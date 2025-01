EBC Financial Group משתפת פעולה עם Shakti Regeneration Institute כדי להעצים קהילות מודרות ולקדם מאמצי שימור לילידי המקום

ראנגהאט, הודו, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

EBC Financial Group (EBC), חברת ברוקראז' גלובלית מובילה, מכריזה בגאווה על יוזמת האחריות החברתית התאגידית האחרונה שלה (CSR) באמצעות שותפות אסטרטגית עם קרן Shakt Empowerment Education, חלק ממכון Shakti Regeneration Institute (SRI). שיתוף פעולה זה יתמוך בבית הספר Ramakrishna Vedanta Vidyapith במערב בנגל, הודו, ויספק ל-50 תלמידים בעלי הכנסה נמוכה גישה לחומרים חינוכיים חיוניים, תלבושת אחידה, שיעורי תפירה מקצועיים ופעילויות מחוץ לשעות הלימודים.



זכויות יוצרים לתמונה: Shakti Regeneration Institute

שותפות זו מהווה חלק מאסטרטגיית האחריות החברתית הרחבה יותר של EBC, המשלימה את תפקידה כחברת ברוקראז' גלובלית מובילה, המאפשר גישה לשווקים גלובליים תוך קידום חינוך שוויוני ופיתוח בר קיימא בקהילות בהן ההזדמנויות הכלכליות מוגבלות.

EBC Financial Group תמכה בסדרת ההדרכה הציבורית What Economists Really Do (WERD) (מה כלכלנים באמת עושים) של אוניברסיטת אוקספורד באמצעות חסות של שני פרקים: כלכלת העלמת מס בשנת 2023 ומקרו כלכלה ואקלים בנובמבר 2024. פרקים אלה בוחנים כיצד כלכלה יכולה לטפל בסוגיות חברתיות משמעותיות ולשקף את המשימה הרחבה יותר של EBC להעצים קבלת החלטות מושכלת - עיקרון שגם מניע את שירותי הברוקראז' הגלובליים שלה, ומאפשר לאנשים ולמוסדות לנווט בבטחה בשווקים הפיננסיים. סדרת WERD מופקת באופן עצמאי על ידי המחלקה לכלכלה, ומציגה את מסירותה לגישור בין מחקר אקדמי לאתגרים בעולם האמיתי.

יחד, יוזמות אלה מדגימות את מסירותה של EBC לקידום הגישה החינוכית, לקידום שיח ביקורתי ולהתמודדות עם האתגרים הקשורים זה בזה של פיתוח חברתי-כלכלי וקיימות. השותפות של EBC עם SRI מחזקת את משימתה להניע שינוי חברתי ארוך טווח ברמה המקומית, ומציידת אנשים בכלים לשגשג ולתרום לפיתוח קהילותיהם תוך קידום פיתוח בר-קיימא ברמה העממית.

בנוסף לחסות חיונית זו, ההובלה של EBC בהדרכה גלובלית משתקפת בתרומתה לסרט התיעודי הקרוב #TheRegenerationGeneration, יוזמה של SRI בניהולו של מייסדה, אינדראני פאל-צ'אודהורי (Indrani Pal-Chaudhuri). הסרט, העוסק בצורך הדחוף במימון וחינוך מתחדשים, מדגיש את מאמציהם של זוכי פרס נובל, חדשנים, מנהיגים עסקיים, מחנכים ובכירי ילידי המקום העובדים יחד כדי להגן על מערכות אקולוגיות וקהילות פגיעות מפני האיומים הגוברים של שינוי האקלים. הוא כולל גם ראיונות עם דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd., ופרופ' טייטלבוים (Professor Teytelboym) מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד. מעורבותה של EBC בשני הפרויקטים החברתיים מדגישה את מחויבותה לא רק לתמוך בקהילות מקומיות, אלא גם להניע מודעות עולמית ופעולה לקראת עתיד בר-קיימא ושוויוני.





