una regulación de primer nivel, EBC combina su misión de equipar a los inversores con acceso a mercados globales como divisas, índices y materias primas con inversiones sociales impactantes que contribuyan al bienestar y la sostenibilidad de la comunidad.





La escuela Ramakrishna Vedanta Vidyapith, que celebrará el 25 aniversario de su fundación en enero de 2025, ha sido una institución vital para el mejoramiento de las comunidades locales en Bengala Occidental. A través de sus programas educativos, la escuela empodera a niños y mujeres de entornos marginados, ayudándoles a romper el ciclo de pobreza y contribuir positivamente a sus comunidades. El apoyo de EBC mejora la misión de la escuela, ayudando a garantizar que estos niños reciban no solo educación básica, sino también capacitación vocacional y oportunidades de desarrollo comunitario que los prepararán para el éxito a largo plazo. Más información acerca de SRI y su de misión se puede encontrar en, www.shaktiregeneration.org.

Para más información acerca de las causas e iniciativas de EBC visite https://www.ebc.com/ESG.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por sus servicios en corretaje financiero y gestión de activos. Con oficinas estratégicamente ubicadas en centros financieros prominentes como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, Islas Caimán, Bangkok, Limassol y más, EBC permite a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia variedad de mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocida con varios premios, EBC se enorgullece de adherirse a los niveles líderes de estándares éticos y regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus jurisdicciones locales. EBC Financial Group (Reino Unido) Limited está regulado por la Autoridad Conductal Fiananciera (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Caimán) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Autoridad de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC).

EBC Group cuenta con profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, navegando hábilmente a través de ciclos económicos críticos desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores sea tratado con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, ofreciendo servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, con el objetivo de mejorar los resultados de salud global. Desde febrero de 2024, EBC apoya la serie de participación pública 'What Economists Really Do' (WERD - 'Lo que los economistas realmente hacen') del Departamento de Economía de la Oxford University, desmitificando la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo público.

https://www.ebc.com/

