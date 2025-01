Axonaut annonce une croissance de 40 % en 2024

Axonaut, éditeur de solutions de gestion à destination des TPE/PME, annonce un chiffre d’affaires de 7 millions d'euros en 2024 contre 5 millions d'euros en 2023. L’entreprise française démontre ainsi son solide positionnement sur le marché et sa capacité à accompagner efficacement les TPE/PME dans leur transformation digitale et la modernisation de leurs processus de gestion.

Axonaut connaît depuis son lancement une formidable traction qui s’explique par un déploiement croissant de sa solution auprès des TPE, une fidélisation de sa base installée et un effet massif de recommandation. (Selon un sondage interne réalisé en 2023 auprès de 1 516 clients d’Axonaut, 82 % des répondants ont déclaré avoir déjà recommandé Axonaut à d'autres entreprises ou à leur entourage).

De plus, l’éditeur innove en continu pour enrichir son offre et améliorer son avantage concurrentiel sur un marché en recherche de solutions efficaces et opérationnelles.

Une forte traction portée par l’innovation

En 2024, Axonaut a enregistré une forte croissance de l'utilisation de sa plateforme, atteignant 180 000 comptes utilisateurs contre 60 000 en 2023. Cette hausse reflète à la fois le besoin croissant des entreprises en outils de gestion performants et les nombreuses innovations lancées, notamment l’ajout de fonctionnalités clés telles que l’avance de trésorerie et le recouvrement des factures impayées.

De plus, le lancement à grande échelle de nouvelles offres comme le Compte Pro Axonaut a renforcé l’avantage concurrentiel de la société.Inclus dans l’abonnement au logiciel Axonaut, ce compte professionnel s’intègre parfaitement à l’ensemble des outils de gestion déjà proposés par la plateforme, rendant l’offre unique sur le marché.

Au regard de ces éléments, l’éditeur prévoit en 2025 de continuer sa croissance et de renforcer ses parts de marché à l’échelle nationale, auprès d’entreprises en recherche de solutions de gestion intégrée pensées pour répondre aux attentes spécifiques des petites entreprises.

Nicolas Ricard, PDG et cofondateur chez Axonaut « En 2024, la transformation digitale des petites entreprises et leur besoin d'optimiser leur gestion dans un contexte économique tendu nous a permis de valider la pertinence de notre offre et connaître une solide croissance. En 2025, nous allons continuer de faire évoluer notre plateforme et offrir à nos clients de nouvelles fonctionnalités innovantes pour mener à bien leurs opérations et piloter efficacement leur trésorerie. Nous disposons donc de réels atouts pour continuer à nous développer durablement et nous positionner en partenaire stratégique des petites entreprises françaises. »