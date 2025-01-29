AI-Media 将在 ISE 2025 展会上首次展示尖端语言解决方案

巴塞罗那，西班牙, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的 AI 字幕和翻译解决方案供应商 AI-Media 欣然宣布，公司将首次亮相全球领先的视听技术和集成解决方案盛会——2025 年欧洲集成系统展 (ISE)。 2 月 4 日至 7 日，AI-Media 将在巴塞罗那展示其尖端创新技术，这些技术正在彻底变革无障碍环境，提高受众参与度，并为公司拓展欧洲市场打下坚实基础。

与会者可参观 AI-Media 的 #4G500 号展位，了解其解决方案如何为广播公司和视听专业人士重新定义字幕和无障碍环境的未来。

ISE 2025 展会的创新先锋

AI-Media 利用其 AI 驱动技术为无障碍工作流程设立了新标准，可无缝集成到 SDI 和 IP 基础设施中，同时支持高级 API 和 GPI 功能。 参观者可前往 AI-Media 展位并体验：

LEXI Live AI 驱动字幕 ：实现无与伦比的精确度、实时响应能力和卓越的成本效益。

：实现无与伦比的精确度、实时响应能力和卓越的成本效益。 多语言字幕和翻译 ：通过实时翻译克服语言障碍，助力全球受众轻松建立联系。

：通过实时翻译克服语言障碍，助力全球受众轻松建立联系。 业界领先的编码技术 ：探索 AI-Media 可靠的 SDI 和 IP 视频编码器，这些编码器在现场和流媒体环境中均表现出色，深受顶级广播公司信赖。

：探索 AI-Media 可靠的 SDI 和 IP 视频编码器，这些编码器在现场和流媒体环境中均表现出色，深受顶级广播公司信赖。 独家首发：LEXI Voice：LEXI Voice 是 AI-Media 的开创性技术，将于今年晚些时候发布，为全行业带来变革。

打造更加无障碍的未来

“在 AI-Media，无障碍建设不仅仅关乎合规性，更是打造一个包容的、全球互联世界的基石。”AI-Media 首席销售官 James Ward 表示。 “通过将创新与实用性相结合，我们提供可扩展的解决方案，使广播公司和视听专业人员能够接触到不同的受众，满足《欧洲无障碍法案》等法规要求，并彻底改变内容体验的方式。 ISE 2025 是展示我们技术变革力量的绝佳机会。”

《欧洲无障碍法案》(EAA) 导览

《欧洲无障碍法案》(EAA) 将于 2025 年 6 月 28 日生效，广播公司和视听专业人员在确保无障碍合规性方面将面临新的挑战。 AI-Media 的先进解决方案旨在轻松满足这些要求，保障无缝集成和可扩展性，同时提升受众参与度。

ISE 为何对 AI-Media 至关重要

AI-Media 在 ISE 上的首次亮相彰显了其在视听领域的创新、合作精神和领导力。 ISE 为公司提供了千载难逢的机遇，使其能够与行业领导者进行交流，探索最新趋势，并与欧洲各地的视听系统集成商建立战略合作伙伴关系。

欢迎莅临 ISE 2025 的 AI-Media 展台

机会难得，敬请在 ISE 2025 展会上体验 AI-Media 的变革性解决方案。 请访问 #4G500 展位，观看现场演示，了解 AI-Media 如何彻底改变您的无障碍环境和语言策略。 如需安排会议或了解更多信息，访问 ai-media.tv 。

关于 AI-Media

AI-Media 于 2003 年在澳大利亚成立，是一家专门提供 AI 语言和字幕工作流程解决方案的先锋技术公司。 作为全球领先者，AI-Media 为全球各类客户和市场提供以 AI 为后盾的优质实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。 2024 年 2 月，AI-Media 首次公布了突破性数据，展示其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统更昂贵的人工工作流程所具备的优势。 AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。

AI-Media (ASX: AIM) 于 2020 年 9 月 15 日在澳交所上市交易。