בארט ביטא את החשיבות האסטרטגית של שותפות זו: "ב-EBC, אנו מכירים בכך שכוחו האמיתי של החינוך יוצר את הבסיס לשינוי חברות וליצירת נתיבים לשינוי מתמשך. השותפות שלנו עם Shakti Regeneration Institute היא יותר מאשר חסות – היא משקפת את המסירות שלנו לרומם את הדור הבא, כפי שאנו תומכים בבית הספר Ramakrishna Vedanta Vidyapith לצייד ילדים ממשפחות בשוליים עם הכלים שהם צריכים כדי לשגשג. באמצעות מעורבותנו בסרט התיעודי משנת 2025 #TheRegenerationGeneration, אנו מגבירים את קולן של קהילות מילידי האזור ותומכים בשימור מורשתן התרבותית והסביבתית. באופן דומה, שיתוף הפעולה שלנו עם המחלקה לכלכלה של אוניברסיטת אוקספורד בתוכנית WERD שלהם מדגיש את מסירותנו לשיפור ההבנה הגלובלית של נושאים כלכליים וחברתיים קריטיים. על ידי השקעה בחינוך בכל הרמות, אנו שואפים ליצור הזדמנויות, לקדם הון עצמי ולהתמודד עם אתגרי זמננו. מאמצים אלה עולים בקנה אחד עם ערכי הליבה שלנו של יושרה, אחריות וקיימות".

אג'אי פאל-צ'אודהורי (Ajay Pal-Chaudhuri), יו"ר ומייסד מכון שאקטי רגנרציה (Shakti Regeneration), אמר: "אנו נרגשים להכריז על השותפות שלנו עם EBC Financial Group, שיתוף פעולה המגלם את ההתכנסות של אחריות תאגידית והשפעה גלובלית. יחד, אנו יוצאים למסע טרנספורמטיבי, המשלב את נקודות החוזק שלנו בחינוך ובהדרכה אקולוגי כדי להעצים קהילות ברחבי העולם. בתמיכת EBC, אנו לא רק מעצימים ילדים בשוליים באמצעות חינוך, אלא גם מעלים את המודעות העולמית לאתגרים הקריטיים העומדים בפני קהילות מילידי האזור ולמצוקתן של מערכות אקולוגיות פגיעות".

ערכי יסוד בלב המשימה של EBC

המחויבות של EBC לחולל שינוי משמעותי עולה בקנה אחד עם ערכי הליבה שלה של מסירות, אחריות ויושרה. על ידי הבטחת כי המשאבים הכספיים מופנים לפרויקטים בעלי השפעה, EBC מדגים כיצד אחריות תאגידית יכולה לטפח שינוי בעולם האמיתי, לתרום לרווחת הקהילות ולשימור מערכות אקולוגיות המקיימות אוכלוסיות פגיעות. EBC, הפועלת תחת רגולציה מהשורה הראשונה, משלבת את משימתה לצייד משקיעים בגישה לשווקים גלובליים כגון מטבעות, מדדים וסחורות עם השקעות חברתיות בעלות השפעה התורמות לרווחת הקהילה ולקיימות.





בית הספר Ramakrishna Vedanta Vidyapith - ראמאקרישנה ודנטה וידיאפית, שיחגוג את יום השנה ה -25 להיווסדו בינואר 2025, הוא מוסד חיוני לשיפור הקהילות המקומיות במערב בנגל. באמצעות התוכניות החינוכיות שלו, בית הספר מעצים ילדים ונשים מרקע שוליים, עוזר להם לשבור את מעגל העוני ולתרום באופן חיובי לקהילותיהם. התמיכה של EBC מחזקת את משימת בית הספר, ומסייעת להבטיח שילדים אלה יקבלו לא רק חינוך בסיסי אלא גם הכשרה מקצועית והזדמנויות לבניית קהילה שיכינו אותם להצלחה ארוכת טווח. מידע נוסף על SRI ומשימתה ניתן למצוא בכתובת www.shaktiregeneration.org .

למידע נוסף על הגורמים והיוזמות של EBC, אנא בקרו באתר https://www.ebc.com/ESG .

